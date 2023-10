IMSA SportsCar Championship 2024: Übersicht Teams & Fahrer

Die IMSA hatte ein Luxusproblem zu lösen, denn das Interesse an der IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2024 war größer als die Zahl der Startplätze - und das trotz der Abschaffung der LMP3-Klasse. Im Rahmen des Petit Le Mans 2023 wurde die Starterliste 2024 veröffentlicht.

48 Fahrzeuge werden an allen Rennen der Saison 2024 teilnehmen, was das Maximum darstellt. Das Interesse hat die Kapazität an Startplätzen deutlich überschritten, Nennungen wurden abgelehnt. (IMSA-Kalender 2024)

Für die fünf Langstreckenrennen 2024 (Indianapolis kommt mit einem 6-Stunden-Rennen hinzu) stehen 53 Fahrzeuge auf der Starterliste. Die Kapazität liegt hier bei 57 Startern. Zumindest für die drei großen Rennen in Daytona, Sebring und Braselton (Petit Le Mans) werden zusätzliche Teilnehmer erwartet.

GTP wieder zweistellig, fünf Hersteller

Die GTP-Klasse kann sich über LMDh-Zuwachs in Form von Lamborghini freuen, allerdings nur bei den Langstreckenrennen und noch nicht in Daytona. Ansonsten entspricht das Feld dem der Saison 2023 - mit der Ausnahme, dass der zweite Acura ARX-06 nun ebenfalls von Wayne Taylor with Andretti Global eingesetzt wird. Meyer Shank Racing ist raus, will aber mittelfristig in die Serie zurückkehren.

James Glickenhaus hatte Interesse bekundet, aber die IMSA will ihn nicht starten lassen, weil Glickenhaus Cars weniger als 2.500 Autos pro Jahr produziert. Glickenhaus' Begeisterung für Hypercars/GTPs ist in letzter Zeit abgekühlt. Es ist nicht bekannt, ob eine Nennung eingereicht wurde.

GTP - 11 Starter:

#01 - Chip Ganassi Racing - Cadillac V-Series.R

#5 - JDC-Miller Motorsports - Porsche 963

#6 - Porsche Penske Motorsport - Porsche 963

#7 - Porsche Penske Motorsport - Porsche 963

#10 - Wayne Taylor Racing with Andretti Global - Filipe Albuquerque/Ricky Taylor - Acura ARX-06

#24 - BMW M Team RLL - BMW M Hybrid V8

#25 - BMW M Team RLL - BMW M Hybrid V8

#31 - Action Express Racing - Luis Felipe Derani/Jack Aitken - Cadillac V-Series.R

#40 - Wayne Taylor Racing with Andretti Global - Louis Deletraz/Jordan Taylor - Acura ARX-06

#59 - Proton Competition - Porsche 963

#63 - Iron Lynx - Lamborghini SC63*

*nur Endurance Cup (in diesem Fall ohne Daytona)

LMP2 mit WEC-Zuwachs

Die LMP2-Kategorie erhält Zuwachs, da sie in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) nicht mehr ausgeschrieben wird. Nachdem bereits TDS Racing, High Class Racing und AF Corse in die USA gewechselt sind, folgen nun United Autosports und Inter Europol Competition mit IMSA-Engagements. Die Polen setzen allerdings kein eigenes Fahrzeug ein, sondern schließen sich dem bestehenden IMSA-Team PR1/Mathiasen an.

Zudem steigen die Teams Riley und Sean Creech Motorsport aus der LMP3 auf. Letztere bringen sogar etwas Farbe in den Oreca-Markenpokal, dürften mit dem Ligier JS P217 aber chancenlos sein. P.J. Hyett wiederum tauscht seinen GT-Porsche gegen einen Oreca 07. Alle Fahrzeuge sind auf Vollzeitbasis eingeschrieben, nur AF Corse hat für "einzelne Rennen" gemeldet.

Einziger Verlust in der Klasse ist einer der beiden TDS-Boliden. Der französische Rennstall rüstet auf ein Fahrzeug zurück.

LMP2 - 12 Starter:

#2 - United Autosports USA - Ben Keating/Alex Quinn - Oreca 07-Gibson

#04 - CrowdStrike Racing by APR - George Kurtz - Oreca 07-Gibson

#8 - Tower Motorsports - Oreca 07-Gibson

#11 - TDS Racing - Oreca 07-Gibson

#18 - Era Motorsport - Oreca 07-Gibson

#20 - High Class Racing - Oreca 07-Gibson

#22 - United Autosports USA - Oreca 07-Gibson

#33 - Sean Creech Motorsport - Ligier JS P217-Gibson

#52 - Inter Europol by PR1/Mathiasen Motorsports - Jakub Smiechowski - Oreca 07-Gibson

#74 - Riley - Felipe Frage/Gar Robinson - Oreca 07-Gibson

#88 - AF Corse - Oreca 07-Gibson**

#99 - AO Racing - P.J. Hyett - Oreca 07-Gibson

**nur ausgewählte Rennen

GT3 - Der Selbstläufer

Insgesamt sind 35 GT3-Fahrzeuge gemeldet, davon 26 in Vollzeit. Wie in den vergangenen Jahren wird die Klasse anhand der Fahrerklassifizierung der FIA in GTD Pro und GTD unterteilt. In der GTD muss mindestens ein Fahrer ein Silber- oder Bronze-Rating haben. Zusätzlich darf maximal ein Fahrer mit einem Platin-Rating auf dem Auto gemeldet sein.

