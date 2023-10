Infos IMSA Petit Le Mans 2023: Zeitplan, Livestream, Starterliste

Diesmal sollte es ohne Hurrikan-Gefahr gehen: Die erste Saison der IMSA SportsCar Championship mit LMDh-Fahrzeugen in der wiederauferstanden GTP-Klasse wird nicht, wie im Vorjahr, von Unwägbarkeiten bezüglich des Wetters betroffen sein. Die Wetterlage ist im Vergleich zum Vorjahr ziemlich unspektakulär, womit einem gelungen Saisonabschluss nichts mehr im Weg steht.

Es geht um den ersten Titel in der GTP-Klasse. Außerdem verabschiedet die IMSA SportsCar Championship ihre Feldfüllerklasse LMP3. Diese tritt letztmalig im Rahmen der Hauptmeisterschaft der IMSA an.

Zeitplan Petit Le Mans 2023 (Alle Zeiten MESZ)

Wie üblich stehen zehn Stunden Rennaction an und wie immer geht das Rennen nach europäischer Zeit vom samstäglichen Spätnachmittag bis in die Nacht auf Sonntag. Für die Ortszeit müssen sechs Stunden abgezogen werden.

Donnerstag, 12. Oktober

15:50 - 17:20 Uhr: 1. Freies Training

20:35 - 22:20 Uhr: 2. Freies Training

Freitag, 13. Oktober

01:30 - 03:00 Uhr: 3. Freies Training (Nacht)

21:20 - 22:30 Uhr: Qualifying in drei Abschnitten (GTD/GTD Pro, LMP3/LMP2, GTP)

Samstag, 14. Oktober

14:45 - 15:05 Uhr: Warm-up

17:40 - 03:40 Uhr: Rennen

Im Rahmenprogramm fahren diverse IMSA-Rahmenserien, darunter die IMSA Challenge (GT4/TCR), IMSA SportsCar Challenge (LMP3/GT4) und der äußerst beliebte Mazda-MX-5-Cup, bei dem die Rennen häufig mit weniger als einer Zehntelsekunde Abstand entschieden werden.

Livestream und TV-Übertragung Petit Le Mans 2023

Alle Fans der IMSA Sportscar Championship sind im offiziellen Livestream auf IMSA TV bestens aufgehoben. Dort überträgt die Serie das Qualifying am Freitagabend MEZ und das Rennen live und in voller Länge mit englischem Kommentar. Die Livestream-Sendungen starten jeweils kurz vor Beginn der Session.

Im Fernsehen wird das Saisonfinale der IMSA-Saison 2022 mit deutschsprachigen Kommentatoren vom Pay-TV-Sender Motorvision TV gezeigt.

Freitag, 13. Oktober

21:15 - 22:45 Uhr: Qualifying (IMSA TV)

Samstag, 14. Oktober

17:30 - 04:00 Uhr: Rennen

Starterliste Petit Le Mans 2023

Das Petit Le Mans 2023 ist ausgebucht. Mit 54 Fahrzeugen ist die Starterliste am Maximum für die Road Atlanta. Zehn GTP, neun LMP2, acht LMP3, und 27 GT3 (acht GTD Pro, 19 GTD) sorgen für ein volles Starterfeld. Verabschiedet wird in diesem Rennen Meyer Shank Racing. Das Team legt eine IMSA-Pause ein, nachdem es im Zuge der Reifendruck-Kontroverse in Daytona von Honda für 2024 fallen gelassen worden ist.

Für ein bisschen Glamour sorgen diverse internationale Stars, die als Endurance-Piloten die Stammpaarungen der IMSA SportsCar Championship unterstützen werden. Dazu gehören Ex-Formel-1-Weltmeister Jenson Button, die IndyCar-Stars Scott Dixon, Josef Newgarden, Scott McLaughlin und Helio Castroneves, sowie die DTM-Asse Marco Wittmann, Sheldon van der Linde.

Bemerkenswert ist der AF-Corse-Ferrari #21. Simon Mann wagt sich mit den Werksfahrern Miguel Molina und James Calado in die GTD Pro.

