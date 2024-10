Starterliste IMSA SportsCar Championship 2025: Teams & Teilnehmer

Ähnlich wie der ACO mit der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) hat auch die IMSA ein Luxusproblem mit ihrer Vorzeige-Meisterschaft. Sie ist noch hoffnungsloser überfüllt, sodass inzwischen sogar die zweite Liga für GT3-Fahrzeuge geöffnet wurde, um die abgewiesenen GTD-Teams unterzubringen. (IMSA 2025: Updates zu Teams und Fahrern)

48 Nennungen wurden von der IMSA für die gesamte Saison bestätigt, weitere acht für den Endurance Cup. Dies entspricht der Kapazität des Feldes, wobei die IMSA derzeit versucht, einen 49. Platz zu schaffen. Bei einzelnen Rennen besteht die Chance auf weitere Gaststarter. Im Gegensatz zum Vorjahr wurden nur die Teams, aber noch keine Fahrer bekannt gegeben.

"Die goldene Ära des IMSA-Sportwagensports ist hier und jetzt. Das beweist eine weitere unglaublich starke und wettbewerbsfähige Nennliste für die Saison 2025 der WeatherTech Championship und des Endurance-Cups", sagt IMSA-Präsident John Doonan.

"Unsere Top-Kategorie GTP wächst weiter, während wir in den Klassen LMP2, GTD PRO und GTD weiterhin ein starkes Teilnehmerfeld sehen. Wir sind sehr stolz auf die Teams, die ihre Pläne so schnell bestätigt haben, und danken allen Beteiligten dafür, dass sie den IMSA-Fans weiterhin den besten Sportwagensport der Welt bieten."

GTP: Vorsichtiges Wachstum dank Aston und Cadillac

Für 2025 gibt es insgesamt 13 Nennungen für die GTP-Klasse, davon elf für die gesamte Saison. Das Team Heart of Racing bringt erstmals ein GTP-Fahrzeug nach LMH-Reglement an den Start. Außerdem wird Cadillac wie angekündigt auf drei Fahrzeuge aufstocken, da WTR-Andretti unter neuer Marke bei einem Zwei-Wagen-Engagement bleibt.

Acura arbeitet wieder mit Meyer Shank Racing zusammen. Einer der beiden Acura ARX-06 wird werksseitig eingesetzt, aber von MSR betreut.

Porsche wird mit Penske versuchen, die gerade gewonnenen Titel zu verteidigen. Proton Competition tritt kürzer und setzt den privat eingesetzten Porsche 963 nur noch bei den Endurance-Rennen ein. Eine Aufstockung des WEC-Programms auf zwei Fahrzeuge wird erwartet, wodurch das IMSA-Engagement eingeschränkt wird.

IMSA SportsCar Championship 2025: Teilnehmer GTP Foto: IMSA

Während BMW mit Rahal Letterman Lanigan Racing weitermacht, ist der Verbleib von Lamborghini in der Meisterschaft interessant. Iron Lynx wird weiterhin mit dem Lamborghini SC63 vertreten sein. Der Verbleib von Lamborghini in der WEC wurde zuletzt in Frage gestellt.

Bei den 24 Stunden von Le Mans hatten Stephan Winkelmann und Rouven Mohr erklärt, dass ein Engagement mit zwei Fahrzeugen in der WEC Konsequenzen für die IMSA hätte. Da das IMSA-Programm nun erhalten bleibt, ist ein zumindest vorübergehender Rückzug aus der WEC zur Weiterentwicklung des Fahrzeugs wahrscheinlicher geworden.

Starterliste IMSA GTP 2025 - 13 Starter

#5 - Proton Competition - tba/tba/tba - Porsche 963 *

#6 - Porsche Penske Motorsport - tba/tba/tba - Porsche 963

#7 - Porsche Penske Motorsport - tba/tba/tba - Porsche 963

#10 - Cadillac Wayne Taylor Racing - tba/tba/tba - Cadillac V-Series.R

#23 - Heart of Racing Team - tba/tba/tba - Aston Martin Valkyrie AMR

#24 - BMW Team RLL - tba/tba/tba - BMW M Hybrid V8

#25 - BMW Team RLL - tba/tba/tba - BMW M Hybrid V8

#31 - Cadillac Whelen (Action Express Racing) - tba/tba/tba - Cadillac V-Series.R

