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IMSA 12h Sebring

IMSA-Premieren-Sieg: Der "Grello" erobert Sebring

Kult-Porsche aus der Eifel erobert die USA: Bei den 12 Stunden von Sebring 2026 feierte Manthey mit dem Porsche 911 GT3 R den ersten Sieg in der IMSA

Heiko Stritzke
Heiko Stritzke
Veröffentlicht:
IMSA-Premieren-Sieg: Der "Grello" erobert Sebring

Sieg im zweiten Rennen: Der "Grello" brauchte keine lange IMSA-Eingewöhnung

Foto: Porsche Porsche

Die Eingewöhnungsphase dauerte nur kurz: Manthey sicherte sich bei der 75. Ausgabe der 12 Stunden von Sebring mit dem berühmten "Grello" mit Thomas Preining, Klaus Bachler und Ricardo Feller den Sieg in der GTD-Pro-Klasse. Dieser setzte sich ausgerechnet gegen den zweiten legendären Porsche 911 GT3 R durch, den AO-Porsche "Rexy", diesmal vertreten durch seine pinke Schwester "Roxy".

Die Entscheidung fiel durch ein beherztes Manöver von Preining in der vorletzten Stunde gegen King. "Thomas hat einen starken Move gesetzt, um an Roxy vorbeizugehen, die Führung übernommen und genau den Abstand herausgefahren, den wir strategisch gebraucht haben. Das hat er anschließend perfekt verwaltet", sagt Patrick Arkenau, Geschäftsbereichsleiter Racing bei Manthey.

Schon beim zweiten Rennen des direkten Aufeinandertreffens machten die beiden Porsche den Klassensieg unter sich aus. Für die Mannschaft aus Meuspath war es die Siegpremiere in der amerikanischen Serie im erst zweiten Anlauf. Der Doppelsieg der beiden Neunelfer-Porsche rundete einen gelungenen Tag für Porsche ab, da es auch in der GTP-Wertung einen Doppelsieg zu feiern gab.

Zuletzt gelang es dem Hersteller aus Zuffenhausen im Jahr 2008, einen Doppelsieg in gleich zwei Klassen einzufahren. Damals triumphierten der RS Spyder (LMP2) und der 911 GT3 RSR (GT2). 18 Jahre später wiederholte sich dieses Kunststück durch die Erfolge in der GTP-Klasse und den GT-Klassen. (Wenn auch bei den Prototypen mit Konflikt)

Bachler feierte nach 2023 und 2025 bereits seinen dritten Klassensieg bei diesem Traditionsrennen. "Wenn man sich all diese Fakten ansieht, ist das schon ein denkwürdiger Tag", bilanziert der Österreicher. "Wir hatten eine enorme Auto-Performance und eine sehr gute Balance - vor allem am Ende des Rennens. Aber auch strategisch waren wir top."

Preining zeigt sich beeindruckt vom harten Wettbewerb in den USA: "Die letzten zwei Stunden verliefen wie in der DTM: Vollgas und mit aller Entschlossenheit in die Zweikämpfe. Es ist Wahnsinn, wie schnell wir als neues Team in der IMSA in die Erfolgsspur gefunden haben."

"Für eine europäische Mannschaft hier anzutreten, ist eine echte Herkulesaufgabe, und dass alles so reibungslos läuft und wir schon im zweiten Rennen siegreich sind, ist wirklich bemerkenswert."

"Rexy" musste sich diesmal mit Rang zwei begnügen. Nick Tandy, der die #77 zusammen mit Harry King und Alessio Picariello pilotierte, freut sich über die Wiedergutmachung nach dem schwierigen Saisonauftakt in Daytona: "Unser Porsche fuhr richtig gut. Wir haben eine mutige Strategie gewählt und wurden belohnt."

Für die Manthey-Mannschaft geht es nun zurück in heimische Gefilde. Der Fokus liegt nun erst einmal wieder auf der DTM und den 24 Stunden auf dem Nürburgring. Der nächste Auftritt in den USA ist für den "Grello" erst wieder im Juni bei den 6 Stunden von Watkins Glen.

Für dieses warnt Manthey-Geschäftsführer Nicki Raeder bereits die Konkurrenz vor einem noch stärkeren "Grello": "Dieses Rennen hat noch einmal gezeigt, wie anspruchsvoll die IMSA wirklich ist. Das Niveau hier ist enorm hoch, der Wettbewerb sehr stark. Für uns als neues Team in dieser Meisterschaft bedeutet das, dass wir an vielen Stellen noch dazulernen und uns Schritt für Schritt weiterentwickeln."

"Es gibt immer wieder Situationen, bei denen man merkt: Das machen wir beim nächsten Mal besser. Genau diese Lernkurve macht den Reiz aus. Wir nehmen viel aus diesem Wochenende mit und freuen uns darauf, uns weiter zu beweisen."

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