Infos 24h Daytona 2020: TV, Livestream, Starterliste, Zeitplan u.v.m.

Traditionell läuten die 24 Stunden von Daytona die US-amerikanische Motorsportsaison bereits im Januar ein. In den Klassen DPi, LMP2, GTLM und GTD geht es um vier Klassensiege. Mit über 13 Stunden Dunkelheit teilt sich das Rennen mit den 24 Stunden von Dubai den Status als Rennen mit der längsten Nacht.

Zeitplan 24h Daytona 2020 (alle Zeiten MEZ)

Achtung: Der Rennstart ist knapp eine Stunde früher als in den vergangenen Jahren. Zuvor stehen den Teilnehmern viereinhalb Stunden Trainingszeit zur Verfügung (das zweite Training ist leicht gesplittet). Das Rahmenprogramm bilden die IMSA SportsCar Challenge (GT4 und TCR-Fahrzeuge) sowie die Ferrari Challenge. Die Zeiten des Hauptevents:

Donnerstag, 23. Januar

16:05 - 17:05 Uhr: 1. Freies Training

18:45 - 20:00 Uhr: 2. Freies Training

22:15 - 23:20 Uhr: Qualifying in drei Abschnitten (GTD, GTLM, LMP2/DPi)

Freitag, 24. Januar

01:15 - 02:45 Uhr: 3. Freies Training (Nacht)

15:50 - 16:50 Uhr: 4. Freies Training

Samstag, 25. Januar

19:35 Uhr: Rennstart 58. Auflage der 24 Stunden von Daytona

Sonntag, 26. Januar

19:35 Uhr: Zielankunft 58. Auflage der 24 Stunden von Daytona

Starterliste 24h Daytona 2020: Teams & Fahrer

Keinen Grund zu Freude offenbart der Blick auf die Starterliste: Das ohnehin schon kleinste Starterfeld aller Zeiten ist für das Rennen nochmals um ein Auto von 39 auf nur noch 38 verkleinert worden. Einen deutlichen Schwund gibt es in der GTD, aber auch DPi und GTLM wurden gerupft. In der LMP2 gibt es einen leichten Zuwachs gegenüber dem Vorjahr, als nur vier Fahrzeuge antraten. "Dank" kurzfristigem Rückzug von Rick Ware Racing sind es aber auch in dieser Klasse nur noch fünf Autos.

Erwähnenswert ist das Team "Heart of Racing" aus der GTD, das für den guten Zweck fährt und Spenden für ein Kinderkrankenhaus in Seattle sammelt. Außerdem schlägt Marathonmann Ben Keating wieder zu: Er fährt sowohl auf dem PR1/Mathiasen-Oreca in der LMP2 als auch dem Riley-Mercedes in der GTD.

Klasse DPi (Daytona Prototype International; 8 Fahrzeuge):

# Team Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4 Fahrzeug 5 JDC-Miller Motorsports Sebastien Bourdais Loic Duval Joao Barbosa - Cadillac DPi V.R 6 Acura Team Penske Juan Pablo Montoya Dane Cameron Simon Pagenaud - Acura ARX-05 7 Acura Team Penske Ricky Taylor Helio Castroneves Alexander Rossi - Acura ARX-05 10 Wayne Taylor Racing Renger van der Zande Ryan Briscoe Scott Dixon Kamui Kobayashi Cadillac DPi V.R 31 Action Express Racing Mike Conway Felipe Nasr Luis Felipe Derani Filipe Albuquerque Cadillac DPi V.R 55 Mazda Team Joest Jonathan Bomarito Harry Tincknell Ryan Hunter-Reay - Mazda RT24-P 77 Mazda Team Joest Oliver Jarvis Tristan Nunez Olivier Pla - Mazda RT24-P 85 JDC-Miller Motorsports Juan Piedrahita Matheus Leist Chris Miller Tristan Vautier Cadillac DPi V.R

Klasse LMP2 (Le Mans Prototype 2; 5 Fahrzeuge):

# Team Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4 Fahrzeug 8 Starworks Motorsport Ryan Dalziel David Heinemeier Hansson John Farano Nicolas Lapierre Oreca 07 18 Era Motorsport Kyle Tilley Dwight Merriman Ryan Lewis Nicolas Minassian Oreca 07 38 Performance Tech Motorsports Kyle Masson Robert Masson Cameron Cassels Don Yount Oreca 07 52 PR1/Mathiasen Motorsports Ben Keating Simon Trummer Nick Boulle Gabriel Aubry Oreca 07 81 DragonSpeed Ben Hanley Henrik Hedman Colin Braun Harrison Newey Oreca 07

Klasse GTLM (Gran Turismo Le Mans; 7 Fahrzeuge):

