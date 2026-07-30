IMSA Road America 2026: Kostenloser Livestream und TV-Übertragung

Ein Sportwagen-Wonnewochenende mit NLS, GTWC und IMSA findet am Sonntagabend seinen Abschluss mit der ersten Ausgabe eines 6-Stunden-Rennens der IMSA SportsCar Championship in Elkhart Lake. (Hier geht's zum Livestream!)

Das Rennen auf der spektakulären Road America hat nach Jahren des Daseins als ordinäres 2:40-Stunden-Rennen für die Saison 2026 endlich den ersehnten Endurance-Status bekommen. Es könnte kaum eine bessere Strecke geben, um den Endurance-Cup mit einem fünften echten Klassiker zu versehen.

Alle vier Klassen sind gemeldet, die Teilnehmerliste ist prall gefüllt. Die weitläufige Road America mit ihren langen Geraden, abwechslungsreichen Kurven und dem weltberühmten "Kink" Kurve 11, der mit Sportwagen eine echte Mutkurve ist, fordert das Feld diesmal sechs Stunden am Stück. Seit 2000 gastiert die US-Sportwagen-Szene ununterbrochen in Elkhart Lake, die Tradition des Rennens reicht aber bis in die 1950er-Jahre zurück.

Sowohl Porsche als auch BMW treten mit besonderen Designs an. Porsche erinnert bei seinen beiden werkseingesetzten Penske-Boliden an den Porsche 917/30, der in den maßlosen Can-Am-Jahren Leistungen bis zu 1.200 PS erbrachte, manche Quellen sprechen sogar von 1.500 PS im Qualifying.

Der andere Porsche erinnert an den RS Spyder, der im IMSA-Vorläufer American Le Mans Series in den Jahren 2006 bis 2008 sich als LMP2-Bolide spekatkuläre Kämpfe mit den LMP1-Dieseln von Audi lieferte. Mit seinem LEichtgewicht besiegte er die Audi R10 TDI mehrmals. Der BMW #24 tritt in einem Spezialdesign an, das den Film Spider-Man: Brand New Day bewirbt.

Das Rennen kann in voller Länge im kostenlosen Livestream auf Motorsport-Total.com verfolgt werden. Insgesamt sind 54 Autos für den Motul SportsCar Endurance Grand Prix gemeldet.

Kommentiert wird das Rennen vom offiziellen Kommentatorenteam von Radio Le Mans rund um John Hindhaugh und Ryan Myrehn in englischer Sprache. Für den Livestream ist keine Registrierung erforderlich.

Aufgrund der TV-Rechte in Nordamerika ist der Livestream in den USA und Kanada nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. Hier gelten die Angebote von NBC im linearen TV, und von Peacock, der hauseigenen Streaming-Plattform von NBC.

Wer das Rennen in deutscher Sprache verfolgen möchte, wird bei Motorvision TV fündig. Die Berichterstattung wird über Motorvision+ ausgestrahlt und ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und in der Schweiz verfügbar. Dieses Angebot zeigt das Rennen ebenfalls in voller Länge. Die Kommentatoren bei Motorvision+ sind Stefan Ehlen, Pete Fink, Fabio Gospodarek, Lenz Leberkern und Andre Wiegold.

Ein Live-Timing ist auf der Website der IMSA SportsCar Championship kostenlos verfügbar.

Live-Übertragung IMSA 2026 (in MEZ)

Für die Ortszeit müssen sieben Stunden abgezogen werden.

Samstag, 1. August

Ab 22:20 Uhr: Qualifying im Livestream

Sonntag, 2. August

Ab 17:35 Uhr: Rennen im Livestream