IMSA SportsCar Championship 2025: Updates zu Teams und Fahrern

Die IMSA hat in ihrer wichtigsten Meisterschaft ein Luxusproblem: Es gibt deutlich mehr Interessenten als Startplätze. Deshalb hat die IMSA bereits damit begonnen, in ihrer zweiten Liga Platz für abgelehnte Teams aus der GTD-Kategorie zu schaffen. Der Kalender wurde bereits ungewöhnlich früh bei den 12 Stunden von Sebring 2024 im März bekannt gegeben.

Die GTP-Klasse wird 2025 durch Aston Martin verstärkt, das den ersten Boliden nach LMH-Reglement an den Start bringen wird. Ob der Lamborghini SC63 weitermachen wird, ist allerdings unklar, da in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) ab 2025 zwei Fahrzeuge vorgeschrieben sind. Lamborghini war 2024 bei den Langstreckenrennen dabei.

Veränderungen gibt es bei den Teams: Ganassi wechselt höchstwahrscheinlich zum neuen Genesis-Programm von Hyundai, Wayne Taylor Racing kehrt zu Cadillac zurück, zudem bleibt das bisherige Team Action Express Racing bestehen. Da WTR-Andretti zwei Fahrzeuge einsetzen will, wächst das Feld um ein Auto.

Acura kehrt zu Meyer Shank Racing zurück, dem Team, von dem man sich nach der Saison 2023 wegen der Reifenmanipulation bei den 24 Stunden von Daytona im selben Jahr unrühmlich getrennt hatte. Auch BMW mit RLL und Porsche mit Penske werden wieder dabei sein, dazu kommen privat eingesetzte Porsche 963. Bei Proton Competition stellt sich die gleiche Frage wie bei Lamborghini.

Provisorische Starterliste IMSA SportsCar Championship 2025

Zwei Fahrer teilen sich ein Auto, der jeweils dritte Fahrer stößt bei den Endurance-Rennen hinzu.

GTP

#007 - Heart of Racing - tba/tba/tba - Aston Martin Valkyrie AMR

#10 - Cadillac Wayne Taylor Racing with Andretti Global - tba/tba/tba - Cadillac V-Series.R

#24 - BMW Team RLL - tba/tba/tba - BMW M Hybrid V8

#25 - BMW Team RLL - tba/tba/tba - BMW M Hybrid V8

#31 - Cadillac Whelen (Action Express Racing) - tba/tba/tba - Cadillac V-Series.R

#40 - Cadillac Wayne Taylor Racing with Andretti Global - tba/tba/tba - Cadillac V-Series.R

#60 - Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian - tba/tba/tba - Acura ARX-06

#85 - JDC-Miller Motorsports - tba/tba/tba - Porsche 963

tba - Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian - tba/tba/tba - Acura ARX-06

Fest eingeplant: 2x Porsche Penske Motorsport (Porsche 963)

Möglich: 1x Proton Competition (Porsche 963), 1x Lamborghini Iron Lynx (Lamborghini SC63)*

LMP2

#2 - United Autosports - tba/tba/tba - Oreca 07-Gibson

#8 - Tower Motorsports - tba/tba/tba - Oreca 07-Gibson

#11 - TDS Racing - Mikkel Jensen/Steven Thomas/tba - Oreca 07-Gibson

#18 - Era Motorsport - tba/tba/tba - Oreca 07-Gibson

#22 - United Autosports - tba/tba/tba - Oreca 07-Gibson

#43 - Inter Europol Competition - tba/tba/tba - Oreca 07-Gibson

#52 - PR1/Mathiasen Motorsports - tba/tba/tba - Oreca 07-Gibson

#74 - Riley - Josh Burdon/Felipe Fraga/Gar Robinson - Oreca 07-Gibson

#88 - AF Corse - tba/tba/tba - Oreca 07-Gibson

#99 - AO Racing - tba/tba/tba - Oreca 07-Gibson

GTD Pro

#1 - Paul Miller Racing - tba/tba/tba - BMW M4 GT3 Evo

#3 - Corvette Racing by Pratt Miller - tba/tba/tba - Corvette Z06 GT3.R

#4 - Corvette Racing by Pratt Miller - tba/tba/tba - Corvette Z06 GT3.R

#48 - Paul Miller Racing - tba/tba/tba - BMW M4 GT3 Evo

#64 - Ford Multimatic Motorsports - tba/tba/tba - Ford Mustang GT3

#65 - Ford Multimatic Motorsports - tba/tba/tba - Ford Mustang GT3

#77 - AO Racing - tba/tba/tba - Porsche 911 GT3 R (992)

