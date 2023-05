IMSA SportsCar Championship 2024 ohne LMP3-Kategorie

Die LMP3-Klasse befindet sich in der IMSA SportsCar Championship in ihrem letzten Jahr, wie die IMSA mitgeteilt hat. Ab der Saison 2024 wird es wieder eine Struktur mit vier Klassen (GTP, LMP2, GTD Pro und GTD) geben. Die LMP3 wandert in das Rahmenprogramm, die IMSA SportsCar Challenge.

Die Klasse wurde 2021 in die IMSA SportsCar Championship geholt, um die Felder aufzufüllen. 2020 sah mit 38 Fahrzeugen das bisher mit Abstand kleinste Starterfeld bei den 24 Stunden von Daytona. Die IMSA reagierte und führte die LMP3 als fünfte Klasse ein.

Mit der Einführung der GTP-Kategorie, in der Fahrzeuge nach LMDh-Reglement zum Einsatz kommen (ab 2024 soll auch der Einsatz von LMH-Boliden möglich sein), steigt das Interesse an der Spitzenklasse der IMSA SportsCar Championship wieder. Dennoch hielt die IMSA zunächst an der Klasse fest und verlängerte die ursprünglich zweijährige Starterlaubnis um ein weiteres Jahr.

In der laufenden Saison sind acht GTP-Boliden permanent im Einsatz, hinzu kommt ab dem kommenden Rennwochenende auf dem Laguna Seca Raceway der erste privat eingesetzte Porsche 963 von JDC-Miller, dem im August in Elkhart Lake ein weiterer privater Porsche von Proton Competition folgt. Im kommenden Jahr wird Lamborghini bei den Langstreckenrennen einsteigen und weitere Privatteams könnten hinzukommen.

IMSA vor weiterem Wachstum

Zudem erwartet die IMSA mit dem Debüt der Corvette Z06 GT3.R (C8) und des Ford Mustang GT3 einen weiteren Zuwachs in den GTD-Klassen, die zusammen bereits mindestens 20 Fahrzeuge umfassen.

Für die LMP3 ist in der IMSA SportsCar Championship schlichtweg kein Platz mehr, daher kommt die Nachricht nicht überraschend. "Die LMP3-Kategorie hat zum Wachstum und Erfolg der IMSA SportsCar Championship seit 2021 beigetragen", sagt IMSA-Chef John Doonan.

"Das hat die Größe des Starterfeldes so stark erhöht, dass wir nun die Kapazität einiger unserer Rennstrecken austesten. Wir erwarten, dass das Wachstum auch 2024 und darüber hinaus anhält. Das bedeutet, dass wir in Zukunft nur noch GTP und LMP2 für Prototypen und GTD und GTD Pro für GT-Fahrzeuge haben werden."

Die rund 460 PS starken LMP3-Boliden haben bereits in diesem Jahr eine eigene Serie, die IMSA SportsCar Challenge, in der sie gemeinsam mit GT4-Fahrzeugen in 45-minütigen Sprintrennen an den Start gehen. Diese wiederum ist aus der inzwischen eingestellten IMSA-Prototypen-Challenge hervorgegangen.

Die LMP2-Kategorie wird bis mindestens Ende 2026 Teil der IMSA SportsCar Championship bleiben.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.