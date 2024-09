Cadillac und BMW bestätigen IMSA-Teams für 2025, GTP-Feld wächst an

Der nächste erwartete Dominostein ist gefallen: Nachdem Jota Sport die Cadillac-Einsätze von Chip Ganassi Racing in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) übernehmen wird, wird Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport in der IMSA SportsCar Championship 2025 zwei Cadillac V-Series.R einsetzen.

Da auch Action Express Racing der General-Motors-Tochter treu bleibt, wird es im kommenden Jahr drei Cadillacs in der GTP-Klasse geben. WTR ist GM über eine Dekade im US-Rennsport verbunden gewesen. 2021 verließ Wayne Taylor Cadillac und wechselte ins Werksteam von Acura. Die Honda-Tochter hatte ihr Einsatzteam Penske an Porsche verloren.

Nach dem Reifenbetrug von Meyer Shank Racing bei den 24 Stunden von Daytona 2023 wurde WTR, nun mit Andretti Autosport verbunden, zum exklusiven Acura-Team und vergrößerte sich auf zwei Fahrzeuge. Dieses Konzept wird auch bei der Rückkehr zu Cadillac beibehalten. Die Fahrer sind noch nicht bestätigt.

"Cadillac Racing ist hocherfreut, ein erweitertes Werksprogramm mit drei Fahrzeugen in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2025 zu betreiben", sagt GM-Chef Mark Reuss. "Wayne Taylor Racing und Action Express Racing bringen jahrzehntelange Rennsporterfahrung und technisches Know-how mit. Wir freuen uns auf weitere Erfolge auf der Rennstrecke."

Teamchef Wayne Taylor fügt hinzu: "Ich freue mich sehr, zur Cadillac-Familie zurückzukehren. Nachdem wir so viele Jahre mit GM zusammengearbeitet, so viele Siege und Meisterschaften errungen haben und eine so fantastische Beziehung zu ihnen hatten, könnte dieses globale Programm, das wir jetzt auf die Beine gestellt haben, nicht aufregender sein."

"Global" ist hier wohl das interessanteste Wort. Es ist bekannt, dass Andretti gerne an den 24 Stunden von Le Mans teilnehmen würde. Obwohl der Begriff "Global" in den USA auch für kontinentale Serien verwendet wird, muss das Wort in dieser Aussage nicht unbedingt auftauchen.

Wayne Taylor Racing und General Motors arbeiteten bereits von 2011 bis 2020 zusammen Foto: LAT

Wayne Taylors Verbindung zu GM geht auf das Jahr 1991 zurück, als er mit einem Intrepid-Chevrolet an der GTP-Serie teilnahm. In den Jahren 2001 und 2002 war er in das LMP900-Programm von Cadillac involviert. Sein eigenes Team setzt von 2011 bis 2020 auf Fahrzeuge des GM-Konzerns.

BMW bestätigt RLL für eine weitere Saison

Inzwischen hat auch BMW eine weitere Saison mit dem langjährigen Einsatzteam Rahal Letterman Lanigan angekündigt. Dies ist keine Selbstverständlichkeit, nachdem die Saison 2024 im zweiten Jahr des LMDh-Programms bisher keinen einzigen Podiumsplatz für BMW hervorgebracht hat.

Auch 2025 wird das Team von Ex-IndyCar-Star Bobby Rahal zwei BMW M Hybrid V8 einsetzen. RLL arbeitet bereits seit 2009 mit BMW in der IMSA zusammen. Auch hier stehen die Fahrer noch nicht fest.

Ganassi wird mit dem Hyundai-Programm in Verbindung gebracht, dessen Verkündung als Pressemitteilung bereits in den Schubladen in Alzenau liegt. Acura wird 2024 wieder mit Meyer Shank Racing zusammenarbeiten, die dann zwei Autos an den Start bringen werden.