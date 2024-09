Bronze-Fahrer von Pannen-LMP2 aus Daytona tritt zurück

Der Ligier JS P217 #33 war eine Art Running Gag bei den 24 Stunden von Daytona 2024. Jetzt hat Bronze-Pilot Lance Willsey, der in Daytona in eine ganze Reihe von Zwischenfällen verwickelt war, seinen Rücktritt vom Rennsport bekannt gegeben. Oder besser gesagt, das Team hat es für ihn getan.

Die ersten Fragezeichen tauchten auf, als am vergangenen Mittwoch die erste Nennliste für die 6 Stunden von Indianapolis veröffentlicht wurde, auf der der Ligier von Willsey, Joao Barbosa und Jonny Edgar fehlte. Bereits beim vorangegangenen Rennen der IMSA SportsCar Championship in Elkhart Lake fehlte Willsey und wurde durch Tönis Kasemets ersetzt.

Inzwischen hat das Team bekannt gegeben, dass der Grund für die Abwesenheit in Indianapolis die Entscheidung von Willsey sei, sich im Alter von 63 Jahren vom Rennsport zurückzuziehen.

"Zunächst einmal wünschen wir Lance alles Gute", sagt Teamchef Sean Creech. "Für die Zukunft bin ich absolut bereit, das Team am Laufen zu halten, vorzugsweise in der LMP2-Klasse. Wir sind mit mehreren Fahrern und Sponsoren im Gespräch und offen für weitere Möglichkeiten."

Willsey ist seit 2019 Teil des Teams und nimmt seit 2021 an der IMSA SportsCar Championship teil. Dort gewann er 2022 zusammen mit Barbosa und dem späteren Peugeot-Werksfahrer Malthe Jakobsen das 12-Stunden-Rennen von Sebring.

Da die LMP3-Klasse für 2024 aus der IMSA SportsCar Championship gestrichen wurde, wechselte Sean Creech Motorsport in die LMP2-Kategorie und schaffte einen Ligier JS P217 an. Dieser gilt gegenüber dem Oreca 07 als unterlegen. Nach Angaben des Teams handelt es sich um das weltweit einzige Fahrzeug dieses Typs, das derzeit regelmäßig eingesetzt wird.

Die 24 Stunden von Daytona endeten jedoch in einem Desaster und das Team wurde in den sozialen Medien wegen der zahlreichen Dreher und Abflüge, insbesondere von Willsey, kräftig durch den Kakao gezogen. In einem Statement betonte Willsey anschließend, dass dies nicht das sei, wofür das Team stehe und gelobte Besserung.

Das Team hielt Wort und belegte bei den 12 Stunden von Sebring den vierten Platz in der Klasse. Angesichts des unterlegenen Fahrzeugs war das ein mehr als respektables Ergebnis. Es folgten ein elfter und ein zehnter Platz in Watkins Glen und Mosport, bevor sich Willsey zurückzog. Kasemets und Barbosa fuhren in Elkhart Lake auf den achten Platz.