Erwartet: 1x Vasser Sullivan (Lexus RC F GT3); 1x Iron Lynx (Lamborghini Huracan GT3 Evo2); 1x Risi Competizione (Ferrari 296 GT3)*

GTD

#13 - AWA - tba/tba/tba - Corvette Z06 GT3.R

#19 - Van der Steur Racing - Valentin Hassse-Clot/Rory van der Steur/tba - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo*

#021 - Triarsi Competizione - tba/tba/tba - Ferrari 296 GT3

#023 - Triarsi Competizione - tba/tba/tba - Ferrari 296 GT3*

#34 - Conquest Racing - Manny Franco/tba/tba - Ferrari 296 GT3

#45 - Wayne Taylor Racing with Andretti Global - tba/tba/tba - Lamborghini Huracan GT3 Evo2

#57 - Winward Racing - tba/tba/tba - Mercedes-AMG GT3

#66 - Gradient Racing - tba/tba/tba - Ford Mustang GT3

#70 - Inception Racing (Optimum Motorsport) - tba/tba/tba - Ferrari 296 GT3

#78 - Forte Racing - tba/tba/tba - Lamborghini Huracan GT3 Evo2

#81 - DragonSpeed - tba/tba/tba - Ferrari 296 GT3

*Nur Endurance-Rennen

Zusätzlich

#44 - Magnus Racing - tba/tba/tba - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo - GTD (nur Daytona)

Updates zur IMSA-Saison 2025 - GTP

11. September 2024: JDC-Miller MotorSports kündigt die Rückkehr des gelben Porsche 963 für 2025 an. Die Fahrer stehen noch nicht fest, 2024 teilen sich Tijmen van der Helm und Richard Westbrook den Porsche.

5. September 2024: Das am schlechtesten gehütete Geheimnis der IMSA ist endlich gelüftet: Wayne Taylor Racing with Andretti Global kehrt zu General Motors zurück und wird zwei Cadillac V-Series.R einsetzen. Taylor kündigt auch an, bei den 24 Stunden von Le Mans starten zu wollen. Gleichzeitig verkündet Cadillac, dass es auch 2025 mit Action Express Racing weitermachen wird.

4. September 2024: Rahal Letterman Lanigan Racing und BMW setzen ihre Zusammenarbeit auch 2025 fort. Das gab die IMSA mit der Bestätigung der beiden Einschreibungen bekannt. Die Fortsetzung der Zusammenarbeit war nach bisher schwachen Leistungen 2024 im zweiten Jahr des LMDh-Programms keine Selbstverständlichkeit.

27. Juni 2024: Acura lässt die Katze aus dem Sack und verkündet die Rückkehr zu Meyer Shank Racing. Das Team, das 2023 nach dem Reifenbetrug bei den 24 Stunden von Daytona zunächst von Honda fallen gelassen wurde, erhält einen Doppelauftrag. Ein Fahrzeug wird ab Werk direkt von HRC US (ehemals HPD) eingesetzt, was ein neuer Schritt ist, wird aber ebenfalls von MSR vorbereitet.

4. Oktober 2023: Paukenschlag in der Hypercar-Szene: Aston Martin gräbt sein 2020 auf Eis gelegtes Valkyrie-Projekt wieder aus und kündigt neben einem Start in der WEC auch ein Engagement in der IMSA ab 2025 an.

Updates zur IMSA-Saison 2025 - LMP2

3. Oktober 2024: Die IMSA gibt bekannt, dass Era Motorsport für seine sechste Saison in die LMP2 zurückkehrt. Die Fahrer sind noch geheim, aber Dwight Merriman und Ryan Dalziel (sprich: "Di-Jäll") blicken auf eine lange Zusammenarbeit zurück.

2. Oktober 2024: AO Racing kündigt die Rückkehr seiner beliebten Fahrzeuge "Spike" und "Rexy" an. Der 2024 neu eingeführte Oreca holte in seiner ersten Saison vier Polepositions und kehrt 2025 zurück.

