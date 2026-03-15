BoP-Analyse 12h Sebring 2026: Porsche zahlt hohen Preis für Daytona-Hattrick

Die Balance of Performance für die 12 Stunden von Sebring 2026 ist veröffentlicht und zeigt einen deutlichen Nachteil für Porsche nach dem dritten Sieg in Folge beim Rolex 24 in Daytona.

Die Zahlen sind keine guten Nachrichten für Porsche Penske Motorsport, aber eine logische Konsequenz aus dem Triumph der #7. Insgesamt erhält der Porsche 963 für Sebring zwar das gleiche Leistungsgewicht wie 2025, doch die US-Konkurrenz wird deutlich besser eingestuft als im Vorjahr.

Der wichtige Bereich bis 230 km/h

Das Leistungsgewicht für alle GTP-Autos im entscheidenden Bereich unter 230 km/h:

1. Aston Martin Valkyrie 1.981 kg/kW

2. Cadillac V-Series.R 2.045

3. Acura ARX-06 2.060

4. BMW M Hybrid V8 2.063

5. Porsche 963 2.077

Der Aston Martin Valkyrie ist hier der klare Gewinner und ist auf einem Niveau eingestuft, das mit der BoP aus der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) vergleichbar ist. Der Valkyrie benötigt diese Einstufung, um in beiden Serien mit den anderen Hypercars auf Augenhöhe zu fahren.

Das restliche Feld liegt eng beisammen, wobei der Porsche 963 nun das am schlechtesten eingestufte GTP-Auto ist. Dies liegt vor allem an einer Gewichtszunahme von 20 Kilogramm, wodurch der 963 nun bei 1.055 Kilogramm steht.

Da der Porsche in der Vergangenheit vor allem auf ebenen Strecken glänzte, ist dies ein doppelter Rückschlag, auch wenn die jüngsten Updates das Fahrverhalten auf Bodenwellen verbessern sollten.

Im Vergleich zum Rolex 24 verliert Porsche am meisten:

1. Aston Martin Valkyrie -0.024 kg/kW

2. Acura ARX-06 +0.058

Cadillac V-Series.R +0.058

3. BMW M Hybrid V8 +0.059

4. Porsche 963 +0.078

Wieder ist es der Aston Martin, der im Vergleich zu Daytona den größten Boost erhält. Während Acura, Cadillac und BMW ähnliche Anpassungen erfahren, trifft es Porsche durch das Zusatzgewicht am härtesten.

Alle GTP-Autos außer dem Aston Martin, der seine 520 kW Maximalleistung behält, verlieren im Vergleich zu Daytona rund zehn Kilowatt Leistung unter 230 km/h. Aufgrund der Buckelpiste des Sebring International Raceway müssen die Hersteller die Leistung möglicherweise noch weiter drosseln, um Leistungsspitzen zu vermeiden, wenn die Hinterräder den Bodenkontakt verlieren.

Im Vergleich zu den Vorjahren in Sebring gibt es signifikante Änderungen. Da alle LMDh-Autos seit dem Vorjahr Updates erhalten haben, ist ein direkter Zahlenvergleich jedoch mit Vorsicht zu genießen.

Änderungen des Leistungsgewichts gegenüber den 12h Sebring 2025:

1. Aston Martin Valkyrie -0.078 kg/kW

2. Cadillac V-Series.R -0.060

3. Acura ARX-06 -0.058

4. Porsche 963 -0.002

5. BMW M Hybrid V8 +0.051

Wie die Zahlen zeigen, ist der größte Verlierer gegenüber 2025 nicht Porsche, sondern BMW. Der M Hybrid V8 erhielt seine schlechteste Einstufung für Sebring seit seinem Debüt 2023. Es scheint, dass der überraschend starke Auftritt von WRT in Daytona die technischen Kommissare zur Vorsicht gemahnt hat.

Alle anderen Autos stehen besser da als 2025. Wenig überraschend führt der Aston Martin die Tabelle an, da er bei seinem Debüt vor zwölf Monaten noch sehr konservativ eingestuft wurde.

Die größten Vorteile verbuchen Acura und Cadillac, während Porsche nahezu auf dem Niveau von 2025 bleibt. Historisch gesehen ähnelt die Einstufung dieser drei Marken nun wieder der Edition von 2024.

Top-Speed-Bereich über 240 km/h

Da der Sebring International Raceway keine langen Geraden aufweist, ist die BoP über 240 km/h weniger relevant als auf Strecken wie Daytona oder Road America. Die nackten Zahlen:

1. Aston Martin Valkyrie 1.981 kg/kW

2. BMW M Hybrid V8 2.076

3. Cadillac V-Series.R 2.085

4. Porsche 963 2.089

5. Acura ARX-06 2.099

Der Aston Martin, bekanntlich ein Fahrzeug mit hohem Luftwiderstand, erhält im Top-Speed-Bereich noch mehr Hilfe als im unteren Geschwindigkeitsbereich. Die anderen GTP-Autos liegen innerhalb von nur 0,023 kg/kW.

