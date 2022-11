Ex-Porsche-Werksteam Core Autosport stellt Betrieb ein

Audio-Player laden

Core Autosport sperrt zu: Nach 13 Jahren an der Spitze des US-amerikanischen Sportwagensports stellt das ehemalige Porsche-Werksteam aus South Carolina den Betrieb ein. Teambesitzer Jonathan "Jon" Bennett, 57 Jahre alt, möchte sich "Aufgaben außerhalb des Cockpits" widmen. Core Autosport war zwischen 2010 und 2022 im US-amerikanischen Sportwagensport aktiv.

"Vom Abschleppen von Fahrzeugen in der SCCA im Jahr 1992 bis zu Gesamtsiegen in der IMSA mit Colin Braun hatte ich eine fantastische, traumhafte Zeit in einem Sport, den ich von Herzen liebe", sagt Bennett.

"Das war eine unfassbar schwere Entscheidung. Aber das Leben außerhalb des Rennsports lenkt meinen Fokus von diesem weg. Mir ist deshalb klar geworden, dass ich diese wilde Reise beenden muss."

Vom Amateurfahrer zum Werksteambesitzer

Bennett fuhr seine erste Saison erst im Jahr 2007 im Alter von 42 Jahren. Er stieg aus dem Amateursport schnell zu den IMSA Lights auf und schielte bereits auf die PC-Kategorie in der amerikanischen Le-Mans-Serie. Für dieses Unterfangen gründete er 2010 Core Autosport, ab 2011 war er dann in der damaligen ALMS aktiv.

Im Jahr 2012 holte er Colin Braun ins Team, mit dem er über Jahre hinweg eine starke Fahrerpaarung für viele Jahre bildete. Nach dem US-amerikanischen Sportwagen-Zusammenschluss gewannen Braun und Bennett die PC-Kategorie in der IMSA SportsCar Championship, damals unter dem Namen United SportsCar Championship (USCC), zweimal hintereinander.

"Colins Speed und sein Spirit haben es unserem Team ermöglicht, große Erfolge und mehrere Titel in der IMSA zu holen", lobt Bennett den heute 34-Jährigen, für den ebenfalls eine Ära zu Ende geht. "Vor allem habe ich in ihm aber einen wunderbaren Freund fürs Leben gewonnen."

Mit dem Oreca-LMP2 hätten Colin Braun und Jon Bennett beinahe den Titel gegen die DPi-Boliden geholt Foto: LAT

Letztlich holten sie die Vizemeisterschaft. Vor allem ihren Leistungen ist es zu verdanken, dass die LMP2 anschließend aus der Spitzenkategorie herausgelöst wurde.

Unvergessen: Gesamtsieg beim Petit Le Mans

Der größte Coup gelang Bennett aber, als er von Porsche beauftragt wurde, die Werkseinsätze mit dem 911 RSR in der GTLM-Kategorie vorzunehmen. Im Jahr 2015 gipfelte das Engagement im sensationellen Gesamtsieg beim Petit Le Mans, als Nick Tandy übers Wasser ging und alle Prototypen schlug. Es war einer der denkwürdigsten Siege der Geschichte des Sportwagensports.

Der letzte Coup: Titel in der LMP3-Kategorie in der IMSA 2022 Foto: Motorsport Images

Parallel versuchte sich Bennett mit dem Nissan-DPi in einem Privateinsatz in der IMSA im Jahr 2019, doch das Unterfangen konnte gegen die immer mehr werksunterstützte Konkurrenz nicht bestehen. Es folgten noch zwei Jahre LMP3, die mit dem Titelgewinn im Jahr 2022 für Braun und Bennett endeten.

"Es ist an der Zeit, das HANS vom Helm zu trennen und in die Zuschauerrolle zu wechseln", so Teambesitzer Bennett. "Ich freue mich, Zeuge der Wiedergeburt des Werks-GTP-Sports zu werden. Ich werde am Zaun stehen und mit der Begeisterung eines Kindes zuschauen!"