# Team Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4 Fahrzeug 3 Corvette Racing Antonio Garcia Jordan Taylor Nick Catsburg - Corvette C8.R 4 Corvette Racing Oliver Gavin Tommy Milner Marcel Fässler - Corvette C8.R 24 BMW Team RLL Jesse Krohn John Edwards Chaz Mostert Augusto Farfus BMW M8 GTE 25 BMW Team RLL Connor de Phillippi Philipp Eng Bruno Spengler Colton Herta BMW M8 GTE 62 Risi Competizione Davide Rigon Alessandro Pier Guidi James Calado Daniel Serra Ferrari 488 GTE Evo 911 Porsche GT Team Matt Campbell Nick Tandy Frederic Makowiecki - Porsche 911 RSR-19 912 Porsche GT Team Earl Bamber Laurens Vanthoor Mathieu Jaminet - Porsche 911 RSR-19

Klasse GTD (Gran Turismo Daytona; 18 Fahrzeuge):

# Team Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4 Fahrzeug 9 Pfaff Motorsports Zacharie Robichon Dennis Olsen Lars Kern Patrick Pilet Porsche 911 GT3 R 11 GRT Grasser Racing Team Richard Heistand Steijn Schothorst Franck Perera Albert Costa Lamborghini Huracan GT3 12 AIM Vasser Sullivan Frankie Montecalvo Shane van Gisbergen Aaron Telitz Townsend Bell Lexus RC F GT3 14 AIM Vasser Sullivan Parker Chase Jack Hawksworth Michael De Quesada Kyle Busch Lexus RC F GT3 16 Wright Motorsports Ryan Hardwick Patrick Long Anthony Imperato Klaus Bachler Porsche 911 GT3 R 19 GRT Grasser Racing Team Christina Nielsen Katherine Legge Tatiana Calderon Rahel Frey Lamborghini Huracan GT3 23 Heart of Racing Team Ian James Nicki Thiim Roman De Angelis Alex Riberas Aston Martin Vantage GT3 44 GRT Magnus Racing John Potter Andy Lally Spencer Pumpelly Marco Mapelli Lamborghini Huracan GT3 47 Precision Performance Motorsports Brandon Gdovic Eric Lux Mark Kvamme Jonathan Hoggard Lamborghini Huracan GT3 48 Paul Miller Racing Madison Snow Bryan Sellers Corey Lewis Andrea Caldarelli Lamborghini Huracan GT3 54 Black Swan Racing Tim Pappas Jeroen Bleekemolen Sven Müller Trenton Estep Porsche 911 GT3 R 57 Meyer Shank Racing Alvaro Parente Misha Goikhberg Trent Hindman A.J. Allmendinger Acura NSX GT3 63 Scuderia Corsa Cooper MacNeil Toni Vilander Jeff Westphal Alessandro Balzan Ferrari 488 GT3 74 Riley Motorsports Lawson Aschenbach Ben Keating Gar Robinson Felipe Fraga Mercedes-AMG GT3 86 Meyer Shank Racing Mario Farnbacher Matt McMurry Shinya Michimi Jules Gounon Acura NSX GT3 88 WRT Audi Sport Mirko Bortolotti Rolf Ineichen Daniel Morad Dries Vanthoor Audi R8 LMS 96 Turner Motorsport Robby Foley Jens Klingmann Bill Auberlen Dillon Machavern BMW M6 GT3 98 Aston Martin Racing Pedro Lamy Ross Gunn Mathias Lauda Andrew Watson Aston Martin Vantage GT3

TV, Live-Stream und Live-Timing

In Deutschland hat der Spartensender Motorvision TV die Rechte an der IMSA SportsCar Championship 2020 und wird als Auftakt die 24 Stunden von Daytona in voller Länge übertragen. Als Kommentatoren sind ab Samstag 19:30 Uhr MEZ Stefan Ehlen, Pete Fink, Lenz Leberkern und Andre Wiegold vorgesehen.

Abgesehen davon gibt es in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch in diesem Jahr den offiziellen Live-Stream der IMSA mit dem englischsprachigem Originalkommentar. Zudem steht auf der offiziellen Seite der IMSA SportsCar Championship ein Live-Timing zur Verfügung.

Balance of Performance 24 Stunden von Daytona 2020

In allen Klassen außer der LMP2 (Gewicht: 940 Kilogramm, Drehzahlbegrenzer für den Gibson-Einheitsmotor: 8.250 U/min) gilt eine Balance of Performance. Alle Fahrzeuge fahren mit E20-Sprit, mit Ausnahme der GTD, die mit E10 fährt. Alle Fahrzeuge rollen auf Michelin-Einheitsreifen. Eine Ausnahme bildet hier die GTLM, in der freier Wettbewerb herrscht. Die Franzosen sind hier zwar konkurrenzlos, es handelt sich aber um keinen Einheitsreifen.

