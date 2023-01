Infos 24h Daytona 2023: Livestream, TV-Übertragung, Zeitplan, Starterliste

Audio-Player laden

Das lang ersehnte LMDh-Debüt ist da: Unter dem legendären Namen "GTP" läuten die neuen Prototypen Acura ARX-06, BMW M Hybrid V8, Cadillac V-LMDh und Porsche 963 das lang ersehnte neue Zeitalter im Prototypensport ein. Über die nächsten Jahre hinweg soll mit Hilfe dieser Fahrzeuge ein Goldenes Zeitalter geschaffen werden, das an die Gruppe-C-Zeit erinnern oder diese sogar in den Schatten stellen soll.

Daytona wird nun das erste Kapitel. Die LMDh-Boliden, die in den USA unter dem legendären Namen "GTP" antreten, sind allerdings noch unausgereift. Dass es überhaupt neun Boliden in die Starterliste geschafft haben, dürfen alle Beteiligten als Erfolg für sich verbuchen. Denn drei der vier Boliden rollen überhaupt erst seit einem halben Jahr, lediglich der Porsche wird über mehr als ein Jahr Fahrzeit kommen.

Zeitplan 24h Daytona 2023 und Vortest (alle Zeiten MEZ)

Das 100-minütige Qualifikationsrennen im Rahmen des Vortests "Roar before the 24" wurde wieder gestrichen. Wohl aber findet ein reguläres Qualifying am Sonntag, den 22. Januar statt. Für die Ortszeit müssen sechs Stunden abgezogen werden.

Im Rahmenprogramm starten zwei IMSA SportsCar Challenges (GT4/TCR und LMP3/modifizierte GT4) sowie der Mazda MX-5-Cup.

Freitag, 20. Januar

17:00 - 18:30 Uhr: "Roar before the 24" Session 1

22:15 - 24:00 Uhr: "Roar before the 24" Session 2

Samstag, 21. Januar

17:15 - 18:45 Uhr: "Roar before the 24" Session 3

21:10 - 22:10 Uhr: "Roar before the 24" Session 4

Sonntag, 22. Januar

00:30 - 02:30 Uhr: "Roar before the 24" Session 5 (Nacht)

19:25 - 21:00 Uhr: Qualifying in vier Abschnitten (GT, LMP3, LMP2, GTP)

Donnerstag, 26. Januar

17:05 - 18:35 Uhr: 1. Freies Training

21:20 - 23:05 Uhr: 2. Freies Training

Freitag, 27. Januar

01:15 - 03:00 Uhr: 3. Freies Training (Nacht)

17:20 - 18:20 Uhr: 4. Freies Training

Samstag, 28. Januar

00:25 - 00:45 Uhr: 5. Freies Training (nur GTP)

19:40 Uhr: Start des Rennens

Sonntag, 29. Januar

19:40 Uhr: Zielankunft

TV-Zeiten und Livestream 24h Daytona 2023

IMSA TV überträgt Qualifying und Rennen von der gesamten IMSA SportsCar Championship live und in voller Länge kostenfrei mit englischem Kommentar. Die Livestream-Sendungen beginnen jeweils kurz vor dem Start der Sitzungen.

Die 24 Stunden von Daytona werden außerdem in voller Länge mit deutschem Kommentar auf dem Pay-TV-Sender Motorvision TV live und in voller Länge übertragen.

Sonntag, 22. Januar

19:20 - 21:00 Uhr: Qualifying (IMSA TV)

Samstag, 28. Januar

19:35 Uhr - Rennende: Rennen in voller Länge (IMSA TV, Motorvision TV)

24 Stunden von Daytona 2023: Starterliste

Mit neun GTP-Fahrzeugen startet das neue Zeitalter. Es handelt sich in allen Fällen um Werksfahrzeuge. Die zwei Porsche 963, die für Kunden vorgesehen waren, sind noch nicht fertig, werden aber im Laufe der Saison bei JDC-Miller Motorsports und Proton Competition folgen.