GTP - 10 Starter

#01 - Cadillac Racing - Sebastien Bourdais/Renger van der Zande/Scott Dixon - Cadillac V-Series.R

#5 - JDC Miller MotorSports - Tijmen van der Helm/Mike Rockenfeller/Jenson Button - Porsche 963

#6 - Porsche Penske Motorsports - Mathieu Jaminet/Nick Tandy/Laurens Vanthoor - Porsche 963

#7 - Porsche Penske Motorsports - Matt Campbell/Felipe Nasr/Josef Newgarden - Porsche 963

#10 - Konica Minolta - Ricky Taylor/Filipe Albuquerque/Louis Deletraz - Acura ARX-06

#24 - BMW M Team RLL - Philipp Eng/Augusto Farfus/Marco Wittmann - BMW M Hybrid V8

#25 - BMW M Team RLL - Connor de Phillippi/Nick Yelloly/Sheldon van der Linde - BMW M Hybrid V8

#31 - Whelen Engineering/Cadillac Racing - Luis Felipe Derani/Alexander Sims/Jack Aitken - Cadillac V-Series.R

#59 - Proton Competition - Harry Tincknell/Gianmaria Bruni/Neel Jani - Porsche 963

#60 - Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian - Tom Blomqvist/Colin Braun/Helio Castroneves - Acura ARX-06

LMP2 - 9 Starter

#04 - Crowdstrike Racing by APR - George Kurtz/Ben Hanley/Nolan Siegel - Oreca 07-Gibson

#8 - Tower Motorsports - Ari Balogh/Scott McLaughlin/Kyffin Simpson - Oreca 07-Gibson

#11 - TDS Racing - Steven Thomas/Mikkel Jensen/Scott Huffaker - Oreca 07-Gibson

#18 - Era Motorsport - Dwight Merriman/Ryan Dalziel/Christian Rasmussen - Oreca 07-Gibson

#20 - High Class Racing - Dennis Andersen/Ed Jones/Anders Fjordbach - Oreca 07-Gibson

#35 - TDS Racing - John Falb/Giedo van der Garde/Josh Pierson - Oreca 07-Gibson

#51 - Rick Ware Racing - Eric Lux/Pietro Fittipaldi/Devlin DeFrancesco - Oreca 07-Gibson

#52 - PR1 Mathiasen Motorsports - Ben Keating/Paul Loup Chatin/Alex Quinn - Oreca 07-Gibson

#88 - AF Corse - Francois Perrodo/Matthieu Vaxiviere/Emmanuel Collard - Oreca 07-Gibson

LMP3 - 8 Starter

#13 - AWA - Orey Fidani/Matthew Bell/Lars Kern - Duqueine M30-D08-Nissan

#17 - AWA - Wayne Boyd/Nicolas Varrone/Anthony Mantella - Duqueine M30-D08-Nissan

#30 - Jr III Racing - Nolan Siegel/Garett Grist/Bijoy Garg - Ligier JS P320-Nissan

#33 - Sean Creech Motorsport - tba/Joao Barbosa/tba - Ligier JS P320-Nissan

#36 - Andretti Autosport - Jarrett Andretti/Gabby Chaves/Glenn van Berlo - Ligier JS P320-Nissan

#38 - Performance Tech Motorsports - Brian Thienes/Jonathan Woolridge/Cameron Shields - Ligier JS P320-Nissan

#74 - Riley - Gar Robinson/Felipe Fraga/Josh Burdon - Ligier JS P320-Nissan

#85 - JDC-Miller MotorSports - Till Bechtolsheimer/Rasmus Lindh/Dan Goldburg - Duqueine M30-D08-Nissan

GTD Pro - 8 Starter

#3 - Corvette Racing - Antonio Garcia/Jordan Taylor/Tommy Milner - Corvette C8.R GTD

#9 - Pfaff Motorsports - Klaus Bachler/Patrick Pilet/Kevin Estre - Porsche 911 GT3 R

#14 - Vasser Sullivan - Jack Hawksworth/Ben Barnicoat/Kyle Kirkwood - Lexus RC F GT3

#23 - Heart of Racing Team - Ross Gunn/Alex Riberas/David Pittard - Aston Martin Vantage GT3

#61 - AF Corse - Simon Mann/Miguel Molina/James Calado - Ferrari 296 GT3

#62 - Risi Competizione - Daniel Serra/Davide Rigon/Alessandro Pier Guidi - Ferrari 296 GT3

#63 - Iron Lynx - Franck Perera/Jordan Pepper/Mirko Bortolotti - Lamborghini Huracan GT3 Evo 2

#79 - Weathertech Racing - Maro Engel/Jules Gounon/Daniel Juncadella - Mercedes-AMG GT3

GTD - 19 Starter

#1 - Paul Miller Racing - Bryan Sellers/Madison Snow/Corey Lewis - BMW M4 GT3

#12 - Vasser Sullivan - Aaron Telitz/Frankie Montecalvo/Parker Thompson - Lexus RC F GT3

#16 - Wright Motorsports - Ryan Hardwick/Jan Heylen/Zacharie Robichon - Porsche 911 GT3 R

#023 - Triarsi Competizione - Onofrio Triarsi/Charles Scardina/Alessio Rovera - Ferrari 296 GT3

#27 - Heart of Racing Team - Roman De Angelis/Marco Sörensen/Ian James - Aston Martin Vantage GT3

