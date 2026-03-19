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IMSA

IMSA-Kalender 2027 mit mehreren Jubiläen frühzeitig präsentiert

Erneut gibt die IMSA SportsCar Championship ihren Rennkalender für die kommende Saison schon am Sebring-Wochenende heraus - Saison 2027 mit vier Jubiläen

Mario Fritzsche Joey Barnes
Veröffentlicht:
IMSA-Kalender 2027 mit mehreren Jubiläen frühzeitig präsentiert

Die 24h Daytona werden 2027 zum 65. Mal ausgetragen (Foto: Rennstart 2026)

Foto: David David

Der Rennkalender für die Saison 2027 der IMSA SportsCar Championship steht. Mit der Veröffentlichung bereits am Sebring-Wochenende (Infos IMSA 12h Sebring 2026: Zeitplan, Starterliste, BoP und Co.) ist die US-Sportwagenrennserie nun im dritten Jahr hintereinander diejenige Automobilrennserie, die ihren kompletten Rennkalender für die nächste Saison als erste herausgegeben hat (IMSA-Kalender 2027).

Wie schon in der laufenden Saison, so wird es auch in der IMSA-Saison 2027 von Februar bis Oktober wieder elf Meisterschaftsrennen geben, wobei die 24 Stunden von Daytona traditionell den Auftakt und das Petit Le Mans traditionell den Abschluss bilden.

Los geht es 2027 mit zwei großen Jubiläen. Die 65. Auflage der 24h Daytona eröffnet den IMSA-Rennbetrieb der bevorstehenden Saison am letzten Januar-Wochenende (30./31. Januar). Im Anschluss daran findet die 75. Auflage der 12h Sebring statt, und zwar am 20. März.

Die weiteren Rennen folgen in exakt derselben Reihenfolge wie im diesjährigen Kalender, nämlich Long Beach, Laguna Seca, Detroit, 6h Watkins Glen, Mosport in Kanada, 6h Elkhart Lake, sowie die Rennen auf dem Virginia International Raceway und schließlich auf dem Infield-Kurs des Indianapolis Motor Speedway.

Das Petit Le Mans auf der Rennstrecke Road Atlanta steht als Saisonfinale für den 9. Oktober im Kalender. Auch in diesem Fall handelt es sich 2027 um ein Jubiläum, nämlich um die 30. Auflage.

"Die Saison 2027 ist von besonderer Bedeutung, da wir mehrere historische Meilensteine feiern", sagt IMSA-Präsident John Doonan und zählt gleich vier Jubiläen auf: "Die 75. Ausgabe der 12 Stunden von Sebring, das 70-jährige Jubiläum der Rennstrecke Laguna Seca, die 65. Ausgabe der 24 Stunden von Daytona und die 30. Ausgabe des Petit Le Mans."

"Diese legendären Veranstaltungen verkörpern das Herz und die Seele des Sportwagenrennsports. Wir freuen uns darauf, ihr Vermächtnis in der kommenden Saison gemeinsam mit unseren Teilnehmern und unserer leidenschaftlichen Fangemeinde zu würdigen", so Doonan.

Der offizielle Vortest für die 24h Daytona, das Roar before the 24, steht 2027 für 22. bis 24. Januar im Plan. Abgesehen davon soll es weitere Testfahrten geben, und zwar auf den Strecken, die neben Daytona ebenfalls zum Endurance-Cup zählen. Das sind die Rennstrecken Sebring, Watkins Glen, Road America und Road Atlanta. Abgesehen von Daytona sind die Termine für die Testfahrten aber noch nicht bestätigt.

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