Ex-Formel-1-Pilot Daniil Kwjat wird Lamborghini-Werksfahrer

Lamborghini schnappt sich für sein Projekt LMDh einen ehemaligen Formel-1-Piloten nach dem anderen. Nach Romain Grosjean wurde nun auch Daniil Kwjat von den Italienern in den Werkskader aufgenommen, um ab der Saison 2024 sowohl in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) als auch in der amerikanischen IMSA-Serie im Lamborghini-LMDh an den Start zu gehen.

Der ehemalige Toro-Rosso- und AlphaTauri-Pilot hat den Red-Bull-Kosmos bereits vor einigen Jahren verlassen und versucht, sich ein neues Standbein aufzubauen. Unter anderem startete der Russe mit dem Team Hezeberg in der NASCAR-Serie. Doch nun zieht es Kwjat in den Prototypensport, der mit der Einführung der Hypercars und LMDh-Autos eine neue goldene Ära erlebt.

Der 28-Jährige soll 2023 an den Testfahrten des neuen LMDh-Boliden teilnehmen, der auf einem Ligier-Chassis basiert. Der Russe fährt derzeit unter italienischer Lizenz und ist bereits der vierte Werksfahrer von Lamborghini. Das Einsatzteam Iron Lynx darf sich ebenfalls auf Grosjean, Mirko Bortolotti und Andreas Caldarelli freuen.

Kwjat wird in der WEC-Saison 2022 in der LMP2-Klasse für Prema an den Start gehen. DC Racing Solutions ist die Muttergesellschaft von Prema und auch von Iron Lynx, weshalb bereits jetzt eine enge Verbindung besteht. Kwjat teilt sich das Auto mit Bortolotti und Doriane Pin. Die Saison 2022 wird seine erste im Sportwagen sein, nachdem seine Pläne mit dem russischen Team G-Drive wegen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine gescheitert waren.

Lamborghini Squadra Corse Teamchef Giorgio Sanna: "Wir freuen uns, Daniil bei Lamborghini willkommen zu heißen und sind überzeugt, dass er ein starker Fahrer für unser LMDh-Projekt ab 2023 sein wird. Daniils Hauptaufgabe wird es sein, eng mit den Ingenieuren und Mechanikern am Prototypen zusammenzuarbeiten, denn er hat viel Erfahrung in anderen Rennklassen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass er 2024 eine wichtige Rolle spielen wird."

Kwjat sagt: "Lamborghini ist eine sehr bekannte italienische Marke mit einer großen Geschichte. Da ich in Italien aufgewachsen bin, macht mich das besonders stolz." Der LMDh-Bolide der Italiener soll von einem neuen V8-Twinturbo angetrieben werden und bereits im Sommer 2023 seine ersten Meter zurücklegen.

Lamborghini plant, sowohl in der WEC als auch in der IMSA jeweils ein Fahrzeug einzusetzen, ob das Auto schon bei den 24h Daytona 2024 einsatzbereit sein wird, steht noch in den Sternen. Über die Verteilung der Fahrer auf die beiden Autos will sich Iron Lynx noch nicht äußern. Lamborghini ist neben Cadillac, Acura, Porsche und BMW der fünfte LMDh-Hersteller in der Hypercar-Ära.

Mit Bildmaterial von Lamborghini.