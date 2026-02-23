Nicki Thiim hält Manöver von Philip Ellis bei den 24h Daytona für "inakzeptabel"

Das heiße Duell zwischen Philip Ellis und Nicki Thiim in der Schlussphase des diesjährigen 24-Stunden-Rennens in Daytona (Rennbericht) sorgte für Aufsehen: Ellis touchierte seinen Kontrahenten bei Tempo 280 und verlor anschließend beinahe die Kontrolle über seinen Winward-Mercedes #57 (Ward/Ellis/Dontje/Auer).

Der AMG-Pilot, der im Nachhinein vom "wildesten Moment seiner Karriere" sprach, behielt jedoch die Nerven und schnappte seinem Kontrahenten anschließend den Klassensieg in der GTD weg. Kein Wunder, dass Thiim mit dem Manöver von Ellis auch vier Wochen nach dem Rennen nicht wirklich zufrieden ist.

Der Däne fand die Aktion des Mercedes-Piloten über dem Limit. "Definitiv. Aber ja, das ist meine Meinung", sagt Thiim, der im Magnus-Aston-Martin #44 (Potter/Pumpelly/Thiim/Snow) am Ende nur den zweiten Platz belegte. "Klar, als Verlierer sagt man sowas immer."

Thiim deutlich: Ellis-Behauptung "nur eine Ausrede"

"Aber mal ehrlich, mit 80 bis 100 km/h in den Kurven kann man sich schon mal ein bisschen berühren, wie auf der Kartbahn. Aber mit 300 km/h auf den Geraden zusammenzustoßen, das geht einfach gar nicht", wird er anschließend deutlich. "Und selbst wenn nichts passiert ist, ist es trotzdem nicht akzeptabel."

Man könne nicht sagen, dass man sich "verschätzt" habe, wie Ellis behauptet hatte. "Das ist doch nur eine Ausrede", übt Thiim deutliche Kritik. "Wir sind Profifahrer. Ich werde mich jetzt nicht hier hinsetzen und herumheulen. Aber das ist eben meine Meinung."

Die strittige Szene passierte in den Schlussminuten des 24-Stunden-Rennens. "Ja, ich meine, in dem Moment ist man natürlich müde, frustriert und sehr emotional", ergänzt der Aston-Martin-Werksfahrer. "Die Emotionen sind einem förmlich auf der Haut zu sehen."

Nicki Thiim: Duell gegen Ellis hat "Spaß gemacht"

"Ich werde mich nicht beschweren, dass wir nicht gewonnen haben. Man kann immer darüber diskutieren, ob dieses eine Manöver zu viel war", sagt Thiim, der mit etwas zeitlichem Abstand allerdings auch zugibt, dass das enge Duell gegen AMG-Pilot Ellis "Spaß gemacht" habe.

"Es ist trotzdem sehr schade, dass wir es nicht geschafft haben", räumt der Däne ein. "Ich würde Magnus Racing den Sieg gerne zuschreiben. Sie haben es so viele Jahre lang versucht." Deswegen sei die Niederlage in Daytona noch immer hart. "Aber ja, das Leben geht weiter und hoffentlich gibt es in der Zukunft eine weitere Chance."