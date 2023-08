Feiert der BMW M Hybrid V8 in Road America das dritte GTP-Podium in Folge? Der BMW M Hybrid V8 ist konkurrenzfähig: das BMW M Team RLL feierte einen Sieg und drei weitere Podestplätze - in Road America soll das dritte Podium in Folge her

Autor: Sönke Brederlow BMW hat mit dem neuen M Hybrid V8 einen starken Eindruck hinterlassen: In der amerikanischen IMSA-Serie feierte das BMW M Team RLL bisher einen Sieg und drei weitere Podestplätze. Trotzdem war das Team in der vierwöchigen Pause seit dem sechsten Saisonlauf im Canadian Tire Motorsport Park nicht untätig. Die beiden BMW M Hybrid V8 befanden sich im intensiven Testeinsatz, damit beim bevorstehenden Rennen in Road America nahe Elkhart Lake das dritte GTP-Podium in Folge erreicht werden kann. Alle vier Stammpiloten legten auf der neu asphaltierten Strecke insgesamt rund 2.400 Kilometer zurück. Hinzu kamen zwei Testtage auf dem Indianapolis Motor Speedway, wo die IMSA im September gastiert. "Unsere zweitägigen Tests vor einigen Wochen liefen sehr gut, und es war wichtig für uns alle, Erfahrungen auf einer Strecke zu sammeln, auf der mit dem Auto alles passen muss", weiß Connor De Phillippi. "Wir fühlen uns gut vorbereitet, und ich weiß, dass wir am Sonntag um den Platz ganz vorn kämpfen können." Mit "hohen Erwartungen" am Start "Road America ist eine der großartigsten Rennstrecken, die die USA zu bieten haben", sagt De Philippi. "Dank einer frischen Schicht Asphalt macht es noch mehr Spaß, unseren BMW M Hybrid V8 dort zu fahren." Für Teamkollege Nick Yelloly ist die Strecke zwar neu, aber auch der 32-Jährige konnte zuvor wichtige Erfahrungen sammeln. "Es war schön, die Strecke kennenlernen zu können, bevor ich dort zum ersten Mal ein Rennen bestreite, und so etwas kommt in meiner ersten IMSA-Saison selten vor", verrät Yelloly, der sich dadurch große Hoffnungen auf einen Podestplatz macht: "Also fühle ich mich ziemlich gut vorbereitet." Der BMW M Hybrid V8 hinterließ bislang einen starken Eindruck Foto: BMW Die Aussagen von Farfus sind ähnlich ehrgeizig: "Wir gehen mit hohen Erwartungen in die Rennwoche in Road America - vor allem, weil wir dort kürzlich getestet haben", sagt der Brasilianer. "Die Strecke ist eine nordamerikanische Mischung aus Spa und der Nordschleife, und deshalb freue ich mich sehr darauf." Mit Bildmaterial von BMW.