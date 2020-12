Offiziell: Kevin Magnussen fährt IMSA-Saison 2021 für Ganassi

Was sich bereits abgezeichnet hatte, ist nun offiziell bestätigt: Kevin Magnussen setzt seine Rennfahrerkarriere nach sechs Jahren als Stammfahrer in der Formel 1 künftig in der IMSA SportsCar Championship fort. Der 28-jährige Däne wurde am Donnerstag als einer der beiden Stammfahrer im Cadillac DPi von Chip Ganassi Racing bestätigt.

"Der Name Chip Ganassi ist im professionellen Rennsport weltweit bekannt und man weiß, wofür er steht", spricht Magnussen auf die zahlreichen Erfolge des Teambesitzers aus Pittsburgh an. "Chip hat auf wie neben der Strecke eines der besten Rennteams auf die Beine gestellt. Um die unglaublichen Erfolge zu finden, muss man einfach nur in die Geschichte blicken."

Neben sage und schreibe 13 IndyCar-Titeln haben Ganassi-Piloten in der Grand-Am-Serie, dem Vorläufer der heutigen IMSA SportsCar Championship, fünfmal den Titel errungen. In der Topklasse der IMSA wird sich Magnussen den Ganassi-Cadillac in der Saison 2021 mit Renger van der Zande teilen.

Der Niederländer kennt ein solches Auto bestens, fuhr er doch in den vergangenen beiden Saisons einen Cadillac DPi für Wayne Taylor Racing. Zusammen mit Ryan Briscoe wurde van der Zande in der abgelaufenen IMSA-Saison 2020 Vizemeister.

Magnussen wiederum hat sein Formel-1-Cockpit bei Haas für 2021 ebenso verloren wie Teamkollege Romain Grosjean. Die neue Fahrerbesetzung beim US-amerikanischen Rennstall bilden Mick Schumacher und Nikita Masepin.

Bevor Magnussen für 2017 bei Haas andockte, war er für McLaren und Renault am Start. Bei über 100 Formel-1-Rennen fuhr er ein einziges Mal auf das Podest, bemerkenswerterweise direkt bei seinem Debüt in Melbourne 2014 für McLaren.

Während Magnussen und van der Zande nun als Stammfahrer im neuen IMSA-Programm von Ganassi für 2021 feststehen, sind die Zusatzfahrer für die Langstreckenrennen im Kalender noch nicht bestätigt. Als einer der Favoriten diesbezüglich gilt Ganassis IndyCar-Star Scott Dixon.

Mit Bildmaterial von Erik Junius.