In Klammern die Veränderungen zu den Testfahrten "Roar before the 24"

Einstufungen Daytona Prototype international (DPi):

Fahrzeug Mindestgewicht Restriktor Max. U/min Ladedruck Tank Acura ARX-05 930 kg - 7.050 U/min 1,467-1,787 bar (-0,021 zw. 6.000 und 7.050 U/min) 79 l (+1) Cadillac DPi-V.R 940 kg (-10) 2x32,2 mm 7.600 U/min - 75 l (+2) Mazda RT24-P 910 kg - 9.300 U/min 2,040-2,581 bar 82 l (+2)

Einstufungen Gran Turismo Le Mans (GTLM):

Fahrzeug Mindestgewicht Restriktor Max. U/min Ladedruck Tank BMW M8 GTE 1.220 kg - 7.000 U/min 1,230-2,240 bar 90 l Corvette C8.R 1.260 kg 1x44,3 mm (+0,3) 7.400 U/min - 94 l (+5) Ferrari 488 GTE Evo 1.270 kg - 7.000 U/min 1,473-1,784 bar (-0,017 überall) 87 l (-1) Porsche 911 RSR - 19 1.280 kg 2x 31,5 mm 9.400 U/min - 93 l (+7)

Einstufungen Gran Turismo Daytona (GTD):

Fahrzeug Mindestgewicht Restriktor Max. U/min Ladedruck Tank Acura NSX GT3 1.325 kg - 7.500 U/min 1,677-1,927 bar (-0,044 bis -0,029) 102 l (-2) Aston Martin Vantage AMR GT3 1.310 kg - 7.200 U/min 1,510-1,794 bar 96 l (-4) Audi R8 LMS 1.300 kg (-10) 2x39,0 mm 8.500 U/min - 96 l BMW M6 GT 1.290 kg - 7.250 U/min 1,497-2,011 bar (-0,038 bis -0,052) 102 l (-3) Ferrari 488 GT3 1.295 kg - 7.500 U/min 1,418-1,570 bar (-0,012 bis -0,014) 92 l (-1) Lamborghini Huracan GT3 1.305 kg 2x38,0 mm 8.500 U/min - 97 l Lexus RC F GT3 1.340 kg 2x38,0 mm 7.200 U/min - 100 l Mercedes-AMG GT3 1.340 kg 2x34,5 mm 7.700 U/min - 101 l Porsche 911 GT3 R 1.275 kg 2x38,0 mm 9.500 U/min - 93 l

Wettervorhersage, Stand: 21. Januar

Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist bei den 24 Stunden von Daytona in diesem Jahr mit deutlich besserem Wetter zu rechnen. Gemäß aktueller Vorhersage (Stand Dienstag) wird lediglich für Donnerstagnachmittag ein Regenrisiko von bis zu 30 Prozent erwartet. In diesen Zeitraum fallen das zweite Freie Training und das Qualifying.

Für das Rennen am Samstag und Sonntag besteht derzeit lediglich eine zehnprozentige Wahrscheinlichkeit für Regen. Die Temperaturen sollen bei leichter Bewölkung im Bereich von zehn bis 18 Grad Celsius liegen. Zur Erinnerung: 2019 war das Rennen von langanhaltenden Regenschauern geprägt. Diese hatten zahlreiche Unfälle, zwei längere Unterbrechungen und schließlich einen vorzeitigen Abbruch nach 22 von 24 Stunden zur Folge.

Daten zum Daytona International Speedway

Streckentyp: Tri-Oval mit Infield

Streckenlänge: 5,729 Kilometer

Eröffnung: 1959

Überhöhung der Steilkurven: Bis 31 Grad

Streckenrekord: Oliver Jarvis (Mazda RT24-P, 2019) in 1:33.685 Minuten

Inoffizieller Streckenrekord: Olivier Pla (Mazda RT24-P, 2020) in 1:33.324 Minuten

24 Stunden von Daytona seit: 1966

Adresse: 1801 International Speedway Boulevard, Daytona Beach, FL 32114

Alle Sieger seit 2014

2014: Barbosa/Fittipaldi/Bourdais/Friselle (Corvette DP)

2015: Dixon/Kanaan/Larson/McMurray (Riley-Ford DP)

2016: Brown/van Overbeek/Sharp/Derani (Ligier JS P2-Nissan)

2017: Angelelli/Gordon/J. Taylor/R. Taylor (Cadillac DPi-V.R)

2018: Barbosa/Fittipaldi/Albuquerque (Cadillac DPi-V.R)

2019: J. Taylor/van der Zande/Alonso/Kobayashi (Cadillac DPi-V.R)