Neben den GTP-Boliden debütiert auch die 2023er-Generation von GT3-Fahrzeugen auf dem Daytona International Speedway. Das betrifft den Porsche 911 GT3 R der Generation 992, den Ferrari 296 GT3 und den Lamborghini Huracan GT3 Evo 2.

Ein besonderes Augenmerk verdient dabei der Porsche #80 von AO Racing, der in einem Retro-Design gehalten ist. Das Team erinnert hier an den Porsche 935 von Preston Henn, A.J. Foyt, Bob Wollek und Claude Ballot-Lena, der 1983 die 24 Stunden von Daytona gewonnen hat. P.J. Hyett, der den Porsche dieses Jahr pilotiert, besitzt den 935. Ironie des Schicksals: Der Vater von einem weiteren Fahrer des Teams, Gunnar Jeanette, war 1983 Crewchief des Fahrzeugs.

Eigentlich hätte IndyCar-Champion Will Power sein Debüt bei den 24 Stunden von Daytona auf dem Mercedes-AMG GT3 #75 von SunEnergy1 Racing geben sollen. Doch weil seine Frau Liz Power aufgrund von Komplikationen bei einer Operation im Krankenhaus liegt, lässt er sich von Luca Stolz vertreten. Auch Kevin Magnussens Start auf dem MDK-Porsche ist nach einer Hand-OP unwahrscheinlich.

Ebenfalls beachtenswert: Raffaele Marciello gibt sein Prototypen-Debüt im High-Class-LMP2. Der amtierende Meister des ADAC GT Masters wird bereits seit Monaten als Kandidat für das Lamborghini-LMDh-Projekt 2024 gehandelt.

GTP - 9 Starter

#01 - Cadillac Racing - Sebastien Bourdais/Renger van der Zande/Scott Dixon - Cadillac V-LMDh

#02 - Cadillac Racing - Earl Bamber/Alex Lynn/Richard Westbrook - Cadillac V-LMDh

#6 - Porsche Penske Motorsports - Mathieu Jaminet/Nick Tandy/Dane Cameron - Porsche 963

#7 - Porsche Penske Motorsports - Matt Campbell/Felipe Nasr/Michael Christensen - Porsche 963

#10 - Konica Minolta - Ricky Taylor/Filipe Albuquerque/Louis Deletraz/Brendon Hartley - Acura ARX-06

#24 - BMW M Team RLL - Philipp Eng/Augusto Farfus/Marco Wittmann/Colton Herta - BMW M Hybrid V8

#25 - BMW M Team RLL - Connor de Phillippi/Nick Yelloly/Sheldon van der Linde/Colton Herta - BMW M Hybrid V8

#31 - Whelen Engineering/Cadillac Racing - Luis Felipe Derani/Alexander Sims/Jack Aitken - Cadillac V-LMDh

#60 - Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian - Tom Blomqvist/Colin Braun/Helio Castroneves/Simon Pagenaud - Acura ARX-06

LMP2 - 10 Starter

#04 - Crowdstrike Racing by APR - George Kurtz/Ben Hanley/Matt McMurry/tba - Oreca 07-Gibson

#8 - Tower Motorsports - John Farano/Scott McLaughlin/Josef Newgarden/Kyffin Simpson - Oreca 07-Gibson

#11 - TDS Racing - Steven Thomas/Mikkel Jensen/Scott Huffaker/Rinus VeeKay - Oreca 07-Gibson

#18 - Era Motorsport - tba/Ryan Dalziel/Christian Rasmussen/Oliver Jarvis - Oreca 07-Gibson

#20 - High Class Racing - Dennis Andersen/Ed Jones/Anders Fjordbach/Raffaele Marciello - Oreca 07-Gibson

#35 - TDS Racing - Francois Heriau/Giedo van der Garde/Josh Pierson/Job van Uitert - Oreca 07-Gibson

#51 - Rick Ware Racing - Eric Lux/Pietro Fittipaldi/Devlin DeFrancesco /tba - Oreca 07-Gibson

