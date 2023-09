65 Nennungen angekündigt: IMSA-Starterfeld 2024 platzt aus allen Nähten

Die US-Langstreckenserie IMSA stellt sich für die bevorstehende Saison 2024, deren Rennkalender bereits steht, auf ein riesiges Starterfeld ein. Denn nicht mehr nur für den Saisonauftakt in Daytona wird ein Feld von rund 60 Autos erwartet.

"Wenn wir die Kombination nehmen aus den Premium-Nennungen, aus den Leuten, die nur den Endurance-Cup fahren und aus den Standard-Nennungen, dann sind wir bei 65 Nennungen", verrät IMSA-Präsident John Doonan im Gespräch mit Marshall Pruett für den offiziellen YouTube-Kanal der IMSA.

Für den Saisonauftakt - auch 2024 wieder die 24 Stunden von Daytona am letzten Januar-Wochenende - kündigt Doonan an, dass es "mit Sicherheit 60 Autos" sein werden. Eine solche Zahl gab es schon im Januar dieses Jahres als die 24h Daytona dank der erstmals eingesetzten LMDh-Autos das Comeback der GTP-Klasse markierten.

Abgesehen von Daytona rechnet der IMSA-Präsident für 2024 auch für andere Rennen mit "annähernd 60 Autos". Als Beispiele nennt er das Saisonfinale Petit Le Mans auf der Rennstrecke Road Atlanta, aber auch das Rennen am ersten August-Wochenende auf der Rennstrecke Road America in Elkhart Lake. (IMSA-Kalender 2024)

Und das alles, obwohl die LMP3-Klasse für 2024 abgeschafft wird. Dass es in der neuen IMSA-Saison trotzdem Starterfelder mit um die 60 Autos geben wird, das erklärt Doonan unter anderem mit einer beträchtlichen Aufstockung der GTD-Pro-Klasse: "Nach aktuellem Stand der Dinge dürfen wir darauf hoffen, dass das Feld in der GTD-Pro doppelt so groß [wie 2023] sein wird."

Als ein Neueinsteiger in die GTD-Pro-Klasse der IMSA-Saison 2024 ist Ford angekündigt, und zwar mit dem Ford Mustang GT3. Aber auch in der Topklasse GTP gibt es Zuwachs. Lamborghini steigt 2024 mit dem LMDh-Auto Lamborghini SC63 ein.

Die zahlenmäßig traditionell größte Klasse im IMSA-Feld ist aber die GTD. In der sind für die laufende Saison 2023 sage und schreibe 26 Autos eingeschrieben. 2024 tritt unter anderem Corvette in der GTD-Klasse an. Es handelt sich dabei zwar nicht um den Einstieg eines neuen Herstellers, aber um das Debüt eines neuen Autos, nämlich der Corvette Z06 GT3.R. Die neue Corvette soll 2024 sowohl in der GTD- als auch in der GTD-Pro-Klasse fahren.

Die komplette Starterliste für die IMSA-Saison 2024 wird laut John Doonan bereits am Rande des Saisonfinales 2023 (14. Oktober) herausgegeben. "Damit haben alle mehr Zeit, um über ihr Programm zu sprechen, um ihre Fahrerbekanntgaben zu tätigen und um ihre Autodesigns vorzustellen", sagt er und spricht diesbezüglich von "maximiertem Erzählen von Geschichten" in Vorbereitung auf die neue Saison.