#40 - Cadillac Wayne Taylor Racing - tba/tba/tba - Cadillac V-Series.R

#60 - Meyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian - Tom Blomqvist/Colin Braun/tba - Acura ARX-06

#63 - Lamborghini Iron Lynx - tba/tba/tba - Lamborghini SC63 *

#85 - JDC-Miller Motorsports - tba/tba/tba - Porsche 963

#93 - Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian - Renger van der Zande/Nick Yelloly/tba - Acura ARX-06

* nur Endurance-Cup

LMP2: Einer mehr in Vollzeit

Die Auswirkungen der Verbannung der LMP2-Klasse aus der WEC zeigen sich weiterhin in einem gesteigerten Interesse an der LMP2-Kategorie in der IMSA und auch in der European Le Mans Series (ELMS). Dennoch gibt es leichte Änderungen zum Vorjahr.

Sean Creech Motorsport, dessen Fahrer Lance Willsey sich mitten in der Saison 2024 zurückgezogen hat, ist für 2025 ebenso raus wie MDK/High Class Racing. Dafür schickt AF Corse seinen Oreca 2025 zu allen IMSA-Rennen, nachdem es 2024 bei einem Endurance-Engagement geblieben war.

IMSA SportsCar Championship 2025: Teilnehmer LMP2 Foto: IMSA

Die interessanteste Nennung kommt vom Corvette-Einsatzteam Pratt Miller. Seit dem Ende des GTLM/GTE-Reglements hat sich das Team langsam in Richtung Eigenständigkeit entwickelt und ist - vergleichbar etwa mit Manthey bei Porsche - nur noch ein werksunterstütztes Team, kein reines Werksteam mehr. Nun diversifiziert das Team vorsichtig sein Portfolio mit dem LMP2-Einsatz. Ein Einstieg in die GTP ist derzeit jedoch nicht geplant.

Starterliste IMSA LMP2 2025 - 12 Starter

#2 - United Autosports - tba/tba/tba - Oreca-Gibson 07

#04 - Algarve Pro Racing - tba/tba/tba - Oreca-Gibson 07

#8 - Tower Motorsports - tba/tba/tba - Oreca-Gibson 07

#11 - TDS Racing - Mikkel Jensen/Steven Thomas/tba - Oreca-Gibson 07

#18 - Era Motorsport - tba/tba/tba - Oreca-Gibson 07

#22 - United Autosports - tba/tba/tba - Oreca-Gibson 07

#43 - Inter Europol Competition - tba/tba/tba - Oreca-Gibson 07

#52 - PR1/Mathiasen Motorsports - tba/tba/tba - Oreca-Gibson 07

#77 - Pratt Miller Motorsports - tba/tba/tba - Oreca-Gibson 07

#74 - Riley - Josh Burdon/Felipe Fraga/Gar Robinson - Oreca-Gibson 07

#88 - AF Corse - tba/tba/tba - Oreca-Gibson 07

#99 - AO Racing - tba/tba/tba - Oreca-Gibson 07

GT3: Mehr Nennungen als Platz

Der Boom der GT3-Kategorie ist ungebrochen. Die IMSA musste zahlreiche GTD-Nennungen ablehnen, weil das Interesse zu groß war. Insgesamt konnten 31 Nennungen angenommen werden, davon 25 Vollzeit.

IMSA SportsCar Championship 2025: Teilnehmer GTD Pro Foto: IMSA

Die GTD Pro bleibt bei den Rennen außerhalb des Endurance-Cups konstant bei neun Fahrzeugen. Bei den Langstreckenrennen reduziert sich das Feld um ein Auto. Heart of Racing reduziert sein GT3-Programm aufgrund des GTP-Einstiegs auf ein Fahrzeug in der GTD. Dieser Verlust wird noch durch einen zweiten BMW M4 GT3 von Paul Miller Racing kompensiert.

