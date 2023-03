Infos 12h Sebring 2023: Livestream, TV-Übertragung, Zeitplan, Starterliste

Audio-Player laden

WEC und IMSA bitten an diesem Wochenende wieder zum Super-Sebring-Event! Für die US-amerikanische Sportwagenserie ist es bereits das zweite Rennwochenende in diesem Jahr: Nach dem 24-Stunden-Klassiker in Daytona steht nun das prestigeträchtige 12-Stunden-Rennen in Zentralflorida an.

Zeitplan 12h Sebring 2023 und Vortest (alle Zeiten MEZ)

Wie gehabt, lässt die IMSA der Langstrecken-WM in Sebring den Vortritt. Die 12h-Hatz wird am Samstagnachmittag um 15:10 Uhr mitteleuropäischer Zeit gestartet - das 1.000-Meilen-Rennen der WEC ist bereits am Freitag an der Reihe. Deshalb finden an diesem Tag alle IMSA-Sessions, inklusive der Qualifyings bereits am Vormittag Ortszeit statt.

Donnerstag, 16. März

15:10 - 16:40 Uhr: 1. Freies Training

20:50 - 22:20 Uhr: 2. Freies Training

Freitag, 17. März

00:45 - 02:15 Uhr: 3. Freies Training

13:55 - 14:05 Uhr: 4. Freies Training

14:15 - 14:30 Uhr: Qualifying GTD Pro/GTD

14:40 - 14:55 Uhr: Qualifying LMP2/LMP3

15:05 - 15:25 Uhr: Qualifying GTP

Samstag, 18. März

13:00 - 13:20 Uhr: Warm-up

15:10 Uhr: Start des Rennens

Sonntag, 19. März

03:10 Uhr: Zielankunft

TV-Zeiten und Livestream 12h Sebring 2023

IMSA TV überträgt Qualifying und Rennen von der gesamten IMSA-SportsCar-Championship live und in voller Länge kostenfrei mit englischem Kommentar. Die Livestreams beginnen jeweils kurz vor dem Start der Sessions. Die 12h von Sebring werden außerdem mit deutschem Kommentar auf dem Pay-TV-Sender Motorvision TV live und in voller Länge übertragen.

Freitag, 17. März

14:10 - 15:30 Uhr: Qualifying (IMSA TV)

Samstag, 18. März

15:05 Uhr - Rennende: Rennen in voller Länge (IMSA TV, Motorvision TV)

12 Stunden von Sebring 2023: Starterliste

54 Fahrzeuge stehen auf der provisorischen Starterliste für die 12h von Sebring 2023. Die Top-Kategorie GTP schrumpft um ein Fahrzeug, da der zweite Ganassi-Cadillac bekanntermaßen in der WEC startet. In der GTD-Pro-Klasse ist der MDK-Porsche rund um Mark Kvamme nicht mehr mit von der Partie.

GTP - 8 Starter

#01 - Cadillac Racing - Sebastien Bourdais/Renger van der Zande/Scott Dixon - Cadillac V-Series.R

#6 - Porsche Penske Motorsports - Mathieu Jaminet/Nick Tandy/Dane Cameron - Porsche 963

#7 - Porsche Penske Motorsports - Matt Campbell/Felipe Nasr/Michael Christensen - Porsche 963

#10 - Konica Minolta - Ricky Taylor/Filipe Albuquerque/Louis Deletraz - Acura ARX-06

#24 - BMW M Team RLL - Philipp Eng/Augusto Farfus/Marco Wittmann - BMW M Hybrid V8

#25 - BMW M Team RLL - Connor de Phillippi/Nick Yelloly/Sheldon van der Linde - BMW M Hybrid V8

#31 - Whelen Engineering/Cadillac Racing - Luis Felipe Derani/Alexander Sims/Jack Aitken - Cadillac V-Series.R

#60 - Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian - Tom Blomqvist/Colin Braun/Helio Castroneves - Acura ARX-06

LMP2 - 8 Starter

#04 - Crowdstrike Racing by APR - George Kurtz/Ben Hanley/Nolan Siegel - Oreca 07-Gibson

#8 - Tower Motorsports - John Farano/Scott McLaughlin/Kyffin Simpson - Oreca 07-Gibson

