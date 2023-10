IMSA 2024: GT-Topteam Pfaff wechselt von Porsche zu McLaren

Marken- und Fahrzeugwechsel im Hause Pfaff Motorsports für die Saison 2024 der IMSA SportsCar Championship: Der GT-Rennstall aus Kanada hat sich entschieden, beginnend mit den 24h Daytona 2024 einen McLaren 720S GT3 Evo einzusetzen, und zwar in der GTD-Pro-Klasse. Damit verabschiedet sich Pfaff nach fünf Jahren von Porsche.

Parallel zum IMSA-Programm mit Pfaff wird ein McLaren 720S GT3 Evo auch in der Langstrecken-WM (WEC) auf Vollzeitbasis eingesetzt. Dort tritt der britische Rennstall United Autosports in der neu geschaffenen LMGT3-Klasse als McLaren-Team an.

Beide Teams - Pfaff und United - haben eine enge Verbindung zu McLaren. Bei United Autosports handelt es sich um das Privatteam von McLaren-Boss Zak Brown, dessen operatives Geschäft von Richard Dean geleitet wird. Bei Pfaff wiederum handelt es sich über die Schwesterfirma Pfaff Automotive Partners um den offiziellen McLaren-Importeur in Kanada.

"Pfaff ist stolz darauf, McLaren seit 2012 in Kanada zu vertreten", sagt Chris Pfaff, Präsident und CEO von Pfaff Automotive Partners. "Unsere Partnerschaft mit der Marke erstreckt sich auf Straße und Rennstrecke. Der Einsatz des 720S GT3 Evo in der IMSA-Saison 2024 verdeutlicht unser Vertrauen in McLaren als Unternehmen, Rennpartner und Handelspartner. Wir freuen uns darauf, die Zukunft der Marke McLaren gemeinsam mit ihnen zu gestalten."

In der am Wochenende mit dem Petit Le Mans zu Ende gehenden IMSA-Saison 2023 ist Inception Racing das einzige Team, das einen McLaren 720S GT3 Evo einsetzt. Ab 2024 wird Pfaff das McLaren-Programm in Nordamerika anführen. Die Fahrer wurden noch nicht bekanntgegeben.

Mit Porsche errang Pfaff im Zeitraum 2019 bis 2023 zweimal den IMSA-Titel. 2021 setzte man sich mit Zacharie Robichon und Laurens Vanthoor in der GTD-Klasse durch. 2022 triumphierten Matt Campbell und Mathieu Jaminet für das kanadische Team in der GTD-Pro.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.