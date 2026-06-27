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IMSA Watkins Glen 2026: Kostenloser Livestream und TV-Übertragung

IMSA SportsCar Championship 2026 mit dem 6-Stunden-Rennen auf der Watkins Glen International - Hier direkt zum offiziellem Livestream und Motorvision+

Heiko Stritzke
Heiko Stritzke
Bearbeitet:
Kostenloser Livestream 24h Daytona 2025 und TV-Übertragung

Die Watkins Glen International ruft zum 6-Stunden-Rennen

Foto: Art Fleischmann

Noch Lust auf Nachschlag nach den 24 Stunden von Spa? Kein Problem, die IMSA SportsCar Championship liefert noch einmal sechs Stunden auf der legendären Watkins Glen International. (Hier geht's zum Livestream!)

Das Rennen kann in voller Länge im kostenlosen Livestream auf Motorsport-Total.com verfolgt werden. Es sind wieder alle Fahrzeuge des prestigeträchtigen Endurance Cups am Start, insgesamt sind 54 Autos für das dritte Endurance-Rennen des Jahres gemeldet.

Kommentiert wird das Rennen vom offiziellen Kommentatorenteam von Radio Le Mans rund um John Hindhaugh und Ryan Myrehn in englischer Sprache. Für den Livestream ist keine Registrierung erforderlich.

Aufgrund der TV-Rechte in Nordamerika ist der Livestream in den USA und Kanada nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. Hier gelten die Angebote von NBC im linearen TV, und von Peacock, der hauseigenen Streaming-Plattform von NBC.

Wer das Rennen in deutscher Sprache verfolgen möchte, wird bei Motorvision TV fündig. Die Berichterstattung wird über Motorvision+ ausgestrahlt und ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und in der Schweiz verfügbar. Dieses Angebot zeigt das Rennen ebenfalls in voller Länge. Die Kommentatoren bei Motorvision+ sind Stefan Ehlen, Pete Fink, Fabio Gospodarek, Lenz Leberkern und Andre Wiegold.

Ein Live-Timing ist auf der Website der IMSA SportsCar Championship kostenlos verfügbar.

Live-Übertragung IMSA 2026 (in MEZ)

Für die Ortszeit müssen sechs Stunden abgezogen werden.

Sonntag, 28. Juni

Ab 18:00 Uhr: Rennen im Livestream

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