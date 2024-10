Infos IMSA Petit Le Mans 2024: Zeitplan, Livestream, Starterliste & Co.

An diesem Wochenende findet mit dem Petit Le Mans in Road Atlanta das traditionelle Saisonfinale der IMSA SportsCar Championship statt. Auch wenn die Entscheidung um den GTP-Titel zugunsten von Porsche so gut wie gefallen ist, dürfen sich die Fans auf ein spannendes 10-Stunden-Rennen freuen, das nicht umsonst zu den Highlights des Langstreckensports zählt. (Hier geht's zum Livestream!)

Im vergangenen Jahr verabschiedete sich Meyer Shank Racing mit einem Sieg aus der IMSA. Colin Braun, Tom Blomqvist und Helio Castroneves triumphierten im Acura ARX-06 #60, weil sich das Team für die richtige Strategie entschieden hatte. Und wer wird 2024 in die Fußstapfen des letztjährigen Siegerteams treten?

Zeitplan Petit Le Mans 2024 (Alle Zeiten MESZ)

Das Petit Le Mans 2024 wird traditionell über eine Distanz von zehn Stunden ausgetragen, mit Start am Samstagnachmittag um 18:10 Uhr europäischer Zeit. Der Zieleinlauf erfolgt somit in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Braselton im US-Bundesstaat Georgia liegt sechs Stunden hinter der europäischen Sommerzeit.

Donnerstag, 10. Oktober

15:40 - 17:10 Uhr: 1. Freies Training

20:20 - 21:45 Uhr: 2. Freies Training

Freitag, 11. Oktober

01:30 - 03:00 Uhr: 3. Freies Training (Nacht)

21:25 - 22:30 Uhr: Qualifying in drei Abschnitten (GTD/GTD Pro, LMP2, GTP)

Samstag, 12. Oktober

18:10 - 04:10 Uhr: Rennen

Rund um das Petit Le Mans finden die Rennen der bekannten IMSA-Rahmenserien statt, darunter die IMSA Challenge (GT4/TCR), die IMSA SportsCar Challenge (LMP3/GT4) und der hart umkämpfte Mazda-MX-5-Cup - ein Garant für spannenden Motorsport mit besonders knappen Zieleinläufen. Auch der Porsche Carrera Cup Nordamerika ist in diesem Jahr mit von der Partie.

Livestream und TV-Übertragung Petit Le Mans 2024

Wer das Petit Le Mans 2024 im Livestream schauen möchte, kommt mit dem offiziellen Stream von IMSA TV auf seine Kosten. Dort werden sowohl Qualifying als auch Rennen live und in voller Länge übertragen - allerdings mit englischem Kommentar. Der Livestream startet jeweils kurz vor Beginn der Session.

Der Pay-TV-Sender Motorvision TV überträgt das diesjährige Finale der amerikanischen IMSA-Serie mit deutschsprachigen Kommentatoren.

Freitag, 11. Oktober

21:20 - 22:30 Uhr: Qualifying (IMSA TV)

Samstag, 12. Oktober

18:05 - 04:10 Uhr: Rennen (IMSA TV & Motorvision TV)

Ein Live-Timing ist auf der Website der IMSA SportsCar Championship kostenlos verfügbar.

Starterliste Petit Le Mans 2024

Das diesjährige Starterfeld für das Petit Le Mans platzt wieder einmal aus allen Nähten: 54 Fahrzeuge werden das Rennen aufnehmen - mehr sind auf der 4,088 Kilometer langen Road Atlanta nicht erlaubt! Den begehrten Gesamtsieg werden aller Voraussicht nach die elf GTP-Starter unter sich ausmachen. Hinzu kommen zehn LMP2-Boliden.

Der Sieg in der GT-Klasse ist hart umkämpft, denn insgesamt 33 GT3-Autos nehmen am Petit Le Mans 2024 teil. Davon fahren allerdings nur 13 Boliden in der GTD-Pro-Klasse, die etwas stärker besetzt ist. In dieser Klasse kämpfen sechs deutsche Piloten um den Sieg - und sogar den Meistertitel!

