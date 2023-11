Marciello verlässt Mercedes-AMG: Wechsel ins LMDh-Programm von BMW?

Es deutete sich bereits einigen Monaten an, jetzt steht endgültig fest, dass Raffaele Marciello in Macau sein letztes Rennen für Mercedes-AMG absolviert! Der 28-jährige Italiener, der seit sechs Jahren zum Werkskader der Stuttgarter gehört, könnte zu BMW wechseln und den M Hybrid V8 in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) beziehungsweise der amerikanischen IMSA-Serie fahren.

BMW Motorsport-Chef Andreas Roos wollte sich dazu allerdings nicht äußern. "Ich glaube, im GT-Sport oder im Sport allgemein kommt man an dem Namen Raffaele Marcello nicht vorbei", sagt Roos gegenüber Motorsport-Total.com. "Wenn man sieht, was der bis jetzt gefahren ist, was er gewonnen hat und was er im GT-Sport macht, dann ist er für jeden Hersteller und jedes Team ein interessanter Fahrer. Das ist mit Sicherheit das Thema."

"Bei uns hängt es davon ab, ob man sowas in Angriff nehmen würde, wenn man weiß, ob man einen Fahrer braucht oder nicht", zeigt sich der BMW-Sportchef vorsichtig. "Aber generell ist das mit Sicherheit ein sehr interessanter Fahrer."

"Ich glaube, jeder führt Gespräche mit ihm, wenn er sagt, dass er verfügbar sein sollte", antwortete Roos auf die Frage, ob es bereits Gespräche mit Marciello gab. "Du sagst ja auch nicht von heute auf morgen zu einem Fahrer: Jetzt fährst du für mich! Das ist ein längerer Prozess, wo du über Jahre auch mit Fahrern im Austausch bist - und immer wieder in Verbindung stehst. Man kennt sich sowieso."

Raffaele Marciello gehört seit 2018 zum Mercedes-Werkskader Foto: Speedpictures

Emotionaler Mercedes-Abschied in Macau

Es scheint unwahrscheinlich, dass sich Marciello von Mercedes-AMG trennt, ohne bereits eine neue Möglichkeit für 2024 gefunden zu haben. Anfangs wurde der Italiener mit Lamborghini in Verbindung gebracht, wo er angeblich schon einen Vertrag unterzeichnet hatte. Dann verdichteten sich die Anzeichen, dass er zu BMW wechseln könnte.

Bei der fünften Auflage des FIA GT World Cup in Macau steht zunächst der Abschied von Mercedes im Vordergrund. Marciello wird mit einem speziellen Helmdesign fahren. Auf seiner gelben Mamba, mit der sich der Italiener im ersten Freien Training in Macau bereits die Bestzeit sicherte, ist der Schriftzug "Grazie Lello" zu finden.

"Ich bin gerührt", sagt Marciello. "Als Abschiedsgeschenk habe ich das Spa-Siegerauto, das ich gefahren bin, als Modellauto bekommen und AMG hat einen coolen, sehr emotionalen Film für mich gedreht. Wir hatten alle noch einmal einen tollen Abend zusammen. Ich bin Mercedes-AMG sehr dankbar, denn ohne sie wäre ich jetzt nicht hier."

Gemeinsam mit Mercedes-AMG feierte Marciello einen Gesamtsieg beim 24h-Rennen in Spa sowie Titelerfolge im ADAC GT Masters und der GT-World-Challenge-Europe. Sein dreijähriger Vertrag für die Jahre 2021 bis 2023 läuft zum Jahresende planmäßig aus.

Marciello ab 2024 als BMW-Werkfahrer?

BMW hat bereits zahlreiche Fahrer unter Vertrag, was die Frage aufkommen lässt, ob die Münchener überhaupt noch einen weiteren Piloten brauchen. "Die Hoffnung ist, dass man so auskommt, wie es ist, aber das ist eine sehr sportliche Herausforderung", erklärt Roos im Gespräch mit Motorsport-Total.com.

Mit Jake Dennis und dem kürzlich verpflichteten Robin Frijns hat BMW gleich zwei Fahrer, die auch in der Formel E starten, was zu Terminüberschneidungen führt. "Die Formel E hat jetzt gerade Jakarta gestrichen. Da ist also immer noch Bewegung drin", weiß der BMW-Motorsportchef. "Bei Jakarta gab es einen Clash mit dem Pre-Test in Le Mans."

Marciello könnte ab 2024 den BMW M Hybrid V8 pilotieren Foto: BMW

"Ich glaube, dass sich jetzt die Kalender verfestigen. Aber wie gesagt, gerade vor ein paar Tagen hat die Formel E nochmal was geändert. Da muss man vorsichtig sein", weiß Roos. "Wir wissen, dass der eine oder andere Fahrer bei uns im Kader auch Formel E fährt." Ein zusätzlicher Fahrer, wie Marciello, käme BMW also gerade recht ...Marciello verlässt Mercedes-AMG: Wechsel ins LMDh-Programm von BMW?

