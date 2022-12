Kevin Magnussen und Vater Jan zusammen bei den 24h Daytona 2023

Audio-Player laden

Das 24-Stunden-Rennen von Daytona 2023 (26. bis 29. Januar) wird im Hause Magnussen zur Familien-Angelegenheit. Formel-1-Pilot Kevin Magnussen wird das Rennen zusammen mit seinem Vater Jan auf einem Auto bestreiten. Mit einem Porsche 911 GT3 R des Teams MDK werden die beiden Dänen in der GTD-Klasse an den Start gehen.

"Ich freue mich sehr darauf", sagt Kevin Magnussen."Das Rolex 24 ist legendär, und ich habe dort in den vergangenen zwei Jahren mit Ganassi einige fantastische Momente erlebt." Der Däne war für das US-Team 2021 und 2022 in Daytona in der DPi-Klasse gefahren, ehe er von Haas in die Formel 1 zurückgeholt worden war.

"So ein Rennen zusammen mit meinem Vater bestreiten zu können, ist fantastisch. Ich kann [Teamchef] Mark Kvamme nicht genug dafür danken, dass er das auf die Beine gestellt hat", sagt Kevin Magnussen, der zusammen mit seinem Vater an diesem Wochenende am 12-Stunden-Rennen von Abu Dhabi teilnimmt.

Sich am Steuer eines Autos bei einem Langstrecken-Rennen abzuwechseln, ist für Vater und Sohn Magnussen nichts neues. 2021 waren beide zusammen bei den 24 Stunden von Le Mans in der LMP2-Klasse gestartet.

"Zunächst einmal freue ich mich sehr, dass Kevin und ich gemeinsam am Rolex 24 teilnehmen", sagt Magnussen senior. "Nach den 24 Stunden von Le Mans im vergangenen Jahr hatten wir gehofft, dass sich mehr Gelegenheiten ergeben würden, diese Langstreckenrennen gemeinsam zu fahren. Dank MDK Motorsports und Mark Kvamme stehen wir nun auf der Meldeliste für ein weiteres fantastisches Event."

Während Daytona für Kevin Magnussen der einzige Start im Rahmen der IMSA-Serie sein wird, bestreitet Vater Jan für MDK auch alle weiteren Langstrecken-Rennen der IMSA bestreiten, zu denen neben Daytona die 12 Stunden von Sebring, die 6 Stunden von Watkins Glen und das Petit Le Mans gehören.

"Es ist fast drei Jahre her, dass ich das letzte Rennen in Amerika gefahren bin. In der Zwischenzeit habe ich ausgewählte Einsätze in der WEC, dem skandinavischen Porsche-Carrera-Cup, dem Le-Mans-Cup und der TCR Denmark absolviert", berichtet Jan Magnussen. "Seit ich 1999 von der Formel 1 in den Sportwagen umgestiegen bin, ist Amerika jedoch meine zweite Heimat, deshalb freue ich mich darauf, wieder in die IMSA zurückzukehren."