GTP - 11 Starter

#01 - Cadillac Racing - Sebastien Bourdais/Renger van der Zande/Scott Dixon - Cadillac V-Series.R

#5 - Proton Competition - Gianmaria Bruni/Bent Viscaal/Alessio Picariello - Porsche 963

#6 - Penske Porsche Motorsport - Nick Tandy/Mathieu Jaminet/Kevin Estre - Porsche 963

#7 - Penske Porsche Motorsport - Dane Cameron/Felipe Nasr/Matt Campbell - Porsche 963

#10 - Wayne Taylor Racing with Andretti - Ricky Taylor/Filipe Albuquerque/Brendon Hartley - Acura ARX-06

#24 - BMW M Team RLL - Philipp Eng/Jesse Krohn/Augusto Farfus - BMW M Hybrid V8

#25 - BMW M Team RLL - Connor de Phillippi/Nick Yelloly/Maxime Martin - BMW M Hybrid V8

#31 - Whelen Cadillac Racing - Pipo Derani/Jack Aitken/Tom Blomqvist - Cadillac V-Series.R

#40 - Wayne Taylor Racing with Andretti - Jordan Taylor/Louis Deletraz/Colton Herta - Acura ARX-06

#63 - Lamborghini Iron Lynx - Matteo Cairoli/Andrea Caldarelli/Romain Grosjean - Lamborghini SC63

#85 - JDC-Miller MotorSports - Tijmen van der Helm/Phil Hanson/Richard Westbrook - Porsche 963

LMP2 - 10 Starter

#2 - United Autosports USA - Ben Hanley/Ben Keating/Nico Pino - Oreca-Gibson 07

#8 - Tower Motorsports - John Farano/Sebastian Alvarez/Charlie Eastwood - Oreca-Gibson 07

#11 - TDS Racing - Steven Thomas/Mikkel Jensen/Hunter McElrea - Oreca-Gibson 07

#18 - Era Motorsport - Ryan Dalziel/Dwight Merriman/Connor Zilisch - Oreca-Gibson 07

#20 - MDK by High Class Racing - Seth Lucas/Dennis Andersen/Scott Huffaker - Oreca-Gibson 07

#22 - United Autosports USA - Dan Goldburg/Paul di Resta/Bijoy Garg - Oreca-Gibson 07

#52 - Inter Europol by PR1 Mathiasen Motorsports - Jakub Smiechowski/Tom Dillmann/Nick Boulle - Oreca-Gibson 07

#74 - Riley Motorsports - Gar Robinson/Felipe Fraga/Josh Burdon - Oreca-Gibson 07

#88 - AF Corse - Luis Perez Companc/Niklas Nielsen/Lilou Wadoux - Oreca-Gibson 07

#99 - AO Racing - P.J. Hyett/Paul-Loup Chatin/Matthew Brabham - Oreca-Gibson 07

GTD Pro - 13 Starter

#1 - Paul Miller Racing - Bryan Sellers/Madison Snow/Neil Verhagen - BMW M4 GT3

#3 - Corvette Racing - Antonio Garcia/Alexander Sims/Daniel Juncadella - Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

#4 - Corvette Racing - Tommy Milner/Nick Catsburg/Earl Bamber - Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

#9 - Pfaff Motorsports - Oliver Jarvis/Marvin Kirchhöfer/James Hinchcliffe - McLaren 720S GT3 Evo

#14 - Vasser Sullivan - Ben Barnicoat/Jack Hawksworth/Kyle Kirkwood - Lexus RC F GT3

#19 - Iron Lynx - Mirko Bortolotti/Jordan Pepper/Franck Perera - Lamborghini Huracan GT3 Evo2

#23 - Heart of Racing Team - Ross Gunn/Alex Riberas/Roman de Angelis - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo

#027 - Heart of Racing Team - Mario Farnbacher/Zacharie Robichon/Marco Sörensen - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo

#62 - Risi Competizione - Davide Rigon/Daniel Serra/Alessandro Pier Guidi - Ferrari 296 GT3

#64 - Ford Multimatic Motorsports - Mike Rockenfeller/Harry Tincknell/Christopher Mies - Ford Mustang GT3

#65 - Ford Multimatic Motorsports - Joey Hand/Dirk Müller/Frederic Vervisch - Ford Mustang GT3

