Kein IMSA-Einstieg! Ferrari 499P bleibt auch 2025 ausschließlich in der WEC

Ferrari bleibt bei der Entscheidung, den 499P nicht in der amerikanischen IMSA SportsCar Championship einzusetzen! Dort wäre das Hypercar in der GTP-Klasse zugelassen - allerdings wollen sich die Italiener auch im kommenden Jahr weiterhin auf die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) fokussieren.

Ferrari-Sportwagenchef Antonello Coletta erklärte gegenüber Autosport, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, dass die Marke auch in der dritten Saison des 499P "die Konsolidierung des Programms" einer Expansion an zweiter Front vorziehe.

"Nächstes Jahr werden wir nur in der WEC und nicht in der IMSA antreten - jetzt konzentrieren wir uns mit drei Autos auf die WEC", bestätigt der Italiener. Heißt: Neben den beiden Werksautos wird in der Saison 2025 auch das gelbe Kundenauto von Robert Kubica, Yifei Ye und Robert Schwarzman wieder zum Einsatz kommen, "wenn es keine Überraschungen gibt", so Coletta.

"Für die Zukunft ist es nicht unmöglich"

Eine Expansion nach Amerika, einem wichtigen Markt für die Serienautos von Ferrari, ist dennoch möglich - allerdings nicht im kommenden Jahr. "Im Moment haben wir keine Pläne, nach Amerika zu gehen, aber für die Zukunft ist es nicht unmöglich. Wir müssen uns für jede Entwicklung unserer Aktivitäten Zeit nehmen", sagt Coletta.

Der gelbe Ferrari 499 soll auch im kommenden Jahr fahren Foto: Alexander Trienitz

Das Interesse wäre allerdings schon da: Giuseppe Risi, dessen gleichnamiges Team derzeit mit dem Ferrari 296 GT3 in der IMSA-Serie antritt, macht keinen Hehl daraus, dass er mit der italienischen Marke, die er seit mehr als einem Vierteljahrhundert im Rennsport vertritt, gerne in die Prototypen-Klasse zurückkehren würde.

Vor einem Jahr war sich Coletta noch nicht sicher, "ob Risi an den Prototypen interessiert ist". Zumindest diese Frage wäre mittlerweile geklärt. Die amerikanischen Sportwagen-Fans müssen aber dennoch warten, um das Hypercar von Ferrari in der IMSA-Serie zu sehen.

Zuletzt waren die Italiener mit dem Ferrari 333SP in der Topklasse des nordamerikanischen Sportwagensports vertreten. Die Italiener nahmen von 1994 bis 2003 teil und errangen einen Sieg bei den 24 Stunden von Daytona sowie drei Erfolge bei den 12 Stunden von Sebring.