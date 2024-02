Roger Penske nach erstem Daytona-Sieg seit 1969: "Jetzt der Coup in Le Mans"

Zum ersten Mal seit 1969 gewinnt Penske wieder das 24h-Rennen in Daytona - damals mit einem Lola T70. Nach seinem zweiten Erfolg, diesmal mit dem Porsche 963 (ausführlicher Rennbericht), ist Teamchef Roger Penske sprachlos: "Es fällt mir schwer, das zu glauben", sagt der 86-Jährige nach dem Rennen zu IMSA Radio. "Das ist einer der größten Siege, die wir je hatten, jetzt müssen wir in Le Mans den ganz großen Coup landen, das wissen Sie."

"Wenn man an 1969 denkt, sind wir hier mit einem Lola gefahren. Damals waren die Dinge noch ganz anders", erinnert Penske gegenüber NBC. "Aber wenn ich an heute denke, haben wir hier das größte Publikum, das je bei einem Sportwagenrennen dabei war."

"Ich ziehe meinen Hut vor der IMSA, natürlich vor Porsche, die uns die Ausrüstung zur Verfügung gestellt haben, aber auch vor den Fahrern und am Ende vor Felipe", lobt der erfahrene Teamchef. "Allein die Wettbewerbsfähigkeit und der Unterschied von sechs oder sieben Zehntelsekunden nach 24 Stunden. Es ist unglaublich."

"Gibt noch viel zu tun in Richtung Le Mans"

Ob Porsche nun unter Druck steht, auch beim 24h-Rennen in Le Mans zu gewinnen? "Fragen Sie mich morgen, ob es mehr oder weniger Druck ist!", schmunzelt Porsche-LMDh-Leiter Urs Kuratle auf Frage von Motorsport.com. "Das Gute ist, dass wir wissen, dass das Auto dazu in der Lage ist. Ich denke, wir haben eindrucksvoll gezeigt, dass alle vier Autos das Rennen ohne größere technische Probleme überstanden haben, das hilft uns sehr."

"Aber es ist auch kein Geheimnis, dass wir noch nicht ganz am Ziel sind, es gibt noch viel zu tun für uns in Richtung Le Mans und all die anderen Rennen", ist Kuratle ehrlich. Dazu gehört unter anderem, die Konkurrenzfähigkeit bei höheren Temperaturen zu verbessern, denn in der Schlussphase, als sich die Sonne über dem Daytona International Speedway zeigte, geriet Porsche unter Druck.

"Es hätte leicht andersherum ausgehen können", gibt Kuratle zu. "Das war wirklich sehr, sehr knapp. Ich bin ein paar Mal gefragt worden, wie viel noch in der Tasche war. Es war nichts mehr in der Tasche." Am frühen Morgen, als es noch kalt und dunkel war, konnte Porsche die Stärke des 963 ausspielen. "Das haben wir zum Beispiel schon letztes Jahr in Sebring gesehen. Das hat sich auch hier ausgezahlt. Am Tag war es sehr eng."

Diuguid: Porsche-Sieg auch dank der Fahrer

Penske-Geschäftsführer Jonathan Diuguid macht deutlich, dass nicht nur der Porsche 963 einen wichtigen Anteil am Sieg hatte, sondern auch die Fahrer. "Es wurde viel über die Vier-Fahrer-Besetzung gesprochen, die wir in beiden Autos hatten", sagt er. "Die Tatsache, dass alle vier unserer [siegreichen] Fahrer das Rennen irgendwann anführten, zeigt, wie stark sie den ganzen Tag über waren."

Roger Penske feiert seinen zweiten Daytona-Sieg nach 1969 Foto: Motorsport Images

"Das Auto mit der Nummer 7 und das mit der Nummer 6 kämpften um den Sieg, Felipe brachte es über die Ziellinie, aber kein einziger dieser Jungs machte den ganzen Tag über einen Fehler, und das brachte uns in die Position, zu gewinnen." Felipe Nasr, Dane Cameron, Josef Newgarden und Matt Campbell waren der Schlüssel zum Erfolg.

"Der ganze Tag war im Grunde auf das Ergebnis ausgerichtet und organisiert", verrät Diuguid. "Am Ende gab es mehrere Gelegenheiten, und zum Glück kam die Gelbphase und gab uns die letzte Chance, die das ganze Team nutzte. Die Boxencrew war den ganzen Tag über extrem ruhig. Wann immer wir einen Schaden hatten, wurde er schnell repariert. Es ging darum, Möglichkeiten zu schaffen, und das ist uns gelungen."