#11 - TDS Racing - Steven Thomas/Mikkel Jensen/Scott Huffaker - Oreca 07-Gibson

#18 - Era Motorsport - Dwight Merriman/Ryan Dalziel/Christian Rasmussen - Oreca 07-Gibson

#20 - High Class Racing - Dennis Andersen/Ed Jones/Anders Fjordbach - Oreca 07-Gibson

#35 - TDS Racing - Francois Heriau/Giedo van der Garde/Josh Pierson - Oreca 07-Gibson

#51 - Rick Ware Racing - Eric Lux/Pietro Fittipaldi/Devlin DeFrancesco - Oreca 07-Gibson

#52 - PR1 Mathiasen Motorsports - Ben Keating/Paul Loup Chatin/Alex Quinn - Oreca 07-Gibson

LMP3 - 10 Starter

#4 - Ave Motorsports - Seth Lucas/Tonis Kasemets/Trenton Estep - Ligier JS P320-Nissan

#13 - AWA - Orey Fidani/Matthew Bell/Lars Kern - Duqueine M30-D08-Nissan

#17 - AWA - Wayne Boyd/Nicolas Varrone/Anthony Mantella - Duqueine M30-D08-Nissan

#30 - Jr III Racing - Ari Balogh/Garett Grist/Dakota Dickerson - Ligier JS P320-Nissan

#33 - Sean Creech Motorsport - Lance Willsey/Joao Barbosa/Nico Pino - Ligier JS P320-Nissan

#36 - Andretti Autosport - Jarrett Andretti/Gabby Chaves/Glenn van Berlo - Ligier JS P320-Nissan

#38 - Performance Tech Motorsports - Christopher Allen/Robert Mau/tba - Ligier JS P320-Nissan

#43 - MRS GT-Racing - tba/tba/tba - Ligier JS P320-Nissan

#74 - Riley - Gar Robinson/Felipe Fraga/Josh Burdon - Ligier JS P320-Nissan

#85 - JDC-Miller Motorsports - Till Bechtolsheimer/Tijmen van der Helm/Dan Goldburg - Duqueine M30-D08-Nissan

GTD Pro - 8 Starter

#3 - Corvette Racing - Antonio Garcia/Jordan Taylor/Tommy Milner - Corvette C8.R GTD

#9 - Pfaff Motorsports - Klaus Bachler/Patrick Pilet/Laurens Vanthoor - Porsche 911 GT3 R

#14 - Vasser Sullivan - Jack Hawksworth/Ben Barnicoat/Kyle Kirkwood - Lexus RC F GT3

#23 - Heart of Racing Team - Ross Gunn/Alex Riberas/David Pittard - Aston Martin Vantage GT3

#62 - Risi Competizione - Daniel Serra/Davide Rigon/Gabriel Casagrande - Ferrari 296 GT3

#63 - Iron Lynx - Franck Perera/Jordan Pepper/Romain Grosjean - Lamborghini Huracan GT3 Evo 2

#79 - Weathertech Racing - Maro Engel/Jules Gounon/Daniel Juncadella - Mercedes-AMG GT3

#95 - Turner Motorsport - Bill Auberlen/Chandler Hull/John Edwards - BMW M4 GT3

GTD - 20 Starter

#1 - Paul Miller Racing - Bryan Sellers/Madison Snow/Corey Lewis - BMW M4 GT3

#12 - Vasser Sullivan - Aaron Telitz/Frankie Montecalvo/Parker Thompson - Lexus RC F GT3

#16 - Wright Motorsports - Ryan Hardwick/Jan Heylen/Zacharie Robichon - Porsche 911 GT3 R

#21 - AF Corse - Simon Mann/Miguel Molina/Francesco Castellacci - Ferrari 296 GT3

#023 - Triarsi Competizione - Onofrio Triarsi/Charles Scardina/Alessio Rovera - Ferrari 296 GT3

#27 - Heart of Racing Team - Roman De Angelis/Marco Sörensen/Ian James - Aston Martin Vantage GT3

#32 - Team Korthoff Motorsports - Mike Skeen/Mikael Grenier/Kenton Koch - Mercedes-AMG GT3

#44 - Magnus Racing - John Potter/Andy Lally/Spencer Pumpelly - Aston Martin Vantage GT3