21. September 2024:: United Autosports gibt bekannt, dass Bronze-Pilot Daniel Goldburg auch 2025 an Bord bleibt. "Wir sind uns alle einig, dass es die beste Strategie ist, so viel wie möglich vom aktuellen Team zusammenzuhalten und die Party einfach weitergehen zu lassen", sagt der 46-Jährige, der in Sebring seinen ersten Podestplatz holte. Er wird weiterhin auf der #22 sitzen.

19. September 2024: Die IMSA bestätigt Tower Motorsports für die Saison 2025. Die Fahrer stehen noch nicht fest, aber John Farano ist seit 2020 mit dem Team verbunden.

12. September 2024: Als erstes Team gibt Riley seine komplette Fahrerpaarung für die Saison 2025 bekannt. Die aktuellen Fahrer Felipe Fraga und Gar Robinson sowie Endurance-Pilot Josh Burdon bleiben auch 2025 an Bord. Gleichzeitig kündigt PR1/Mathiasen Motorsport die Rückkehr der #52 an, ohne weitere Details zu nennen.

5. September 2024: TDS Racing kündigt seine Rückkehr an und nennt gleich die beiden Vollzeitfahrer, die auch 2024 fahren: Mikkel Jensen und Steven Thomas.

2. September 2024: Inter Europol Competition bleibt für ein zweites Jahr in der IMSA SportsCar Championship und wird erneut mit einem Oreca 07 an den Start gehen. Teammanager Sascha Fassbender kündigt an, dass das polnische Team für die IMSA-Einsätze eine eigene Basis in den USA aufbauen wird.

27. August 2024: United Autosport kehrt 2025 mit zwei LMP2-Fahrzeugen zurück. Das Team von Richard Dean und Zak Brown hat nach dem LMP2-Aus in der WEC sein Programm in der IMSA ausgeweitet und wird dieses auch 2025 fortsetzen. Die Fahrer sind noch nicht bekannt.

22. August 2024: Die IMSA gibt grünes Licht für das zweite Jahr des Orecas von AF Corse. Weitere Informationen werden nicht bekannt gegeben.

Updates zur IMSA-Saison 2025 - GTD Pro

2. Oktober 2024: AO Racing kündigt die Rückkehr seiner beliebten Fahrzeuge "Spike" und "Rexy" an. Der grüne Dino-Porsche und seine rosa Schwester "Roxy", die ab und zu zum Einsatz kommt, haben sich in kürzester Zeit zu Lieblingen der Fans entwickelt. 2025 ist das dritte Jahr des Dinosauriers.

1. Oktober 2024: Paul Miller Racing kündigt eine Erweiterung auf zwei BMW M4 GT3 an. Neben der #1 kehrt auch die #48 zurück, mit der das Team 2018 den GTD-Titel gewann. "Das ist ein bedeutender Tag für uns", sagt Teambesitzer Paul Miller. "Seit unserer Gründung haben wir immer nur ein Auto eingesetzt. Jetzt in der Position zu sein, zwei Autos einsetzen zu können, ist sehr aufregend." Teammanager Mitchell Simmons spricht sogar von einer "Wiedergeburt" des Teams.

18. September 2024: Pratt Miller Motorsports wird von der IMSA für seine zweite Saison mit GT3-Fahrzeugen bestätigt. Unter dem Banner "Corvette Racing" werden weiterhin zwei Corvette Z06 GT3.R eingesetzt. Die Fahrer werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

5. September 2024: Die Einsätze von Ford Multimatic Motorsports wurden von der IMSA bestätigt. Die beiden werksseitig eingesetzten Ford Mustang GT3 kehren für ein zweites Jahr zurück. Die Fahrer stehen noch nicht fest.

Updates zur IMSA-Saison 2025 - GTD

3. Oktober 2024: Expansion bei Triarsi Competizione: Nicht nur der Ferrari 296 GT3 aus diesem Jahr kehrt zurück, es wird auch ein zweiter 296 angeschafft, der an den Endurance-Rennen teilnehmen wird. Die Startnummern ändern sich: Der Vollzeit-Ferrari erhält die #021, die bisherige #023 wird für das Langstreckenfahrzeug reserviert. Ein Platz in der #021 ist für eine weibliche Fahrerin reserviert.