Die GTD Pro wächst im Vergleich zu 2023 deutlich, als es nur fünf Vollzeitanmeldungen gegeben hat. Neue Fahrzeuge kommen von Ford, Corvette und McLaren. Das bisherige Porsche-Topteam Pfaff wechselt zu den Briten. Corvette Racing stockt sein Engagement mit dem neuen GT3-Modell wieder auf zwei Fahrzeuge auf, Ford kommt mit dem Mustang und dem Multimatic neu hinzu.

Paul Miller Racing steigt aus der GTD-Klasse auf und vertritt BMW im GTD-Pro-Starterfeld. AO Racing und Riley werden Porsche in der Klasse halten.

Überraschenderweise ist Proton Competition (WeatherTech Racing) mit seinem Mercedes-AMG GT3 ausgeschieden. Dafür taucht das SunEnergy1-Label von Kenny Habul in der Starterliste auf. Er hat in der Vergangenheit bereits mit zahlreichen AMG-Rennställen zusammengearbeitet. Die Nennung gibt aber noch keinen Hinweis auf das Einsatzteam.

In der GTD bringt das bisherige LMP3-Team AWA zwei Corvette Z06 GT3.R an den Start. Neu dabei ist auch Conquest Racing mit einem Ferrari 296 GT3.

Andretti Global bringt seinen Aston Martin, der 2023 noch bei Rennen ohne LMP3-Beteiligung eingesetzt wurde, nun in Vollzeit an den Start. Zusammen mit Wayne Taylor Racing ist ein weiteres Fahrzeug gemeldet. Der Fahrzeugtyp ist derzeit noch nicht bestätigt. WTR-Andretti kooperiert 2023 mit Racers Edge Motorsports und setzt einen Honda NSX GT3 Evo22 ein.

Turner Motorsport rüstet auf einen BMW M4 GT3 zurück, da man mit dem anderen Fahrzeug in die GT-World-Challenge (GTWC) America einsteigen möchte.

GTD Pro - 13 Starter:

#1 - Paul Miller Racing - BMW M4 GT3

#3 - Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports - Nick Catsburg/Antonio Garcia - Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

#4 - Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports - Tommy Milner/Alexander Sims - Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

#9 - Pfaff Motorsports - McLaren 720S GT3 Evo

#14 - Vasser Sullivan - Lexus RC F GT3

#19 - Iron Lynx - Lamborghini Huracan GT3 Evo2*

#23 - Heart of Racing Team - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo

#62 - Risi Competizione - Ferrari 296 GT3*

#64 - Ford Multimatic Motorsports - Dirk Müller/Joey Hand - Ford Mustang GT3

#65 - Ford Multimatic Motorsports - Mike Rockenfeller/Harry Tincknell - Ford Mustang GT3

#75 - SunEnergy1 Racing - Mercedes-AMG GT3*

#77 - AO Racing - Porsche 911 GT3 R (992)

#92 - Kellymoss with Riley - Porsche 911 GT3 R (992)

GTD - 22 Starter:

#12 - Vasser Sullivan - Lexus RC F GT3

#13 - AWA - Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

#17 - AWA - Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

#21 - AF Corse - Ferrari 296 GT3*

#023 - Triarsi Competizione - Ferrari 296 GT3*

#27 - Heart of Racing Team - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo

#32 - Korthoff Preston Motorsports - Mercedes-AMG GT3

#34 - Conquest Racing - Manny Franco - Ferrari 296 GT3

#43 - Andretti Global - Jarett Andretti/Gabby Chaves - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo

#44 - Magnus Racing - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo

#45 - WTR Andretti - tba

#47 - Cetilar Racing - Ferrari 296 GT3*

#57 - Winward Racing - Mercedes-AMG GT3

#60 - Iron Lynx - Lamborghini Huracan GT3 Evo2*

#66 - Gradient Racing - Acura NSX GT3 Evo22

#70 - Inception Racing - McLaren 720S GT3 Evo

#78 - Forte Racing - Lamborghini Huracan GT3 Evo2*

#83 - Iron Dames - Lamborghini Huracan GT3 Evo2*

#86 - MDK Motorsports - Porsche 911 GT3 R (992)

#91 - Kellymoss with Riley - Porsche 911 GT3 R (992)

#96 - Turner Motorsport - BMW M4 GT3

#120 - Wright Motorsports - Porsche 911 GT3 R (992)

*nur Endurance Cup