#32 - Korthoff/Preston Motorsports - Mike Skeen/Mikael Grenier/Kenton Koch - Mercedes-AMG GT3

#44 - Magnus Racing - John Potter/Andy Lally/Spencer Pumpelly - Aston Martin Vantage GT3

#47 - Cetilar Racing - Roberto Lacorte/Giorgio Sernagiotto/Antonio Fuoco - Ferrari 296 GT3

#57 - Winward Racing - Russell Ward/Phillip Ellis/Indy Dontje - Mercedes-AMG GT3

#66 - Gradient Racing - Sheena Monk/Katherine Legge/Marc Miller - Acura NSX GT3

#70 - Inception Racing - Brendan Iribe/Frederik Schandorff/Oliver Millroy - McLaren 720S GT3

#77 - Wright Motorsports - Alan Brynjolfsson/Trent Hindman/Maxwell Root - Porsche 911 GT3 R

#78 - Forte Racing Powered by USRT - Misha Goikhberg/Loris Spinelli/Patrick Liddy - Lamborghini Huracan GT3 Evo 2

#80 - AO Racing - P.J. Hyett/Sebastian Priaulx/Gunnar Jeanette - Porsche 911 GT3 R

#83 - Iron Dames - Doriane Pin/Rahel Frey/Michelle Gatting - Lamborghini Huracan GT3 Evo 2

#92 - Kellymoss with Riley - Davide Brule/Alec Udell/Julien Andlauer - Porsche 911 GT3 R

#93 - Racers Edge Motorsports with WTR - Ashton Harrison/Danny Formal/Kyle Marcelli - Acura NSX GT3

#96 - Turner Motorsport - Patrick Gallagher/Robby Foley/Michael Dinan - BMW M4 GT3

#97 - Turner Motorsport - Bill Auberlen/Chandler Hull/Thomas Merrill - BMW M4 GT3

Meisterschaftssituation

Beim Petit Le Mans werden sowohl die IMSA Sportscar Championship als auch der Endurance-Cup entschieden. Aus Übersichtsgründen beschränken wir uns hier auf die prestigeträchtige Gesamtwertung.

Punktesystem

Qualifying: 35 - 32 - 30 - 28 - 26 - 25 - 24 - 23 - 22 - 21

Rennen: 350 - 320 - 300 - 280 - 260 - 250 - 240 - 230 - 220 - 210

Den spannendsten Meisterschaftskampf gibt es in der Topklasse GTP. Drei Fahrzeuge sind durch lediglich fünf Punkte voneinander getrennt. Alle drei können aus eigener Kraft Meister werden. Zwei weitere Fahrzeuge liegen direkt in Lauerstellung.

Die BMW-Piloten Connor de Phillippi und Nick Yelloly haben weniger als die Punktedifferenz zwischen dem ersten und dritten Platz Rückstand. Das heißt, sie brauchen bei einem Sieg ein anderes Fahrzeug auf Platz zwei als die #31, #10 oder #6.

Für Matt Campbell und Felipe Nasr ist die Situation etwas schwieriger, aber nicht aussichtslos. Für sie gilt bei einem Sieg das Gleiche wie für de Phillippi und Yelloly. Nur darf in diesem Fall der Action-Express-Cadillac #31 maximal Vierter werden. Allerdings kann sich das Bild durch das Qualifying noch ändern.

In der LMP2 gibt es einen Zweikampf, in dem beide Beteiligten (TDS und PR1 Mathiasen) aus eigener Kraft den Titel holen können - vorausgesetzt der Vorsprung von Jensen/Thomas wächst im Qualifying nicht auf mehr als 29 Punkte an.

In LMP3 und GTD Pro geht es für die Tabellenführer nur noch darum, den Punktevorsprung zu veralten. Gar Robinson sowie Ben Barnicoat und Jack Hawksworth werden als Meister feststehen, sobald ihre Fahrzeuge die Startlinie überrollt haben, weil jedes gestartete Fahrzeug Punkte bekommt. In der GTD stehen Bryan Sellers und Madison Snow bereits als Meister fest.

