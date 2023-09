IMSA Indianapolis 2023: Erster Doppelsieg für Porsche 963

Ausgerechnet auf der Heimstrecke des Teambesitzers gelang dem Porsche-Werksteam Penske der erste Doppelerfolg mit dem Porsche 963: Beim neuen IMSA-Rennen "Battle on the Bricks" siegten Nick Tandy und Mathieu Jaminet nach 2:40 Stunden vor ihren Teamkollegen Felipe Nasr und Matt Campbell.

Ergebnis IMSA Battle on the Bricks

Gleich nach dem Start ging es zur Sache: Eine Kollision zwischen dem Meyer-Shank-Acura #60 (Blomqvist/Braun; 6.), dem Ganassi-Cadillac #01 (Bourdais/van der Zande; 7.) und dem RLL-BMW #24 (Farfus/Eng; 10.) sorgte für die erste Gelbphase. Sebastien Bourdais brauchte eine neue Front, Philipp Eng musste mehrmals an die Box, Tom Blomqvist fuhr beschädigt weiter und bekam beim regulären Stopp eine neue Frontpartie.

Zwar führten die beiden Porsche das Rennen vom Start weg an, doch der Weg zum Erfolg war nicht geradlinig. Bei der zweiten Caution, ausgelöst durch eine LMP2-GTD-Kollision, bei der Dwight Merriman gefährlich auf der Strecke stehen blieb, kam es zu einer bizarren Situation, die die beiden Porsche auf die Plätze zwei und drei zurückwarf.

Weil sich Felipe Nasr und Nick Tandy am Steuer der beiden Porsche 963 während der zweiten Gelbphase nicht an die Regeln des sogenannten "Class Splits" gehalten hatten, beorderte die Rennleitung den drittplatzierten Action Express Cadillac #31 (Derani/Sims; Platz 4) an die Spitze.

Beim Restart schob sich zunächst Nasr an Tandy vorbei und eröffnete die Jagd auf das Führungsfahrzeug. Fast 30 Minuten lang attackierte die Startnummer 7 nahezu in jeder Runde und setzte den Spitzenreiter maximal unter Druck. Durch einen Fehler von Luis Felipe Pipo" Derani in Kurve 1 übernahmen beide Porsche die Führung.

Dann stockte der Penske-Box der Atem, als sich die beiden Porsche 963 beim Überrunden berührten. Tandy wäre in dieser Situation fast vorbeigegangen, musste sich aber wieder hinter Nasr einreihen.

Die Entscheidung fiel kurz nach dem letzten Boxenstopp: Mit kalten Reifen rutschte Nasr ins Gras und verlor entscheidende Sekunden, die das Schwesterauto an die Spitze brachte. Tandy geriet nicht mehr in Gefahr und fuhr mit 17,421 Sekunden Vorsprung den ersten Doppelsieg für Porsche Penske Motorsport ins Ziel. Mit einer halben Minute Rückstand kam der RLL-BMW #25 (Yelloly/de Phillippi) ins Ziel.

Urs Kuratle, Leiter Werksmotorsport LMDh bei Porsche, bilanziert: "Das Rennen war nahezu perfekt für uns. Wir sind in der Safety-Car-Phase kurz zurückgefallen, haben dies aber auf der Strecke wieder korrigiert. In der Herstellermeisterschaft führen wir nun, in der Team- und Fahrermeisterschaft haben wir als aktuell Dritte ebenfalls noch gute Titelchancen. Es war ein traumhaftes Wochenende."

Vor dem IMSA-Finale auf der Road Atlanta in Braselton verspricht der Tabellenstand ein spannendes Saisonfinale: Die ersten drei Autos liegen innerhalb von fünf Punkten - bei 250 Zählern für den Sieg. Vier Fahrzeuge können den Titel beim Petit Le Mans aus eigener Kraft gewinnen.

Es sind dies der Action-Express-Cadillac #31 (Derani/Sims; 2.460 Punkte), der Wayne-Taylor-Acura #10 (Albuquerque/R. Taylor; 2.457), der Penske-Porsche #6 (Tandy; Jaminet; 2.455) und der RLL-BMW #25 (Yelloly/de Phillippi; 2.422).

Das Petit Le Mans wird am 14. Oktober ausgetragen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.