24. September 2024: Ungeachtet des Markenwechsels in der GTP-Kategorie wird der Lamborghini von WTR-Andretti auch 2025 in der GTD an den Start gehen. Das Team liebäugelt sogar mit einer Ausweitung auf ein zweites Fahrzeug.

20. September 2024:: Das bisherige LMP2-Team DragonSpeed wechselt in die GTD und kündigt ein Vollzeitprogramm mit einem Ferrari 296 GT3 an. "Wir freuen uns sehr darauf, unsere Partnerschaft mit Ferrari zu erneuern und nächstes Jahr wieder voll in der IMSA anzutreten und gegen das härteste GT-Feld der Welt anzutreten. Unser Wechsel in die GTD öffnet dem Team die Tür zu einer glänzenden Zukunft und unser gesamtes Team ist bereit für diese neue Herausforderung", sagt Teambesitzer Elton Julian.

19. September 2024: Conquest Racing kehrt mit seinem Ferrari 296 GT3 für die komplette Saison 2025 zurück. Das Team von Ex-IndyCar-Pilot Eric Bachelart hat auch einen Fahrer bekannt gegeben: Manny Franco wird eine zweite Saison für das Team fahren. "Wir haben in diesem Jahr ein paar tolle Ergebnisse erzielt. Wir konzentrieren uns immer auf Verbesserungen und wollen 2025 regelmäßig um Podestplätze und Siege kämpfen", kündigt Franco an. Ein zweiter und ein dritter Platz stehen in diesem Jahr zu Buche.

18. September 2024: Mit Van der Steur Racing gibt 2025 ein neues Team sein Debüt in der IMSA SportsCar Championship. Das Aston-Martin-Team wird zunächst die Endurance-Rennen bestreiten. Das Team um Rory van der Steur startet derzeit in der IMSA Challenge und SportsCar Challenge und wagt den Aufstieg in die Topliga. Aston-Martin-Werksfahrer Valentin Hasse-Clot wird das Team bei seinen ersten Schritten in der GTD unterstützen.

17. September 2024: Zeitgleich geben Forte Racing und Inception Racing beziehungsweise deren Einsatzteam Optimum Motorsport ihre Pläne bekannt. Während beim Lamborghini-Team fahrzeugtechnisch alles beim Alten bleibt, ist der Wechsel bei Optimum spektakulär: Der McLaren 720S GT3 Evo wird durch einen Ferrari 296 GT3 ersetzt.

16. September 2024: Schocknachricht von Magnus Racing: Das Team wird mit seinem Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo zwar an den 24 Stunden von Daytona teilnehmen, danach aber eine Pause einlegen. Amateurfahrer John Potter will sich nach Daytona mehr auf seinen Job im Hotelmanagement konzentrieren. Einzelne Rennen schließt er nicht aus und kündigt ein Comeback für 2026 an. Magnus Racing war 15 Jahre lang ununterbrochen dabei.

10. September 2024: Das dominierende Team der diesjährigen Saison, Winward Racing, bestätigt die Rückkehr mit dem Mercedes-AMG GT3 für die Saison 2025, ohne weitere Details zu nennen.

21. August 2024: AWA kehrt mit seiner verbliebenen Corvette Z06 GT3.R zurück und wird das zweite Fahrzeug wohl auch 2025 nicht besetzen. Nach den 12 Stunden von Sebring hatte sich Anthony Mantella lautstark zurückgezogen und die noch recht neue GT3-Corvette verspottet, die auch für das bisherige LMP3-Team neu war. Mit Orey Fidani und Matt Bell kehren die Stammfahrer von 2024 zurück, der dritte im Bunde war bisher Lars Kern, der aber als Endurance-Pilot noch nicht bestätigt ist.

6. August 2024: Gradient Racing wechselt vom betagten Honda/Acura NSX auf den Ford Mustang GT3. "Unsere guten Freunde von Multimatic haben mit diesem Auto einen unglaublichen Job gemacht. Es repräsentiert die Spitze der GT3-Technologie und wir können es kaum erwarten, die ersten Kilometer damit zurückzulegen und mehr zu lernen", lobt Teambesitzer Andris Laivins. Gleichzeitig bedankt er sich bei Honda für die sechsjährige Zusammenarbeit: "Ohne HRC würde Gradient wahrscheinlich nicht auf diesem Niveau fahren. Ich bin sehr stolz auf unsere Zeit mit der Marke Acura."