GTP

1. Pipo Derani/Alexander Sims (Action-Express-Cadillac #31) - 2.460 Punkte

2. Filipe Albuquerque/Ricky Taylor (Wayne-Taylor-Acura #10) - 2.457

3. Nick Tandy/Mathieu Jaminet (Penske-Porsche #6) - 2.455

4. Connor de Phillippi/Nick Yelloly (RLL-BMW #25) - 2.422

5. Matt Campbell/Felipe Nasr (Penske-Porsche #7) - 2.387

LMP2

1. Mikkel Jensen/Stephen Thomas (TDS-Oreca #11) - 1.680 Punkte

2. Paul-Loup Chatin/Ben Keating (PR1-Mathiasen-Oreca #52) - 1.660

3. Ben Hanley/George Kurtz (APR-Oreca #04) - 1.580

LMP3

1. Gar Robinson (Riley-Ligier #74) - 1.838 Punkte

2. Wayne Boyd/AnthonyMantella (AWA-Duqueine #17) - 1.594

3. Garett Grist (Jr-III-Ligier #30) - 1.565

GTD Pro

1. Ben Barnicoat/Jack Hawksworth (Vasser-Sullivan-Lexus #14) - 3.495 Punkte

2. Antonio Garcia/Jordan Taylor (Corvette #3) - 3.307

3. Jules Gounon/Daniel Juncadella (Proton-Mercedes #79) - 3.268

GTD

1. Bryan Sellers/Madison Snow (Paul-Miller-BMW #1) - 3.331 Punkte

2. Roman De Angelis/Marco Sörensen (Heart-of-Racing-Aston-Martin #27) - 2.926

3. Aaron Telitz/Frankie Montecalvo (Vasser-Sullivan-Lexus #12) - 2.747

Wettervorhersage, Stand 10. Oktober

Die Wettervorhersage für Braselton im US-Bundesstaat Georgia, wo sich die Rennstrecke Road Atlanta befindet, ist für das Rennwochenende überwiegend gut. Stand Dienstag ist lediglich für Freitag mit vereinzelten Regenschauern zu rechnen. Für den Samstag, den Tag des Rennens, wird leichte Bewölkung vorausgesagt. Die Lufttemperatur liegt tagsüber im Bereich von 24 Grad Celsius.

Daten zum Michelin Raceway Road Atlanta

Streckenlänge: 4,088 Kilometer

Kurven: 12

Eröffnung/Umbau: 1970/1996

Petit Le Mans seit: 1998

Streckenrekord IMSA: Dane Cameron (Acura ARX-05, 2020, 1:08.412 Minuten)

Streckenrekord GT3: Jack Hawksworth (Lexus RC F GT3, 2022, 1:18.835 Minuten)

Distanzrekord: 465 Runden, 1.900,92 Kilometer (2019; Sieger s.u.)

Adresse: 5300 Winder Highway, Braselton, Georgia 30517, USA

Alle Sieger des Petit Le Mans

1998: Eric van de Poele/Wayne Taylor/Emmanuel Collard (Ferrari 333 SP)

1999: Davbid Brabham/Eric Bernard/Andy Wallace (Panoz LMP-1 Roadster-S)

2000: Allan McNish/Rinaldo Capello/Michele Alboreto (Audi R8)

2001: Frank Biela/Emanuele Pirro (Audi R8)

2002: Tom Kristensen/Rinaldo Capello (Audi R8)

2003: J.J. Lehto/Johnny Herbert (Audi R8)

2004: Marco Werner/J.J. Lehto (Audi R8)

2005: Frank Biela/Emanuele Pirro (Audi R8)

2006: Allan McNish/Rinaldo Capello (Audi R10 TDI)

2007: Allan McNish/Rinaldo Capello (Audi R10 TDI)

2008: Allan McNish/Rinaldo Capello (Audi R10 TDI)

2009: Franck Montagny/Stephane Sarrazin (Peugeot 908 HDi FAP)

2010: Franck Montagny/Stephane Sarrazin/Pedro Lamy (Peugeot 908 HDi FAP)

2011: Franck Montagny/Stephane Sarrazin/Alexander Wurz (Peugeot 908)

2012: Neel Jani/Nicolas Prost/Andrea Belicchi (Lola B12/60-Toyota)

2013: Neel Jani/Nicolas Prost/Nick Heidfeld (Lola B12/60-Toyota)

2014: Jordan Taylor/Ricky Taylor/Max Angelelli (Chevrolet Corvette DP)

2015: Nick Tandy/Patrick Pilet/Richard Lietz (Porsche 911 RSR)

2016: John Pew/Oswaldo Negri jun./Olivier Pla (Ligier JS P2-Honda)

2017: Ryan Dalziel/Brendon Hartley/Scott Sharp (Nissan DPi)

2018: Jordan Taylor/Renger van der Zande/Ryan Hunter-Reay (Cadillac DPi-V.R)

2019: Felipe Nasr/Pipo Derani/Eric Curran (Cadillac DPi-V.R)

2020: Ryan Briscoe/Scott Dixon/Ranger van der Zande (Cadillac DPi-V.R)

2021: Oliver Jarvis/Harry Tincknell/Jonathan Bomarito (Mazda RT24-P)

2022: Oliver Jarvis/Tom Blomqvist/Helio Castroneves (Acura ARX-05)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.