#52 - PR1 Mathiasen Motorsports - Ben Keating/Paul Loup Chatin/Alex Quinn/Nicolas Lapierre - Oreca 07-Gibson

#55 - Proton Competition - Fred Poordad/tba/James Allen/Gianmaria Bruni - Oreca 07-Gibson

#88 - AF Corse - Francois Perrodo/Matthieu Vaxiviere/Julien Canal/Nicklas Nielsen - Oreca 07-Gibson

LMP3 - 9 Starter

#13 - AWA - Orey Fidani/Matthew Bell/tba/Moritz Kranz - Duqueine M30-D08-Nissan

#17 - AWA - Wayne Boyd/Nicolas Varonne/Thomas Merrill/Anthony Mantella - Duqueine M30-D08-Nissan

#33 - Sean Creech Motorsport - Lance Willsey/Joao Barbosa/Nico Pino/Danny Soufi - Ligier JS P320-Nissan

#36 - Andretti Autosport - Jarrett Andretti/Gabby Chaves/Dakota Dickerson/Rasmus Lindh - Ligier JS P320-Nissan

#38 - Performance Tech Motorsports - John DeAngelis/Christopher Allen/Connor Bloum/Cameron Shields - Ligier JS P320-Nissan

#43 - MRS GT-Racing - tba/tba/tba - Ligier JS P320-Nissan

#74 - Riley - Gar Robinson/Felipe Fraga/Josh Burdon/Glenn van Berlo - Ligier JS P320-Nissan

#85 - JDC-Miller Motorsports - Till Bechtolsheimer/tba/Luca Mars/Mason Filippi - Duqueine M30-D08-Nissan

#87 - FastMD Racing - Yu Kanamaru/James French/Nick Boulle/James Vance - Duqueine M30-D08-Nissan

GTD Pro - 8 Starter

#3 - Corvette Racing - Antonio Garcia/Jordan Taylor/tba - Corvette C8.R GTD

#9 - Pfaff Motorsports - Klaus Bachler/Patrick Pilet/Laurens Vanthoor - Porsche 911 GT3 R

#14 - Vasser Sullivan - Jack Hawksworth/Ben Barnicoat/Mike Conway - Lexus RC F GT3

#23 - Heart of Racing Team - Ross Gunn/Alex Riberas/David Pittard - Aston Martin Vantage GT3

#62 - Risi Competizione - Alessandro Pier Guidi/James Calado/Daniel Serra/Davide Rigon - Ferrari 296 GT3

#63 - Iron Lynx - Jordan Pepper/Romain Grosjean/Mirko Bortolotti/Andrea Caldarelli - Lamborghini Huracan GT3 Evo 2

#64 - TGM/TF Sport - Ted Giovanis/Hugh Plumb/Matt Plumb/Owen Trinkler - Aston Martin Vantage GT3

#79 - Weathertech Racing - Cooper MacNeil//Maro Engel/Jules Gounon/Daniel Juncadella - Mercedes-AMG GT3

GTD - 25 Starter

#1 - Paul Miller Racing - Bryan Sellers/Madison Snow/Corey Lewis/Maxime Martin - BMW M4 GT3

#12 - Vasser Sullivan - Aaron Telitz/Frankie Montecalvo/Kyle Kirdwood/Parker Thompsen - Lexus RC F GT3

#16 - Wright Motorsports - Ryan Hardwick/Jan Heylen/Zacharie Robichon/tba - Porsche 911 GT3 R

#19 - Iron Lynx - Raffaele Giammaria/Franck Perera/Claudio Schiavoni/Rolf Ineichen - Lamborghini Huracan GT3 Evo 2

#21 - AF Corse - Simon Mann/Luis Perez Comanc/Miguel Molina/Francesco Castellacci - Ferrari 296 GT3

#023 - Triarsi Competizione - tba/Charles Scardina/tba/Andrea Bertolini - Ferrari 296 GT3

#27 - Heart of Racing Team - Roman De Angelis/Marco Sörensen/Ian James/Darren Turner - Aston Martin Vantage GT3