#47 - Cetilar Racing - Roberto Lacorte/Giorgio Sernagiotto/Antonio Fuoco - Ferrari 296 GT3

#57 - Winward Racing - Russell Ward/Phillip Ellis/Indy Dontje - Mercedes-AMG GT3

#66 - Gradient Racing - Sheena Monk/Katherine Legge/Marc Miller - Acura NSX GT3

#70 - Inception Racing - Brendan Iribe/Frederik Schandorff/Oliver Millroy - McLaren 720S GT3

#77 - Wright Motorsports - Alan Brynjolfsson/Trent Hindman/Maxwell Root - Porsche 911 GT3 R

#78 - Forte Racing Powered by USRT - Misha Goikhberg/Loris Spinelli/Benjamin Hites - Lamborghini Huracan GT3 Evo 2

#80 - AO Racing - P.J. Hyett/Sebastian Priaulx/Gunnar Jeanette - Porsche 911 GT3 R

#83 - Iron Dames - Sarah Bovy/Rahel Frey/Michelle Gatting - Lamborghini Huracan GT3 Evo 2

#91 - Kellymoss with Riley - Alan Metni/Kay van Berlo/Jaxon Evans - Porsche 911 GT3 R

#92 - Kellymoss with Riley - Davide Brule/Alec Udell/Julien Andlauer - Porsche 911 GT3 R

#93 - Racers Edge Motorsports with WTR - Ashton Harrison/Danny Formal/Kyle Marcelli - Acura NSX GT3

#96 - Turner Motorsport - Patrick Gallagher/Robby Foley/Michael Dinan - BMW M4 GT3

Balance of Performance 12h Sebring 2023 (GTP)

In Klammern Veränderungen zu den 24h von Daytona

In Daytona (Foto) wurde die neue GTP-Ära eröffnet, in Sebring geht sie nun weiter Foto: Motorsport Images

Acura ARX-06

Mindestgewicht: 1.054 Kilogramm (+24)

Max. Drehzahl: 9.512 U/min.

Max. Energie pro Stint: 917 Megajoule (-3)

Benzindurchfluss Nachtanken: 22,93 Megajoule pro Sekunde (-0,07)

Max. Leistung: 520 kW

BMW M Hybrid V8

Mindestgewicht: 1.040 Kilogramm (+10)

Max. Drehzahl: 8.000 U/min.

Max. Energie pro Stint: 905 Megajoule (-15)

Benzindurchfluss Nachtanken: 22,63 Megajoule pro Sekunde (-0,37)

Max. Leistung: 513 kW

Cadillac V-Series.R

Mindestgewicht: 1.038 Kilogramm (+8)

Max. Drehzahl: 8.800 U/min.

Max. Energie pro Stint: 905 Megajoule (-15)

Benzindurchfluss Nachtanken: 22,63 Megajoule pro Sekunde (-0,37)

Max. Leistung: 513 kW

Porsche 963

Mindestgewicht: 1.048 Kilogramm (+18)

Max. Drehzahl: 8.158 U/min.

Max. Energie pro Stint: 912 Megajoule (-8)

Benzindurchfluss Nachtanken: 22,80 Megajoule pro Sekunde (-0,20)

Max. Leistung: 517 kW

Balance of Performance 12h Sebring 2023 (GTD/GTD Pro)

In Klammern Veränderungen zu den 24h von Daytona.

Acura NSX GT3

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.290 Kilogramm (-15)

Ladedruck: 1,824 (+0,046) - 1,898 bar (+0,048)

Höchstdrehzahl: 7.500 U/min.

Lambda: 0,88

Mindestbodenfreiheit: 50,0 Millimeter

Tankkapazität: 111 Liter (+5)

Aston Martin Vantage AMR GT3

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.275 Kilogramm (-15)

Ladedruck: 1,472 (-0,019) - 1,749 bar (-0,023)

Höchstdrehzahl: 7.200 U/min.

Lambda: 0,91

Mindestbodenfreiheit: 50,0 Millimeter

Tankkapazität: 102 Liter (-3)

BMW M4 GT3

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.310 Kilogramm (-15)

Ladedruck: 2,058 - 2,533 bar

Höchstdrehzahl: 7.250 U/min.

