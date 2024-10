Acura verstärkt sich für IMSA 2025 mit Werksfahrern von BMW und Cadillac

Meyer Shank Racing (MSR) hat die Stammfahrer für die Rückkehr in die Topklasse der IMSA-Serie bekannt gegeben: Mit Renger van der Zande und Nick Yelloly, die im kommenden Jahr gemeinsam den Acura ARX-06 mit der Startnummer 93 pilotieren werden, stoßen zwei ehemalige Werksfahrer von BMW und Cadillac zum Team.

24h-Daytona-Sieger van der Zande wechselt nach sieben Jahren bei Cadillac zu Acura, während sein neuer Teamkollege Yelloly nach sechs Jahren als BMW-Werksfahrer ebenfalls einen neuen Weg einschlägt. Der Brite gewann mit BMW unter anderem die 24 Stunden am Nürburgring und holte im letzten Jahr den ersten IMSA-Sieg für den M Hybrid V8 LMDh.

Van der Zande bedankt sich bei Cadillac für "alles, was sie in den vergangenen sieben Saisons für mich getan haben. Auch wenn es mir schwerfällt, das Team zu verlassen, ist es Zeit für ein neues Kapitel, auf das ich mich sehr freue", so der Niederländer.

"Ich bin in den vergangenen sieben Jahren gegen Acura gefahren und sie waren immer ein harter Konkurrent, aber ich freue mich darauf, jetzt an ihrer Seite zu sein, ihre Ressourcen zu nutzen und zu sehen, was wir erreichen können."

Acura verstärkt sich mit Nick Yelloly und Renger van der Zande Foto: Meyer Shank Racing

Auch Yelloly spricht über seinen Abschied von BMW. "Sie waren die Ersten, die mir 2019 eine Chance als Werksfahrer gegeben haben und wir haben gemeinsam viele große Erfolge gefeiert", erinnert sich der Brite.

"Ich freue mich sehr, zum Acura MSR/HRC Projekt zu stoßen", strahlt Yelloly über seine neue Herausforderung. "Das Team ist offensichtlich sehr hungrig und bereit, Vollgas zu geben, was mir sehr entgegenkommt, denn ich habe die gleiche Mentalität."

Blomqvist und Braun im zweiten Acura

Das Schwesterauto mit der Startnummer 60 (alle IMSA-Starter 2025) wird von Tom Blomqvist und Colin Braun pilotiert, die bereits vor der einjährigen Pause zum IMSA-Aufgebot des Teams von Michael Shank und Jim Meyer gehörten. Die beiden Piloten saßen auch am Steuer, als MSR 2023 die 24 Stunden von Daytona gewann - mit manipulierten Reifendrücken!

Damals gab es eine Geldstrafe und einen Punktabzug, der Sieg blieb aber bestehen. Das Team, das am Ende der Saison keinen Vertrag mehr mit Acura hatte, wurde allerdings nicht übernommen, weil Wayne Taylor Racing (WTR) mit Andretti eine geplante Erweiterung auf zwei Autos vornahm.

Nachdem WTR für 2025 zu Cadillac zurückkehren wird, darf Meyer Shank Racing (MSR) im kommenden Jahr wieder als Acura-Werksteam in der IMSA SportsCar Championship antreten. Die Honda Racing Corporation (HRC) USA wird allerdings eine größere Rolle einnehmen und für den Einsatz eines der Fahrzeuge verantwortlich sein.

"Tom und Colin wieder ins Auto zu setzen, macht einfach Sinn. Sie hatten '23 eine unglaubliche Saison und ich denke, sie haben nur einen Teil dessen gezeigt, was sie zusammen erreichen können", sagt Teamchef Mike Shank.

"Und dann sind da noch Renger und Nick, die beide viel Prototypen-Erfahrung haben und in den letzten Jahren sehr stark waren, also glaube ich, dass sie eine große Bereicherung für das Team sein werden."