Rexy erobert Herzen: Die Story des liebenswerten Dino-Porsches

Jüngsten paläontologischen Studien zufolge war der Tyrannosaurus Rex kein schnelles Lebewesen - seine maximale Laufgeschwindigkeit betrug möglicherweise nur 10 km/h. Rexy, der derzeitige Tabellenführer im GTD-Pro-Feld der IMSA, ist weitaus schneller.

Rexy ist ein Porsche 911 GT3 R - oder, wie er liebevoll genannt wird, ein 911 GT3 Rawr (sprich: "Roar") - in leuchtendem Grün, mit einem gezahnten Grill als Mund und winzigen Armen an den Türverkleidungen.

Zu ihm gesellen sich eine Barbie-Zwillingsschwester namens Roxy und ein lilafarbener Drachen-LMP2, der auf den Namen Spike hört. Alle drei Fahrzeuge bilden zusammen das AO Racing Team.

Aus offensichtlichen Gründen hat das Reptilien-Trio in den letzten zwei Jahren einen bleibenden Eindruck im Fahrerlager und bei den Fans hinterlassen. Ihre Geschichte beginnt mit einem cartoonhaften Helmdesign und einem friedlichen Wettstreit mit einem Einhorn namens Sparklefarts.

Die Dino-Maskottchen sind der absolute Renner bei den Fans Foto: Porsche

AO Racing ist ein relativ neuer Name im Sportwagen-Paddock, der gegen Ende 2022 entstand, als die beiden Gründer P.J. Hyett und Gunnar Jeannette in der Saison der IMSA SportsCar Championship antreten wollten.

Bei den ersten Veranstaltungen im Januar 2023 - dem Roar Before the 24 und den 24 Stunden von Daytona - setzte AO Racing einen Porsche 911 GT3 R (992) mit einer Lackierung ein, die den beiden Eigentümern sehr am Herzen lag: Fahrzeug #80 trug die gleiche Lackierung wie der Porsche 935, der 1983 bei den 24 Stunden von Daytona den Sieg errang.

Ein Auto, das nicht zufällig auch Hyett gehört. Jeannette, der auch Teamchef des AO-Racing-Porsche ist, hatte auch eine persönliche Verbindung, denn sein Vater hatte an dem siegreichen 935 gearbeitet. Aber das Team wollte unbedingt eine eigene Lackierung für den Rest der Saison 2023.

Helm und Kinder gaben den Ausschlag

Die Inspiration kam in Form eines speziell angefertigten Helms, den Hyett bin Daytona trug und den er entworfen hatte, um seine Kinder auf der Rennstrecke bei sich zu haben. Auf der einen Seite war eine prähistorische Dinosaurierszene für seinen dino-besessenen Sohn abgebildet, auf der anderen ein "Fantasie-Einhorn" für seine Tochter.

Das Team wollte eine Lackierung, die Kinder und Porsche-Fans lieben würden. Doch in der Saison 2022 war bereits der Super-Trofeo-Lamborghini von Flying Lizard als rosa Einhorn mit dem lustigen Namen "Sparklefarts" angetreten. Also schwenkte AO auf das Thema Dinosaurier um, genauer gesagt auf einen T-Rex.

Mit Hilfe des Designers T.J. Harley, ein Freund des Teams, debütierte Rexy, der leuchtend grüne Porsche 911 GT3 Rawr #80, beim Rennen in Sebring 2023.

Mit diesem Helm begann alles Foto: Porsche

Harleys Design nutzte die einzigartig geschwungenen Karosserielinien des GT3, um Rexys Dino-Merkmale zu betonen: Die ausgestellten hinteren Kotflügel waren Hüften, seine kleinen T-Rex-Arme flankierten die Türgriffe, und die Frontpartie war ein cartoonhaft abgeflachtes Dino-Gesicht mit grün getönten Scheinwerfern als Augen, der tief liegende Kühlergrill passte perfekt zu Rexys zahnigem Grinsen.

Das Auto war auf der Strecke nicht zu übersehen, weder beim Training, noch bei der Qualifikation, noch während des 12 Stunden dauernden Rennens auf den unnachgiebigen Bodenwellen des Sebring International Raceway. Wann immer er vorbeifuhr, musste jeder lächeln.

Rexy kam im Fahrerlager an, begleitet von einem einmalig liebenswerten Cartoon-Maskottchen, Aufklebern für alle und einem Teammitglied in einem passenden grünen aufblasbaren Dinosaurierkostüm, das "High"-fives verteilte (sofern ein T-Rex das kann).