#77 - AO Racing - Julien Andlauer/Laurin Heinrich/Michael Christensen - Porsche 911 GT3 R (992)

#82 - DragonSpeed - Toni Vilander/tba/tba - Ferrari 296 GT3

GTD - 20 Starter

#12 - Vasser Sullivan - Frankie Montecalvo/Parker Thompson/Aaron Telitz - Lexus RC F GT3

#13 - AWA - Orey Fidani/Matthew Bell/Lars Kern - Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

#21 - AF Corse - Simon Mann/Francois Heriau/Migual Molina - Ferrari 296 GT3

#023 - Triarsi Competizione - Alessio Rovera/Onofrio Triarsi/Charlie Scardina - Ferrari 296 GT3

#32 - Korthoff/Preston Motorsports - Mike Skeen/Mikael Grenier/Kenton Koch - Mercedes-AMG GT3 Evo

#34 - Conquest Racing - Alessandro Balzan/Cedric Sbirrazzuoli/Manny Franco - Ferrari 296 GT3

#43 - Andretti Motorsports - Jarrett Andretti/Gabby Chaves/Scott Hargrove - Porsche 911 GT3 R (992)

#44 - Magnus Racing - John Potter/Andy Lally/Spencer Pumpelly - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo

#45 - Wayne Taylor Racing with Andretti - Kyle Marcelli/Danny Formal/Graham Doyle - Lamborghini Huracan GT3 Evo2

#47 - Cetilar Racing - Roberto Lacorte/Giorgio Sernagiotto/Antonio Fuoco - Ferrari 296 GT3

#55 - Proton Competition - Giammarco Levorato/Corey Lewis/Ryan Hardwick - Ford Mustang GT3

#57 - Winward Racing - Russell Ward/Philip Ellis/Indy Dontje - Mercedes-AMG GT3 Evo

#66 - Gradient Racing - Stevan McAleer/Sheena Monk/Tatiana Calderon - Acura NSX GT3 Evo

#70 - Inception Racing - Brendon Iribe/Frederik Schandorff/Oliver Millroy - Ferrari 296 GT3

#78 - Forte Racing - Misha Goikhberg/Loris Spinelli/Devlin DeFrancesco - Lamborghini Huracan GT3 Evo2

#80 - Lone Star Racing - Salih Yoluc/Scott Andrews/Rui Andrade - Mercedes-AMG GT3 Evo

#83 - Iron Dames - Michelle Gatting/Sarah Bovy/Rahel Frey - Lamborghini Huracan GT3 Evo2

#86 - MDK Motorsports - Kerong Li/Anders Fjordbach/Klaus Bachler - Porsche 911 GT3 R (992)

#96 - Turner Motorsport - Robby Foley/Patrick Gallagher/Jake Walker - BMW M4 GT3

#120 - Wright Motorsports - Adam Adelson/Elliott Skeer/Jan Heylen - Porsche 911 GT3 R (992)

Meisterschaftsentscheidung

Die diesjährigen Titelentscheidungen in der IMSA SportsCar Championship sind noch nicht gefallen, weshalb alle Augen auf das Finale gerichtet sind. Allerdings brauchen viele Spitzenreiter ihren Punktevorsprung beim Petit Le Mans lediglich verwalten und ein sicheres Rennen fahren, um den Titel unter Dach und Fach zu bringen.

Punktesystem

Qualifying: 35 - 32 - 30 - 28 - 26 - 25 - 24 - 23 - 22 - 21 - 20

Rennen: 350 - 320 - 300 - 280 - 260 - 250 - 240 - 230 - 220 - 210 - 200

In der GTP-Klasse führen Dane Cameron und Felipe Nasr im Penske-Porsche #6 vor ihren Teamkollegen Mathieu Jaminet und Nick Tandy im Penske-Porsche #7. Allerdings beträgt der Vorsprung vor dem letzten Rennen bereits 124 Zähler, sodass Cameron/Nasr ein sechster Platz reichen würde.

Erzielt das Penske-Duo #7 im Qualifying die Poleposition, wäre auch der neunte Platz ausreichend, um den Titelgewinn perfekt zu machen - immer vorausgesetzt, dass Jaminet/Tandy den diesjährigen Gesamtsieg beim Petit Le Mans holen.