#32 - Team Korthoff Motorsports - Mike Skeen/Mikael Grenier/Kenton Koch/Maximilian Götz - Mercedes-AMG GT3

#42 - NTE Sport - Don Yount/Jaden Conwright/Kaerong Li/Alessio Deledda - Lamborghini Huracan GT3 Evo 2

#44 - Magnus Racing - John Potter/Andy Lally/Spencer Pumpelly/Nicki Thiim - Aston Martin Vantage GT3

#47 - Cetilar Racing - Roberto Lacorte/Giorgio Sernagiotto/tba/Alessandro Balzan - Ferrari 296 GT3

#53 - MDK Motorsport - Mark Kvamme/Trenton Estep/Jan Magnussen/tba - Porsche 911 GT3 R

#57 - Winward Racing - Russell Ward/Philllip Ellis/tba/Lucas Auer - Mercedes-AMG GT3

#66 - Gradient Racing - Sheena Monk/Katherine Legge/Mario Farnbacher/Marc Miller - Acura NSX GT3

#70 - Inception Racing - Brendan Iribe/Frederik Schandorff/Oliver Millroy/Marvin Kirchhöfer - McLaren 720S GT3

#75 - SunEnergy 1 - Kenny Habul/Fabian Schiller/Axcil Jefferies/Luca Stolz - Mercedes-AMG GT3

#77 - Wright Motorsports - Alan Brynjolfsson/Trent Hindman/Maxwell Root/Kevin Estre - Porsche 911 GT3 R

#78 - US Racetronics - Misha Goikhberg/Loris Spinelli/Benjamin Hites/Marco Mapelli - Lamborghini Huracan GT3 Evo 2

#80 - AO Racing - P.J. Hyett/Sebastian Priaulx/Gunnar Jeanette/tba - Porsche 911 GT3 R

#83 - Iron Dames - Sarah Bovy/Rahel Frey/Doriane Pin/Michelle Gatting - Lamborghini Huracan GT3 Evo 2

#91 - Kellymoss with Riley - Alan Metni/Kay van Berlo/Jaxon Evans/tba - Porsche 911 GT3 R

#92 - Kellymoss with Riley - Davide Brule/Alec Udell/Andrew Davis/Jeroen Bleekemolen - Porsche 911 GT3 R

#93 - Racers Edge Motorsports with WTR - Ashton Harrison/Danny Formal/Kyle Marcelli/Ryan Briscoe - Acura NSX GT3

#95 - Turner Motorsport - Bill Auberlen/Chandler Hull/John Edwards/tba - BMW M4 GT3

#96 - Turner Motorsport - Patrick Gallagher/Robby Foley/Michael Dinan/Jens Klingmann - BMW M4 GT3

Balance of Performance 24h Daytona 2023 (GTP)

Wie immer gilt für die 24 Stunden von Daytona aufgrund der Highspeed-Charakteristik der Strecke eine eigene BoP. Alle Fahrzeuge fahren mit erneuerbarem Sprit der Sorte VP R80.

Fahrzeug Mindestgewicht Max. U/min Energie/Stint Tank-Restriktor Acura ARX-06 1.030 kg 9.512 U/min 920 MJ 23 MJ/Sek. BMW M Hybrid V8 1.030 kg 8.000 U/min 920 MJ 23 MJ/Sek. Cadillac V-LMDh 1.030 kg 8.800 U/min 920 MJ 23 MJ/Sek. Porsche 963 1.030 kg 8.158 U/min 920 MJ 23 MJ/Sek.

Balance of Performance 24h Daytona 2023 (GTD/GTD Pro)

Alle Fahrzeuge fahren mit E10-Sprit. In Klammern Veränderungen zum Vorjahr; Ausnahmen Ferrari, Porsche (neues Auto) und Lamborghini (neue Evolutionsstufe).

