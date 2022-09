IMSA überarbeitet GTD-Reglement für die Saison 2023 Die IMSA rückt die Bronze-Fahrer in der GTD-Klasse für 2023 mehr in den Fokus - Außerdem feiert die Sprint-Cup-Wertung ihre Rückkehr in die Serie

Autor: David Malsher-Lopez , U.S. editor Übersetzung: Tobias Ebner Audio-Player laden Die IMSA hat angekündigt, dass sie die Regeln für die GTD-Kategorie der WeatherTech-SportsCar-Championship in der nächsten Saison ändern wird. Vergangenen Monat enthüllte IMSA-Präsident John Doonan bereits, dass es ab dem kommenden Jahr einen Bob-Akin-Bronze-Cup-Award geben wird, der die Fahrer mit dem besten Bronze-Rating in der GTD-Kategorie bei jedem Rennen auszeichnet. Der erfolgreichste Bronze-Fahrer wird außerdem bei der Meisterschaftsfeier am Ende der Saison geehrt und darf an den 24h von Le Mans 2024 teilnehmen. Doonan bestätigte zudem, dass die ersten 15 Minuten des zweiten Trainings für jeden Lauf der WeatherTech-Championship weiterhin für die GTD-, LMP2- und LMP3-Klassen reserviert sind. Nun wurde bestätigt, dass ein Fahrer jeder Kategorie das Auto im Qualifying fahren darf, um seine Startposition und Qualifikationspunkte zu erhalten. Derzeit müssen die Bronze-Fahrer im Line-up die Startaufstellung festlegen. Nicht-Bronze-Fahrer müssen jedoch mit dem Reifensatz ins Rennen gehen, mit dem sie im Qualifying gefahren sind. Ehrung für erfolgreichsten Bronze-Fahrer Sollte ein Bronze-Fahrer im Qualifying antreten, kann er oder sie in das Rennen straffrei mit einem beliebigen Reifensatz aus dem Kontingent des Fahrzeugs starten. Zusätzlich zur Gesamtwertung des Bob-Akin-Bronze-Cups wird die IMSA während der WeatherTech-Night-of-Champions die drei Erstplatzierten der Bronze-Wertung auszeichnen. "Bronze-Fahrer machen es ihren Teams buchstäblich möglich, Rennen zu fahren - nicht nur in der GTD-Klasse der WeatherTech-Championship, sondern auch in vielen anderen IMSA-Klassen und -Serien", sagt Doonan. Aktuell müssen in der GTD-Klasse die Bronze-Fahrer das Quali bestreiten Foto: Motorsport Images "Diese Fahrer stellen ihren Teams lebenswichtige Finanzmittel zur Verfügung und bilden seit jeher das Rückgrat des Sportwagensports. Diese Verbesserungen werden den Fahrern mit Bronze-Rating in der GTD-Klasse mehr Vorteile bieten und mehr wohlverdiente Aufmerksamkeit auf ihren Erfolg in der WeatherTech Championship lenken." GTD-Klasse: IMSA reaktiviert den Sprint-Cub Darüber hinaus kündigte die IMSA die Rückkehr des WeatherTech-Sprint-Cups für die GTD-Klasse im Jahr 2023 an. Dieser umfasst die sieben Rennen im Jahr 2023, die 2:40 Stunden oder weniger dauern. Wie in den vergangenen Jahren werden die Fahrer-, Team- und Hersteller-Champions des WeatherTech-Sprint-Cups am Ende der Saison geehrt. Allerdings wird es im Jahr 2023 keine reinen Sprint-Cup-Rennen geben. Der vollständige GTD-Kalender der WeatherTech-Meisterschaft umfasst im kommenden Jahr alle 11 Rennen. Im Rahmen der Gesamtmeisterschaft zählen die sieben Sprintrennen für den Sprint-Cup und die vier Langstreckenrennen für den IMSA-Michelin-Endurance-Cup. Interessanterweise hat die IMSA auch bekannt gegeben, dass sie in der Winterpause ihr Sportliches Reglement und das Zusatzreglement der Serie überarbeiten wird, einschließlich der Zeitmessung und der Wertung der Fahrzeit, die festlegt, wie viel Zeit die Amateure unter grüner Flagge im Cockpit verbringen müssen und wie viel die Profis. Mit Bildmaterial von Motorsport Images. geteilte inhalte Bet here Bet now Bet here Bet now Vorheriger Artikel Offiziell: LMDh-Projekt von Audi wegen Formel-1-Einstieg eingestellt geteilte inhalte