Sebastien Bourdais und Renger van der Zande, die im Cadillac #01 auf dem dritten Gesamtrang liegen, haben lediglich noch geringe Chancen auf die Meisterschaft. Ihr Rückstand beträgt 164 Punkte, weshalb das Cadillac-Duo fast schon auf einen Ausfall der beiden Porsche-Teams hoffen muss.

Porsche ist auf dem Weg zum diesjährigen IMSA-Titel Foto: Motorsport Images

In der LMP2-Klasse führen Nick Boulle und Tom Dillmann (Inter-Europol-Oreca #52) mit 98 Punkten vor Felipe Fraga und Gar Robinson im Riley-Oreca #74. Je nach Qualifying-Ergebnis sollte dem Duo ein fünfter Platz reichen, um den LMP2-Titel nach Hause zu bringen.

In der GTD-Pro-Klasse gibt es sogar Hoffnungen auf einen deutschen Gesamtsieger, denn mit Laurinn Heinrich (AO-Racing-Porsche #77) führt ein Würzburger die Gesamtwertung an. Er hat 99 Punkte Vorsprung auf Ross Gunn (Heart-of-Racing-Aston-Martin #28), sodass der Titel bereits in Reichweite ist.

Mit Philip Ellis gibt es in der GTD-Klasse einen weiteren deutschen Favoriten auf den IMSA-Titel. Der Deutsche liegt gemeinsam mit Russell Ward (Winward-Mercedes #57) an der Spitze, wobei das Mercedes-AMG-Duo den Titel mit 222 Punkten bereits so gut wie sicher hat. Nur ein Ausfall könnte Ellis/Ward noch stoppen.

GTP

1. Dane Cameron/Felipe Nasr (Penske-Porsche #7) - 2.650 Punkte

2. Mathieu Jaminet/Nick Tandy (Penske-Porsche #6) - 2.526

3. Sebastien Bourdais/Renger van der Zande (Cadillac #01) - 2.486

4. Jack Aitken/Pipo Derani (Action-Express-Cadillac #31) - 2.392

5. Louis Deletraz/Jordan Taylor (Wayne-Taylor-Acura #40) - 2.339

LMP2

1. Nick Boulle/Tom Dillmann (Inter-Europol-Oreca #52) - 1.919 Punkte

2. Felipe Fraga/Gar Robinson (Riley-Oreca #74) - 1.821

3. Ryan Dalziel (Era-Oreca #18) - 1.796

GTD Pro

1. Laurin Heinrich (AO-Racing-Porsche #77) - 2.887 Punkte

2. Ross Gunn (Heart-of-Racing-Aston-Martin #28) - 2.788

3. Bryan Sellers/Madison Snow (Paul-Miller-BMW #1) - 2.668

GTD

1. Philip Ellis/Russell Ward (Winward-Mercedes #57) - 3.006 Punkte

2. Robby Foley/Patrick Gallagher (Turner-BMW #96) - 2.784

3. Mikael Grener (Korthoff-Preston-Mercedes #32) - 2.513

Balance of Performance - GTP

Nach dem letzten Rennen in Indianapolis wurden einige geringfügige Änderungen (in Klammern) vorgenommen. Die maximale Energiemenge und der Benzindurchfluss beim Nachtanken wurde bei allen Fahrzeugen erhöht. BMW muss nach dem Doppelsieg fünf Kilogramm zuladen, darf die Leistung allerdings um 4 kW erhöhen. Porsche wird ein Kilogramm schwerer und muss zugleich die Leistung um 3 kW zurückdrehen.

Acura ARX-06

Mindestgewicht: 1.060 Kilogramm

Max. Drehzahl: 9.512 U/min.

Max. Energie pro Stint: 919 Megajoule (+2)

Benzindurchfluss Nachtanken: 22,975 Megajoule pro Sekunde (+0,050)

Max. Leistung: 518 kW (-2)

BMW M Hybrid V8

Mindestgewicht: 1.037 Kilogramm (+5)

Max. Drehzahl: 8.000 U/min.