Fahrzeug Mindestgewicht Restriktor Max. U/min Lambda Ladedruck Heckflügel min Tank Acura NSX GT3 Evo22 1.305 kg (+10) - 7.500 U/min 0,88 1,778 - 1,898 bar (+0,02 i. d. Spitze) +5,0° (+1,1) 106 l Aston Martin Vantage GT3 1.290 kg (-30) - 7.200 U/min 0,91 1,491 - 1,772 bar (-0,022 i. d. Spitze) +5,5° (-0,5) 105 l (-2) BMW M4 GT3 1.325 kg (-15) - 7.250 U/min (+250) 1,10 2,058 - 2,533 bar (+0,133 i. d. Spitze) -2,0° (+0,2) 97 l (-2) Corvette C8.R GTD 1.370 kg (+35) 1x41,6 mm (-1,2) 7.400 U/min 0,88 - +2,5° (-5,5) 88 l (-5) Ferrari 296 GT3 1.365 kg - 8.000 U/min 0,90 1,599 - 2,282 bar +3,0° 102 l Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 1.320 kg 1x47,0 mm 8.500 U/min 0,91 - +6,0° 102 l Lexus RC F GT3 1.360 kg (+15) 2x37,0 mm (-2x1,0) 7.200 U/min 0,86 - +5,0° (-1,5) 102 l (-3) McLaren 720S GT3 1.305 kg (+10) - 8.000 U/min 0,88 1,347 - 1,616 bar (-0,05 bei hohen Drehzahlen) +2,5° 105 l Mercedes-AMG GT3 1.375 kg (+25) 2x34,5 mm 7.700 U/min 0,90 - -1,0° (-1,8) 103 l (-3) Porsche 911 GT3 R 1.340 kg 2x33,0 mm 9.400 U/min 0,89 - +5,7° 96 l

Wettervorhersage Roar before the 24, Stand: 19. Januar

Die erste Hälfte des "Roar"-Vortests wird bei trockenen Bedingungen über die Bühne gehen. Ab der Nachtsession am Samstagabend wird es jedoch zunehmend unbeständig. Für das Qualifying am Sonntag gibt es derzeit unterschiedliche Wettermodelle. Alles wird davon abhängen, ob ein großes Regengebiet über Nordflorida, Georgia und South Carolina nördlich vorbeizieht oder Daytona Beach streifen wird.

Die Temperaturen bewegen sich in einem für die Jahreszeit typischen Fenster von 15 bis 20 Grad Celsius. Die Schwankungen zwischen Tag und Nacht sind aufgrund der Nähe zum Meer gering.

Daten zum Daytona International Speedway

Streckentyp: Tri-Oval mit Infield

Streckenlänge: 5,729 Kilometer

Eröffnung: 1959

Überhöhung der Steilkurven: Bis 31 Grad

Streckenrekord: Oliver Jarvis (Mazda RT24-P, 2019) in 1:33.685 Minuten

Inoffizieller Streckenrekord: Olivier Pla (Mazda RT24-P, 2020) in 1:33.324 Minuten

24 Stunden von Daytona seit: 1966

Adresse: 1801 International Speedway Boulevard, Daytona Beach, FL 32114

Gesamtsieger seit dem IMSA-Zusammenschluss 2014

2022: Jarvis/Blomqvist/Castroneves/Pagenaud (Acura ARX-05)

2021: Albuquerque/Castroneves/Rossi/R. Taylor (Acura ARX-05)

2020: Briscoe/Dixon/Kobayashi/van der Zande (Cadillac DPi-V.R)

2019: J. Taylor/van der Zande/Alonso/Kobayashi (Cadillac DPi-V.R)

2018: Barbosa/Fittipaldi/Albuquerque (Cadillac DPi-V.R)

2017: Angelelli/Gordon/J. Taylor/R. Taylor (Cadillac DPi-V.R)

2016: Brown/van Overbeek/Sharp/Derani (Ligier-Nissan JS P2)

2015: Dixon/Kanaan/Larson/McMurray (Riley-Ford DP)

2014: Barbosa/Fittipaldi/Bourdais/Friselle (Corvette DP)

Mit Bildmaterial von Porsche.