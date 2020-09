IMSA 2021: Neue Einsatzteams für Acura ARX-05 gefunden

Wayne Taylor Racing (WTR) und Meyer Shank Racing (MSR) warden die Einsatzteams der Acura ARX-05 in der IMSA SportsCar Championship 2021 sein. Die beiden bekannten IMSA-Teams übernehmen die Einsätze der DPi-Boliden vom Acura Team Penske, das Ende des Jahres aufgelöst wird.

Wayne Taylor beendet damit eine zehn Jahre andauernde Kooperation mit General Motors. WTR hat in dieser Zeit drei Siege bei den 24 Stunden von Daytona eingefahren. Diese kamen während der vergangenen vier Editionen allesamt mit dem Cadillac DPi V.R zustande.

Außerdem konnte das Team mit dem Cadillac und dem Vorgänger Corvette DP auch die drei weiteren Vorzeigerennen der IMSA SportsCar Championship mindestens einmal gewinnen: Die 12 Stunden von Sebring (2017), die 6 Stunden von Watkins Glen (2011) und das Petit Le Mans (2014, 2017).

Hinzu kommt der IMSA-Titel 2017 mit den Fahrern Ricky und Jordan Taylor. Auch in dieser Saison ist das Team mit den Fahrern Ryan Briscoe und Renger van der Zande auf dem Cadillac wieder mitten im Titelkampf.

Comeback von MSR in den Prototypenrängen

Meyer Shank Racing kehrt erstmals seit 2016 wieder in die Prototypenränge zurück. MSR hatte 2016 auf der Road Atlanta das letzte Rennen vor der DPi-Ära gewonnen und war fester Bestandteil des Spitzenfeldes in der LMP2-/DP-Ära.

Acura und Penske werden sich am Ende der Saison 2020 voneinander trennen Foto: Motorsport Images

2017 wechselte das Team mit dem brandneuen Honda/Acura NSX GT3 in die GTD-Klasse und holte dort 2019 mit den Fahrern Mario Farnbacher und Trent Hindman den Titel. Aus dieser Klasse zieht MSR sich nun zurück, bietet aber Techniksupport für interessierte Kundenteams an, die den NSX GT3 einsetzen wollen.

Netto geht damit ein DPi verloren, denn Penske steigt aus der IMSA nach Ende der Acura-Partnerschaft wieder aus. Neben WTR setzen auch JDC-Miller Motorsports und Action Express Racing dieses Jahr Cadillac-DPis ein.

Ted Klaus, Chef von Honda Performance Development (HPD), freut sich über seinen Neuzugang: "Wir heißen Wayne Taylor Racing in der Acura-Motorsport-Familie herzlich willkommen. Genauso freuen wir uns darauf, unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Meyer Shank Racing auszubauen." Ein Dank an Penske für die Einsätze in den Jahren 2018 bis 2020 schließt sich an.

Mit Bildmaterial von Acura.