Roxy und Spike ergänzen das Projekt

Roxy kam im Laufe des Jahres hinzu. Als Partner des Project 1-Teams in der WEC brauchte AO zwei Porsche GT3, die gleichzeitig liefen. Anstatt Rexy zu fälschen, wurde seine Schwester nachgebildet, wobei Hyetts Tochter die pinke Farbe und Roxys blaue und lila Krallen wählte.

Sie debütierte 2023 auf dem Virginia International Raceway und beim "Battle of the Bricks" auf dem Indianapolis Motor Speedway - zeitlich fast perfekt auf den Geburtstag von Hyetts Tochter abgestimmt - und sprang für Rexy ein, der mit dem Project 1-Team in Fuji unterwegs war.

Die prähistorische AO-Familie wuchs für die Saison 2024 auf drei an, als das Team auf ein zweites Vollzeitauto in der LMP2-Klasse der IMSA erweitert wurde. Das Problem bestand darin, eine Kreatur zu finden, die, wie Kelly Brouillet, die Pressesprecherin des Teams, erklärte, "zu der komplizierten Karosserie des LMP2 passte und außerdem nicht einschüchternd auf Kinder wirkte."

Der Oreca 07 "Spike", der jüngste Zuwachs im Stall AO Racing Foto: Motorsport Images

Es erforderte mehrere Versuche mit verschiedenen Farbkombinationen, Flügeln, Schwänzen und Zähnen, bevor ein perfekt violetter "Spike the Dragon" im Januar in Daytona anlässlich des einjährigen IMSA-Jubiläums des Teams debütierte.

Das Jahr 2024 brachte auch eine "Beförderung" für Rexy mit sich: AO stieg für die Saison in die GTD-Pro-Klasse auf - zur gleichen Zeit, als der kanadisch karierte Pfaff-Porsche die Klasse in einem anderen Zusammenhang verließ.

Porsche ist begeistert

Der Aufstieg hat sich für Rexy und sein Team gelohnt: Der leuchtend grüne T-Rex von AO führt in der Klasse nach Punkten, mit Siegen in dieser Saison in Laguna Seca und Detroit. Rexy hat sich für jeden Sieg einen Goldzahn verdient - ein schrulliger Bonus, der durch Kommentare von Fans in den sozialen Medien des Teams inspiriert wurde.

"Viele Jahre lang war Corvette Racing das inoffizielle 'beliebteste Team' im IMSA-Fahrerlager, basierend auf den Schlangen während der Autogrammstunden - und sie ziehen immer noch eine große Menge an", sagt Nate Siebens, Direktor für Kommunikation bei der IMSA. "Aber Rexy und Spike (und Roxy, wenn sie auftaucht) haben definitiv einen Eindruck im Fahrerlager hinterlassen."

Und sie haben auch bei Porsche einen Eindruck hinterlassen. Volker Holzmeyer, Präsident und CEO von Porsche Motorsport North America, erklärt, dass AO Racing etwas Besonderes geschaffen habe - eine Identität, die das Interesse der Fans geweckt und die Augen der jüngsten Fans auf sich gezogen hat, während sie mit einer Leistung auf der Rennstrecke untermauert wurde, die Roxy, Rexy und Spike auch zu den Lieblingen unter den Erwachsenen gemacht hat.

Wenn man an einem IMSA-Rennwochenende an der Strecke entlangfährt, ist es unmöglich, die technikfarbene Jurassic-Präsenz von AO Racing zu übersehen: Überall sind mit Maskottchen bedeckte Merchandise-Artikel zu sehen, während die Fans leuchtend weiße AO Racing-Fahnen oder Plüschversionen ihrer Lieblingsfigur schwenken.

Einige Fans kommen jetzt in aufblasbaren Dino-Kostümen. Rexy und Roxy erhalten Modellautos von Hot Wheels, die zum Verkauf angeboten werden - das Ergebnis eines Deals, der bereits während der ersten IMSA-Saison von Rexy im Jahr 2023 zustande kam.

Rexy wird an diesem Wochenende nicht in Virginia zu sehen sein, aber Roxy wird in der GTD Pro Klasse für ihren Bruder die Strecke unsicher machen - in ihrer ganzen rosa Dino-Pracht.

Bei noch drei ausstehenden Rennen ist es durchaus möglich, dass der Tyrannosaurus Rex am Ende der IMSA-Saison an die Spitze der Nahrungskette zurückkehrt, wenn AO Racing einen möglichen Titelgewinn in der Meisterschaft ins Visier nimmt.