Max. Energie pro Stint: 916 Megajoule (+9)

Benzindurchfluss Nachtanken: 22,900 Megajoule pro Sekunde (+0,225)

Max. Leistung: 520 kW (+4)

Cadillac V-Series.R

Mindestgewicht: 1.060 Kilogramm

Max. Drehzahl: 8.800 U/min.

Max. Energie pro Stint: 917 Megajoule (+4)

Benzindurchfluss Nachtanken: 22,925 Megajoule pro Sekunde (+0,100)

Max. Leistung: 517 kW (-1)

Lamborghini SC63

Mindestgewicht: 1.030 Kilogramm

Max. Drehzahl: 8.200 U/min.

Max. Energie pro Stint: 915 Megajoule (+5)

Benzindurchfluss Nachtanken: 22,875 Megajoule pro Sekunde (+0,100)

Max. Leistung: 519 kW (+1)

Porsche 963

Mindestgewicht: 1.060 Kilogramm (+1)

Max. Drehzahl: 8.158 U/min.

Max. Energie pro Stint: 917 Megajoule (+1)

Benzindurchfluss Nachtanken: 22,925 Megajoule pro Sekunde (+0,025)

Max. Leistung: 517 kW (-3)

Einstufung LMP2

Die LMP2-Kategorie ist in der IMSA SportsCar Championship für Pro-Am-Paarungen gedacht. Auch performancetechnisch soll sich die Klasse von den GTP-Boliden abgrenzen, weshalb für alle Fahrzeuge entsprechende Einschränkungen vorgegeben werden.

Mindestgewicht: 950 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 35 Millimeter + vorgegebener Ansaugtrakt

Max. Drehzahl: 8.000 U/min.; 6. Gang: 8.500 U/min.

Tank: 75 Liter

Mindestfüllzeit Tank Null auf Maximum: 40 Sekunden

Balance of Performance - GTD/GTD Pro

Für das Saisonfinale wurden nur geringfügige Änderungen an der GTD-BoP vorgenommen. In Klammern stehen die Veränderungen zum letzten Rennen in Indianapolis. Ergänzend gilt für alle Fahrzeuge eine Mindestfüllzeit des Tanks von Null auf Maximum von 40 Sekunden (unabhängig von der Tankgröße) sowie eine Mindestbodenfreiheit von 50 Millimetern.

Acura NSX GT3 (Evo22)

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.320 Kilogramm

Ladedruck: 2,031 - 2,162 bar (+0,070)

Max. Drehzahl: 7.500 U/min.

Lambda: 0,88

Tankkapazität: 113 Liter (+1)

Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.325 Kilogramm

Ladedruck: 1,548 - 1,839 bar

Max. Drehzahl: 7.200 U/min.

Lambda: 0,91

Tankkapazität: 106 Liter

BMW M4 GT3

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.320 Kilogramm

Ladedruck: 2,004 - 2,467 bar

Max. Drehzahl: 7.250 U/min.

Lambda: 1,10

Tankkapazität: 95 Liter

Corvette Z06 GT3.R

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.365 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 1x 50,0 Millimeter

Max. Drehzahl: 8.000 U/min.

Lambda: 0,88

Tankkapazität: 102 Liter

Ferrari 296 GT3

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.390 Kilogramm

Ladedruck: 1,688 - 2,358 bar

Max. Drehzahl: 8.000 U/min.

Lambda: 0,90

Tankkapazität: 105 Liter

Ford Mustang GT3

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.315 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x 36,0 Millimeter

Max. Drehzahl: 8.280 U/min.

Lambda: 0,88

Tankkapazität: 113 Liter

Lamborghini Huracan GT3 Evo2

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.385 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 1x 52,0 Millimeter

Max. Drehzahl: 8.500 U/min.

Lambda: 0,91

Tankkapazität: 115 Liter

Lexus RC F GT3

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.375 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x 39,0 Millimeter

Max. Drehzahl: 7.200 U/min.

Lambda: 0,86

Tankkapazität: 105 Liter

McLaren 720S GT3

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.320 Kilogramm (-10)

Ladedruck: 1,419 - 1,703 bar

Max. Drehzahl: 8.000 U/min.

