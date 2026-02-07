IMSA vermeldet Rekordzahlen für die 24h Daytona 2026

Die IMSA SportsCar Championship ist mit einer historischen Bestmarke in die Saison 2026 gestartet. Die 64. Auflage des Rolex 24 auf dem Daytona International Speedway pulverisierte zahlreiche Rekorde in den Bereichen Zuschauerzahlen, digitale Interaktion und TV-Reichweite.

Ein besonderes Highlight war die Kulisse vor Ort: Über 180.000 Fans besuchten das viertägige Event am Daytona International Speedway - ein neuer Allzeit-Rekord. Schon am Renntag wurde ein neuer Zuschauerrekord verkündet, aber noch keine Zahl genannt.

Nicht nur an der Strecke, auch vor den Bildschirmen boomte das Interesse. Die Übertragung auf NBC lockte im Schnitt 1,1 Millionen Zuschauer an, was einer Steigerung von 49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Damit war es das am zweithöchsten bewertete Daytona-Wochenende seit Beginn der Aufzeichnungen, nur knapp hinter dem Spitzenwert von 2021 (1,2 Millionen). Diese Zahlen entsprechen einem guten IndyCar-Rennen.

Besonders erfreulich für die Verantwortlichen ist der Zuwachs in der jungen Zielgruppe: In der werberelevanten Demografie der 18- bis 34-Jährigen stiegen die Zahlen um 52 Prozent.

Der NBC-Streamingdienstleister Peacock, der das Rennen in voller Länge zeigte, verzeichnete mit 784.000 Zuschauern ein Plus von 102 Prozent zum Vorjahr.

Digitaler Siegeszug weltweit

Die internationale Reichweite wurde maßgeblich durch den YouTube-Kanal der IMSA getrieben. Die Live-Übertragung generierte rund 3,8 Millionen Aufrufe. Auch hier gehörten beeindruckende 63 Prozent dieser Zuschauer der Altersgruppe 18-34 an.

Auch die sozialen Netzwerke meldeten Rekordwerte:

Auf Instagram wurde erstmals die Marke von 1 Million Followern überschritten, der TikTok-Kanal meldet über 400.000 Follower, und auf X (ehemals Twitter) wurde die 200.000er-Marke geknackt. Über alle Kanäle kamen 390.000 neue Follower allein im Januar hinzu.

"In jeder Hinsicht war die 64. Auflage des Rolex 24 in Daytona ein Event für die Geschichtsbücher", erklärt IMSA-Präsident John Doonan. "Ich bin überwältigt von der Unterstützung unserer Fans, die zu diesem rekordverdächtigen Start in die Saison 2026 beigetragen haben."

Auch CEO Ed Bennett betont, dass die Strategie, die Marke IMSA über moderne Streaming- und Sozialplattformen breiter aufzustellen, voll aufgegangen sei. "Sei es an der Strecke, im Fernsehen oder auf Streaming- und Social-Plattformen: Ich bin stolz auf unsere gesamte Community, die dazu beigetragen hat, diese bemerkenswerte Renaissance des Wachstums im Sportwagenrennsport voranzutreiben."

Der enorme Zuwachs beim Merchandising-Umsatz (+42% bei Event-Artikeln) unterstreiche zudem die wirtschaftliche Stärke des aktuellen Sportwagen-Booms.