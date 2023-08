IMSA-Rennkalender 2024: Viele Überschneidungen sorgen für Unmut

Im Rahmen des Rennens auf der Road America hat die IMSA den Rennkalender für die Saison 2024 (hier im Überblick!) veröffentlicht: Die Saison beginnt traditionell mit dem 24h-Rennen in Daytona, das vom 19. bis 21. Januar 2024 stattfindet. Mitte Oktober werde beim Petit Le Mans, dem traditionellen Saisonabschluss der IMSA, die Meister gekührt.

Der 2024er-Kalender weist einige Neuerungen auf: Das Rennen im Lime Rock Park, das bisher als reines GT-Rennen ausgetragen wurde, fällt weg. Im Gegenzug werden die Akteure der Prototypen und der GTD-Pro-Kategorie auf dem Stadtkurs in Detroit fahren. Der Saisonlauf in Indianapolis, bisher über 2:40 Stunden ausgetragen, wird zum sechsstündigen Langstreckenrennen.

"Die Veranstaltungsorte und Events, die wir jedes Jahr besuchen, sind weltbekannt und bei Rennfans und Wettbewerbern überall beliebt", sagt IMSA-Präsident John Doonan. "Wir sind stolz darauf, unseren Kalender für 2024 vorzustellen, der wieder einmal IMSA-Rennen in wichtigen Märkten in ganz Nordamerika anbietet."

Überschneidungen sorgen für Ärger

Die Teams, Fahrer und Hersteller ärgern sich über zahlreiche Überschneidungen mit der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) sowie den 24h-Rennen auf dem Nürburgring und in Spa-Francorchamps. Wenn die IMSA-Serie in Long Beach fährt, findet zeitgleich das 6h-Rennen der WEC in Imola statt. Auch mit dem IMSA-Rennen in Laguna Seca gibt es eine Terminkollision, denn die WEC ist parallel in Spa-Francorchamps am Start.

Wenn die WEC in Sao Paulo gastiert, trägt die IMSA das Rennen in Mosport aus, wobei hier lediglich die LMP2-Klasse und die beiden GTD-Kategorien unterwegs sind. Der IMSA-Lauf in Detroit findet zeitgleich mit den 24h am Nürburgring statt. Das Rennen in Watkins Glen kollidiert mit den 24h Spa.

Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass es Terminänderungen gibt. Die endgültige Fassung des IMSA-Rennkalenders für 2024 wird für das Saisonfinale, dem Petit Le Mans im Oktober, erwartet.

IMSA-Rennkalender für 2024

19. bis 21. Januar - Roar Before Rolex 24

25. bis 28. Januar - Rolex 24h Daytona*

13. bis 16. März - 12 Hours of Sebring*

19. bis 20. April - Long Beach Street Circuit (nur GTP/GTD)

10. bis 12. Mai - Laguna Seca (nur GTP/GTD Pro/GTD)

21. Mai bis 1. Juni - Detroit Grand Prix (nur GTP/GTD Pro)

27. bis 30. Juni - Six Hours of The Glen*

12. bis 14. Juli - Canadian Tire Motorsport Park (nur LMP2/GTD Pro/GTD)

2. bis 4. August - Road America

23. bis 25. August - Virginia International Raceway (nur GTD Pro/GTD)

20. bis 22. September - Indianapolis Motor Speedway*

9. bis 12. Oktober - Petit Le Mans*

*Michelin Endurance Cup