Lambda: 1,10

Mindestbodenfreiheit: 50,0 Millimeter

Tankkapazität: 99 Liter

Corvette C8.R GTD

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.355 Kilogramm (-15)

Luftmengenbegrenzer: 1x 41,6 Millimeter

Höchstdrehzahl: 7.400 U/min.

Lambda: 0,88

Mindestbodenfreiheit: 50,0 Millimeter

Tankkapazität: 88 Liter

Ferrari 296 GT3

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.380 Kilogramm (+15)

Ladedruck: 1,688 (+0,089) - 2,364 bar (+0,082)

Höchstdrehzahl: 8.000 U/min.

Lambda: 0,90

Mindestbodenfreiheit: 50,0 Millimeter

Tankkapazität: 107 Liter (+5)

Lamborghini Huracan GT3 Evo 2

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.320 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 1x 49,0 Millimeter (+1x 2,0)

Höchstdrehzahl: 8.500 U/min.

Lambda: 0,91

Mindestbodenfreiheit: 50,0 Millimeter

Tankkapazität: 112 Liter (+10)

Lexus RC F GT3

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.345 Kilogramm (-15)

Luftmengenbegrenzer: 2x 37,0 Millimeter

Höchstdrehzahl: 7.200 U/min.

Lambda: 0,86

Mindestbodenfreiheit: 50,0 Millimeter

Tankkapazität: 102 Liter

McLaren 720S GT3

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.305 Kilogramm

Ladedruck: 1,347 - 1,616 bar

Höchstdrehzahl: 8.000 U/min.

Lambda: 0,88

Mindestbodenfreiheit: 50,0 Millimeter

Tankkapazität: 105 Liter

Mercedes-AMG GT3

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.390 Kilogramm (+15)

Luftmengenbegrenzer: 2x 34,5 Millimeter

Höchstdrehzahl: 7.700 U/min.

Lambda: 0,90

Mindestbodenfreiheit: 50,0 Millimeter

Tankkapazität: 103 Liter

Porsche 911 GT3 R

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.340 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x 38,0 Millimeter (+2x 5,0)

Höchstdrehzahl: 9.400 U/min.

Lambda: 0,89

Mindestbodenfreiheit: 50,0 Millimeter

Tankkapazität: 103 Liter (+7)

Wettervorhersage 12h Sebring 2023, Stand: 14. März

Stand Dienstag ist die Wettervorhersage für Sebring wechselhaft und wird mit zunehmender Dauer des Rennwochenendes deutlich schlechter. Demnach wird es am Donnerstag bei den ersten beiden Freien Trainings sonnig sein. Für das Qualifying am Freitag wird Bewölkung, aber kein Niederschlag vorhergesagt.

Für Samstag, den Tag des Rennens, ist mit Gewittern zu rechnen. Das Regenrisiko wird für den Renntag mit satten 90 Prozent angegeben. Die Temperaturen liegen an allen drei Tagen bei Florida-typischen 27 bis 29 Grad Celsius.

Daten zum Sebring International Raceway

Typ: Permanente Rennstrecke auf einem Flugplatz

Länge: 6,019 Kilometer

Kurven: 17

Eröffnung/Umbauten: 1950/1952, 1967, 1983, 1991, 1999

Streckenrekord DPi: Sebastien Bourdais (Cadillac DPi-V.R, 2022) in 1:45.166 Minuten

12 Stunden von Sebring seit: 1950

Adresse: 113 Midway Drive, Sebring, Florida 33870, USA

Gesamtsieger seit dem IMSA-Zusammenschluss 2014

2022: Jani/Bamber/Lynn (Cadillac DPi-V.R)

2021: Bourdais/Duval/Vautier (Cadillac DPi-V.R)

2020: Hunter-Reay/Tincknell/Bomarito (Mazda RT24-P)

2019: Nasr/Derani/Curran (Cadillac DPi-V.R)

2018: Lapierre/Derani/van Overbeek (Nissan DPi)

2017: J. Taylor/R. Taylor/Lynn (Cadillac DPi-V.R)

2016: Brown/van Overbeek/Sharp/Derani (Ligier-Nissan JS P2)

2015: Barbosa/Fittipaldi/Bourdais (Corvette DP)

2014: Pruett/Rojas/Franchitti (Riley-Ford DP)

Mit Bildmaterial von Jake Galstad / Motorsport Images.