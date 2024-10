Coletta: IMSA-Absage von Ferrari für 2025 kein endgültiges Nein

Ferrari hat sich gegen eine Teilnahme an der IMSA SportsCar Championship 2025 entschieden, aber das Thema bleibt auf dem Tisch. Antonello Coletta, Leiter der Langstrecken- und GT-Programme bei Ferrari, betont, dass die Absage alles andere als endgültig sei. Es sei immer noch möglich, den 499P in Amerika zu sehen.

"Natürlich haben wir darüber nachgedacht, aber wir glauben, dass die Zeit noch nicht reif ist. Wir machen lieber kleine Schritte", sagt er im Rahmen der Finali Mondiali. "Wir haben 2023 mit dem LMH begonnen und 2024 unsere Präsenz mit einem zusätzlichen Auto verstärkt."

"Das war ein großer Schritt, denn es ist nicht einfach, ein Team zu finden, das bereit ist, deutlich mehr Geld zu investieren als die LMDh-Kundenteams, die weniger anspruchsvolle Autos haben. Für den Hersteller ist es eine große Verpflichtung, denn er muss Motor, Elektronik und Teile für die gesamte Saison zur Verfügung stellen."

Risi Competizione gilt als Kandidat für einen Einsatz, aber die Komplexität des Autos geht weit über die bisherigen GT-Engagements des Teams hinaus und würde wahrscheinlich die Unterstützung des Herstellers erfordern. "Im Moment ist Amerika kein 'Nein', aber auch kein 'Ja'; wir sind eher vorsichtig", stellt Coletta klar.

Das dritte, gelbe Fahrzeug #83 in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) ist im Gegensatz zu den roten Werksautos noch nicht mit Fahrern besetzt. Ob Robert Kubica bleibt, ist noch unklar. Eine Ankündigung soll es aber bald geben: "Unser Ziel ist es, das kurz vor Bahrain bekannt zu geben. Wir sind fast so weit, aber ich warte lieber auf die Unterschriften aller Fahrer", so Coletta.

Es ist bekannt, dass Charles Leclerc daran interessiert ist, wenn möglich mit seinem Bruder Arthur die 24 Stunden von Le Mans zu bestreiten. Doch im Moment sieht es nicht danach aus: "Er ist voll und ganz in der Formel 1 engagiert. Ein Einsatz nur bei den 24 Stunden von Le Mans würde bedeuten, dass einer der Stammfahrer Punkte verliert. Deshalb ist das im Moment nicht geplant. Das gilt auch für die #83."

Antonello Coletta sich sich die Tür für einen späteren IMSA-Einstieg offen Foto: Francesco Corghi

"Arthur ist Ferrari-Fahrer, aber er ist momentan kein Kandidat für 2025, da er in diesem Jahr erst seine ersten Erfahrungen im Langstreckensport sammelt. Wir haben mit ihm das Ziel vereinbart, dass er sich bestmöglich weiterentwickeln kann, um früher oder später eine Chance bei den Prototypen zu haben." Ein Hypercar-Engagement 2025 käme da schlicht zu früh.

"Wie im Fall von [Antonio] Fuoco und [Nicklas] Nielsen ist es die Philosophie von Ferrari, unsere Fahrer mit unseren Möglichkeiten zu entwickeln, in allen Kategorien präsent zu sein und sie bestmöglich auszubilden, bevor sie sich neuen Herausforderungen stellen."