Lambda: 0,88

Tankkapazität: 110 Liter

Mercedes-AMG GT3

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.390 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x 35 Millimeter

Max. Drehzahl: 7.700 U/min.

Lambda: 0,90

Tankkapazität: 105 Liter

Porsche 911 GT3 R

Mindestgewicht (ohne Benzin und Fahrer): 1.370 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x 39,5 Millimeter

Max. Drehzahl: 9.400 U/min.

Lambda: 0,89

Tankkapazität: 97 Liter

Wettervorhersage, Stand 8. Oktober

Die Rennstrecke Road Atlanta liegt in Braselton im US-Bundesstaat Georgia. Die Vorhersage für das Rennwochenende ist vielversprechend: An allen drei Renntagen liegt das Regenrisiko bei lediglich 10 Prozent. Während es zum Auftakt am Donnerstag noch leicht windig sein kann, ist für den Rest des Wochenendes mit guten Bedingungen zu rechnen. Das Thermometer klettert tagsüber auf Temperaturen bis zu 24 Grad Celsius.

Daten zum Michelin Raceway Road Atlanta

Streckenlänge: 4,088 Kilometer

Kurven: 12

Eröffnung/Umbau: 1970/1996

Petit Le Mans seit: 1998

Streckenrekord IMSA: Dane Cameron (Acura ARX-05, 2020, 1:08.412 Minuten)

Streckenrekord GT3: Jack Hawksworth (Lexus RC F GT3, 2022, 1:18.835 Minuten)

Distanzrekord: 465 Runden, 1.900,92 Kilometer (2019; Sieger s.u.)

Adresse: 5300 Winder Highway, Braselton, Georgia 30517, USA

Alle Sieger des Petit Le Mans

1998: Eric van de Poele/Wayne Taylor/Emmanuel Collard (Ferrari 333 SP)

1999: Davbid Brabham/Eric Bernard/Andy Wallace (Panoz LMP-1 Roadster-S)

2000: Allan McNish/Rinaldo Capello/Michele Alboreto (Audi R8)

2001: Frank Biela/Emanuele Pirro (Audi R8)

2002: Tom Kristensen/Rinaldo Capello (Audi R8)

2003: J.J. Lehto/Johnny Herbert (Audi R8)

2004: Marco Werner/J.J. Lehto (Audi R8)

2005: Frank Biela/Emanuele Pirro (Audi R8)

2006: Allan McNish/Rinaldo Capello (Audi R10 TDI)

2007: Allan McNish/Rinaldo Capello (Audi R10 TDI)

2008: Allan McNish/Rinaldo Capello (Audi R10 TDI)

2009: Franck Montagny/Stephane Sarrazin (Peugeot 908 HDi FAP)

2010: Franck Montagny/Stephane Sarrazin/Pedro Lamy (Peugeot 908 HDi FAP)

2011: Franck Montagny/Stephane Sarrazin/Alexander Wurz (Peugeot 908)

2012: Neel Jani/Nicolas Prost/Andrea Belicchi (Lola B12/60-Toyota)

2013: Neel Jani/Nicolas Prost/Nick Heidfeld (Lola B12/60-Toyota)

2014: Jordan Taylor/Ricky Taylor/Max Angelelli (Chevrolet Corvette DP)

2015: Nick Tandy/Patrick Pilet/Richard Lietz (Porsche 911 RSR)

2016: John Pew/Oswaldo Negri jun./Olivier Pla (Ligier JS P2-Honda)

2017: Ryan Dalziel/Brendon Hartley/Scott Sharp (Nissan DPi)

2018: Jordan Taylor/Renger van der Zande/Ryan Hunter-Reay (Cadillac DPi-V.R)

2019: Felipe Nasr/Pipo Derani/Eric Curran (Cadillac DPi-V.R)

2020: Ryan Briscoe/Scott Dixon/Ranger van der Zande (Cadillac DPi-V.R)

2021: Oliver Jarvis/Harry Tincknell/Jonathan Bomarito (Mazda RT24-P)

2022: Oliver Jarvis/Tom Blomqvist/Helio Castroneves (Acura ARX-05)

2023: Colin Braun/Tom Blomqvist/Helio Castroneves (Acura ARX-05)