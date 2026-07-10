IMSA Mosport 2026: Kostenloser Livestream und TV-Übertragung

Lust auf "Double Duty" mit der WEC in Brasilien? Kein Problem, die IMSA SportsCar Championship fährt wieder parallel auf der Mosport-Rennstrecke (offiziell Canadian Tire Motorsports Park - CTMP) in Bowmanville in Ontario, Kanada. Die LMP2 bildet für einmal die Topklasse. (Hier geht's zum Livestream!)

Das Rennen kann in voller Länge im kostenlosen Livestream auf Motorsport-Total.com verfolgt werden. Diesmal hat die Topklasse GTP Pause, die drei anderen Klassen (LMP2, GTD Pro und GTD) liefern diesmal die Show. Insgesamt sind 33 Autos für das Sprintrennen (Chevrolet Grand Prix) gemeldet.

Kommentiert wird das Rennen vom offiziellen Kommentatorenteam von Radio Le Mans rund um John Hindhaugh und Ryan Myrehn in englischer Sprache. Für den Livestream ist keine Registrierung erforderlich.

Aufgrund der TV-Rechte in Nordamerika ist der Livestream in den USA und Kanada nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. Hier gelten die Angebote von NBC im linearen TV, und von Peacock, der hauseigenen Streaming-Plattform von NBC.

Wer das Rennen in deutscher Sprache verfolgen möchte, wird bei Motorvision TV fündig. Die Berichterstattung wird über Motorvision+ ausgestrahlt und ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und in der Schweiz verfügbar. Dieses Angebot zeigt das Rennen ebenfalls in voller Länge. Die Kommentatoren bei Motorvision+ sind Stefan Ehlen, Pete Fink, Fabio Gospodarek, Lenz Leberkern und Andre Wiegold.

Ein Live-Timing ist auf der Website der IMSA SportsCar Championship kostenlos verfügbar.

Live-Übertragung IMSA 2026 (in MEZ)

Für die Ortszeit müssen sechs Stunden abgezogen werden.

Samstag, 11. Juni

Ab 21:55 Uhr: Qualifying im Livestream

Sonntag, 12. Juni

Ab 20:00 Uhr: Rennen im Livestream