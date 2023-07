IMSA bestätigt Porsche-Disqualifikation: Erster BMW-Sieg bleibt bestehen

Die Offiziellen der IMSA SportsCar Championship haben die offiziellen Ergebnisse des 6h-Rennens in Watkins Glen bestätigt. Demnach gewinnt BMW, nachdem der Sieg von Porsche wegen technischer Ungereimtheiten aberkannt wurde. Der Penske-Protest wurde abgelehnt.

Damit dürfen Connor de Phillippi und Nick Yelloly nun offiziell ihren ersten GTP-Sieg feiern, obwohl sie die Ziellinie hinter dem Penske-Porsche 963 mit der Startnummer 6 als Zweitplatzierte überquert hatten. Bei der technischen Abnahme nach dem Rennen wurde jedoch festgestellt, dass die Abnutzung der vorderen Schleifplatten weniger als einen Millimeter außerhalb der Toleranz lag.

Infolge der Porsche-Disqualifikation rückte BMW M Hybrid V8 mit der Startnummer 25 auf den ersten Platz vor. Das wollten Porsche beziehungsweise Penske nicht akzeptieren und reichten einen Protest ein.

BMW erbt den Sieg von Porsche

Die IMSA-Offiziellen prüften die vorgelegten Dokumente, fanden jedoch nichts, was die Entscheidung über die Strafe hätte aufheben können. Die offiziellen Rennergebnisse und der Punktestand wurden am Donnerstag veröffentlicht, wobei die Strafe aufrechterhalten wurde.

"Natürlich freuen wir uns über die Entscheidung der Technischen Gruppe der IMSA", sagt Bobby Rahal, Teamchef beim BMW M Team RLL. "Es gibt nichts Schöneres als zu gewinnen, aber ich war mit dem Tempo des BMW M Hybrid V8 während des gesamten Rennens in Watkins Glen sehr zufrieden."

"Mein Dank gilt allen bei BMW, die auf beiden Seiten des Atlantiks über einen sehr intensiven Zeitraum hinweg so fleißig am neuen GTP-Programm gearbeitet haben", so Rahal weiter. "Unsere Jungs waren seit Juli letzten Jahres in München, um bei der Entwicklung der Fahrzeuge zu helfen. Wir haben die Autos im September erhalten und im Oktober mit den Tests begonnen. Nach fünf Rennen in dieser Saison sind wir die Gewinner."

Sprung in der Gesamtwertung

De Phillippi, Yelloly und die BMW-Mannschaft waren zunächst enttäuscht, dass sie den Sieg auf der Strecke in Watkins Glen verpasst hatten, aber sie erfuhren von dem Verstoß des Porsche und bekamen den Sieg am späten Sonntagabend vorläufig zugesprochen.

Nick Yelloly und Connor de Phillippi freuen sich über den ersten GTP-Sieg Foto: BMW

De Philippi: "Wir machen weiter Druck!"

"Wir haben gar nicht realisiert, wie verrückt es für uns ist zu gewinnen, wenn man bedenkt, dass wir der letzte Hersteller waren, der das Programm gestartet hat", sagt de Phillippi. "Wenn man zurückblickt, wo wir [beim 24h-Rennen in Daytona zum Saisonauftakt im Januar] standen, war es eine endlose Schinderei."

"Wir hatten bei den letzten paar Rennen eine ordentliche Pace und haben bewiesen, dass wir jetzt mitmischen können", freut sich der BMW-Pilot. "Wir werden weiter Druck machen, und ich denke, jeder weiß jetzt, dass wir eine Bedrohung für die Meisterschaft und Rennsiege sind."

"Ich denke, wir haben alle überrascht, weil wir die Letzten auf der Party waren, aber wir haben das ganze Jahr über in unserer Gewichtsklasse mitgespielt, besonders ab Sebring", sagt de Philippi. "Darauf sind wir alle stolz, aber wir wollen dominieren und wir werden nicht aufhören zu pushen, bis wir dort sind, wo wir hinwollen."

Mit Bildmaterial von BMW.