Der zweite Abgang ist hingegen eine kleine Überraschung, denn auch Risi Competizione ist nicht mehr auf der Nennliste vertreten. Damit wird kein Ferrari 296 GT3 mit reiner Profi-Besatzung an den Start gehen. Ein Start bei den 24 Stunden von Daytona ist dennoch denkbar. Die IMSA verspricht, zusätzliche Startplätze bei den 24 Stunden von Daytona für die GTD Pro freizuhalten.

IMSA SportsCar Championship 2025: Teilnehmer GTD Foto: IMSA

Die GTD ist mit 16 Full-Time-Fahrzeugen und fünf weiteren im Endurance-Cup traditionell die am stärksten besetzte Klasse. Neu im Feld sind unter anderem ein zweiter Triarsi-Ferrari, der bereits beim Petit Le Mans eingesetzte DragonSpeed-Ferrari, Van der Steur Racing mit einem Aston Martin und DXDT Racing mit einer Corvette. AF Corse schickt einen zweiten Ferrari zu den Endurance-Rennen.

Nicht mehr dabei ist Magnus Racing, das mit dem Aston Martin nur noch die 24 Stunden von Daytona bestreitet. John Potter will sich 2025 mehr um sein Hotelgeschäft kümmern. Ebenfalls raus ist MDK Motorsports, womit nur noch ein Porsche in der Klasse verbleibt.

Starterliste IMSA GTD Pro 2025 - 12 Starter

#1 - Paul Miller Racing - tba/tba/tba - BMW M4 GT3 Evo

#3 - Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports - tba/tba/tba - Corvette Z06 GT3.R

#4 - Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports - tba/tba/tba - Corvette Z06 GT3.R

#9 - Pfaff Motorsports - tba/tba/tba - McLaren 720S GT3 Evo

#14 - Vasser Sullivan - tba/tba/tba - Lexus RC F GT3

#48 - Paul Miller Racing - tba/tba/tba - BMW M4 GT3 Evo

#64 - Ford Multimatic Motorsports - tba/tba/tba - Ford Mustang GT3

#65 - Ford Multimatic Motorsports - tba/tba/tba - Ford Mustang GT3

#77 - AO Racing - tba/tba/tba - Porsche 911 GT3 R (992)

#163 - Automobili Lamborghini - tba/tba/tba - Lamborghini Huracan GT3 Evo2 *

* nur Endurance-Cup

Starterliste IMSA GTD 2025 - 21 Starter

#12 - Vasser Sullivan - tba/tba/tba - Lexus RC F GT3

#13 - AWA - tba/tba/tba - Corvette Z06 GT3.R

#19 - Van der Steur Racing - Valentin Hasse-Clot/Rory van der Steur/tba - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo *

#021 - Triarsi Competizione - tba/tba/tba - Ferrari 296 GT3

#21 - AF Corse - tba/tba/tba - Ferrari 296 GT3 *

#023 - Triarsi Competizione - tba/tba/tba - Ferrari 296 GT3 *

#27 - Heart of Racing - tba/tba/tba - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo

#32 - Korthoff/Competition Motors - tba/tba/tba - Mercedes-AMG GT3

#34 - Conquest Racing - Manny Franco/tba/tba - Ferrari 296 GT3

#36 - DXDT Racing - tba/tba/tba - Corvette Z06 GT3.R

#45 - Wayne Taylor Racing w/ Andretti - tba/tba/tba - Lamborghini Huracan GT3 Evo2

#47 - AF Corse - tba/tba/tba - Ferrari 296 GT3 *

#57 - Winward Racing - tba/tba/tba - Mercedes-AMG GT3

#66 - Gradient Racing - tba/tba/tba - Ford Mustang GT3

#70 - Inception Racing (Optimum Motorsport) - tba/tba/tba - Ferrari 296 GT3

#78 - Forte Racing - tba/tba/tba - Lamborghini Huracan GT3 Evo2

#80 - Lone Star Racing - tba/tba/tba - Mercedes-AMG GT3 *

#81 - DragonSpeed - tba/tba/tba - Ferrari 296 GT3

#83 - Iron Dames - tba/tba/tba - Lamborghini Huracan GT3 Evo2 *

#96 - Turner Motorsport - tba/tba/tba - BMW M4 GT3 Evo

#120 - Wright Motorsports - tba/tba/tba - Porsche 911 GT3 R (992)

*nur Endurance-Cup