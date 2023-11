Abschied von Mercedes-AMG: Daniel Juncadella wird Corvette-Werksfahrer

Daniel Juncadella wechselt in der kommenden Saison von Mercedes-AMG zu Corvette! Der 32-jährige Spanier, der von 2013 bis 2021 mehr als hundert DTM-Rennen bestritten hat, wird gemeinsam mit den Amerikanern in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und der IMSA-Serie starten. "Es macht mich stolz und es fühlt sich ziemlich einzigartig an, ein Corvette-Werksfahrer zu sein", freut sich Juncadella.

Neben Earl Bamber, Charlie Eastwood und Nico Varrone ist Juncadella einer von vier Corvette-Werksfahrern, die 2024 mit der brandneuen Corvette Z06 GT3.R auf Punktejagd gehen. Derzeit ist geplant, dass der Spanier gemeinsam mit dem neuen Corvette-Team TF Sport alle acht WEC-Rennen, inklusive der 24 Stunden von Le Mans, fährt.

Bei den 24 Stunden von Daytona, den 12 Stunden von Sebring und dem Petit Le Mans wird der Spanier für Pratt Miller an den Start gehen und gemeinsam mit Antonio Garcia sowie Alexander Sims ein starkes Trio bilden. "Ich habe miterlebt, was es bedeutet, ein Corvette-Fahrer in den USA zu sein", freut sich Juncadella. "Das bedeutet eine wirklich große Fangemeinde. Und das ist ziemlich aufregend."

"Bei jeder Autogrammstunde in der IMSA, bei der ich neben dem Corvette-Zelt saß, standen hundert Leute Schlange, um ein Autogramm von ihren Fahrern zu bekommen, und wir saßen einfach nur herum!", erinnert sich der neue Corvette-Werksfahrer. "Ich muss sagen, dass es sehr aufregend ist, das Vermächtnis zu sehen, das Corvette Racing in den USA geschaffen hat, und zu sehen, wie sehr die Marke bekannt ist, ist sehr spannend."

Bamber mit IMSA-Programm für Corvette

Bamber teilt sich die GTD-Pro-Corvette mit Tommy Milner und Nicky Catsburg, wobei der Neuseeländer auch in Daytona, Sebring und Road Atlanta an den Start gehen wird. In der WEC wird er weiterhin für die Schwestermarke Cadillac ins Cockpit steigen.

Zuletzt feierte Daniel Juncadella mit Mercedes-AMG Erfolge Foto: Motorsport Images

"Es ist ein gut ausbalanciertes Auto, das noch in den Kinderschuhen steckt, und ich denke, es wird nicht nur in der IMSA eine beeindruckende Kraft sein, sondern auch, wenn sich dieses Programm auf die ganze Welt ausweitet. Ich denke, es wird eines der Referenzautos der Zukunft sein."

Eastwood: Wechsel von Aston Martin zu Corvette

Eastwood wird zusammen mit Juncadella für TF Sport in der WEC an den Start gehen. Der Ire fährt seit 2018 mit Aston Martin in der Langstrecken-WM und vollzieht nun gemeinsam mit TF Sport den Wechsel zu Corvette. "Für mich ist es etwas ganz Besonderes, zu einer Marke wie Corvette und einem Unternehmen wie GM zu wechseln", sagt Eastwood.

"Das ist etwas, was sich so viele Fahrer für ihre gesamte Karriere wünschen", schwärmt der neue Corvette-Pilot. "Ich freue mich wirklich auf die Chance, von den Besten der Branche zu lernen und gemeinsam noch viele Jahre Großes zu erreichen."

Varrone war schon 2023 mit Corvette in der WEC am Start Foto: Motorsport Images für AWA in der IMSA antreten. "Zunächst einmal ist es eine große Ehre, Werksfahrer bei Corvette zu sein", sagt Varrone, der sich ein Auto mit Anthony Mantella teilt.

"Es ist auch schön, in der nächsten Saison wieder in der IMSA zu fahren, zusammen mit AWA. Das sind Leute, die ich aus diesem Jahr und den Langstreckenrennen in der LMP3 kenne", erinnert Varrone. "Es wird eine Herausforderung, aber wir sind bereit, das Beste daraus zu machen und mit der Corvette Z06 GT3.R einige Siege einzufahren und eine tolle Saison zu haben."

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.