Im Vergleich zum Rolex 24, wo es wesentlich mehr auf Topspeed ankommt, wurden alle Hersteller außer Aston Martin eingebremst:

1. Aston Martin Valkyrie +-0.000 kg/kW

2. Cadillac V-Series.R +0.039

3. BMW M Hybrid V8 +0.041

Acura ARX-06 +0.041

4. Porsche 963 +0.061

Porsche wird hier etwas härter eingebremst als die Konkurrenz von Acura, BMW und Cadillac, die allesamt rund 0,04 kg/kW mehr Gewicht pro Kilowatt mitschleppen müssen als in Daytona.

Zuletzt der Vergleich zu den 12h Sebring 2025:

1. Aston Martin Valkyrie -0.074 kg/kW

2. Porsche 963 +0.019

3. Acura ARX-06 +0.038

Cadillac V-Series.R +0.038

4. BMW M Hybrid V8 +0.044

Wieder zeigt sich: Der Aston Martin erhält im Vergleich zu seinem Debütjahr ein massives Zugeständnis. Für Porsche ist die Einstufung über 240 km/h im Vergleich zu 2025 hingegen glimpflich ausgefallen, man erhält nur die Hälfte der Einbremsungen, den die Konkurrenz einstecken muss.

Fazit

Die 12 Stunden von Sebring 2026 dürften für die beiden deutschen Hersteller eine harte Prüfung werden, während Acura und Cadillac profitieren. Während die Einstufung für Porsche nach dem Daytona-Sieg zu erwarten war, kommt die deutliche Einbremsung der BMW überraschend.

Es bleibt abzuwarten, wie sehr Aston Martin von der BoP-Erleichterung auf einer Strecke profitieren kann, auf der man bereits Rennerfahrung gesammelt hat. Nach der starken Vorstellung beim Petit Le Mans im Vorjahr könnte Sebring durchaus den ersten Sieg für den V12-Boliden bringen.

Die Einstufungen der GTP-Boliden im Detail

Werte in Klammern = Veränderung zu Daytona/zum Vorjahr

Acura ARX-06

Mindestgewicht: 1.051 Kilogramm (+10/-4)

Max. Leistung <230 km/h: 510,12 kW (-9,88/+12,12); 694 PS

Max. Leistung >240 km/h: 500,76 kW (-5,2/-11,184); 681 PS

Max. Drehzahl: 9.512 Umdrehungen pro Minute

Max. Energie pro Stint: 898 Megajoule (-1/-5)

Benzindurchfluss Nachtanken: 22,450 Megajoule pro Sekunde (-0,025/-0,125)

Aston Martin Valkyrie

Mindestgewicht: 1.030 Kilogramm (+-0/-18)

Max. Leistung <230 km/h: 520 kW (+6,24/+11); 707 PS

Max. Leistung >240 km/h: 520 kW (+-0/+9,82); 707 PS

Max. Drehzahl: 8.400 Umdrehungen pro Minute

Max. Energie pro Stint: 912 Megajoule (-1/+5)

Benzindurchfluss Nachtanken: 22,800 Megajoule pro Sekunde (-0,025/+0,125)

BMW M Hybrid V8

Mindestgewicht: 1.048 Kilogramm (+10/+18)

Max. Leistung <230 km/h: 508,04 (-9,88/-3,96); 691 PS

Max. Leistung >240 km/h: 506,88 kW (-5,2/-1,96); 689 PS

Max. Drehzahl: 8.000 Umdrehungen pro Minute

Max. Energie pro Stint: 900 Megajoule (-3/-1)

Benzindurchfluss Nachtanken: 22,500 Megajoule pro Sekunde (-0,075/-0,025)

Cadillac V-Series.R

Mindestgewicht: 1.043 Kilogramm (+10/-22)

Max. Leistung <230 km/h: 510,12 (+-9,88/+4,12); 694 PS

Max. Leistung >240 km/h: 500,24 kW (-4,68/-19,928); 681 PS

Max. Drehzahl: 8.800 Umdrehungen pro Minute

Max. Energie pro Stint: 895 Megajoule (-1/-17)

Benzindurchfluss Nachtanken: 22,375 Megajoule pro Sekunde (-0,025/-0,425)

Porsche 963

Mindestgewicht: 1.055 Kilogramm (+20/-3)

Max. Leistung <230 km/h: 508,04 kW (-9,88/-0,96); 691 PS

Max. Leistung >240 km/h: 504,92 kW (-5,2/-6,116); 687 PS

Max. Drehzahl: 8.158 Umdrehungen pro Minute

Max. Energie pro Stint: 902 Megajoule (-1/-6)

Benzindurchfluss Nachtanken: 22,550 Megajoule pro Sekunde (-0,025/-0,150)