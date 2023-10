"Verzweifelt": Derani lacht nach Kollision über Albuquerque-Attacke

"No further Action" - mit dieser Botschaft war der Titel für Pipo Derani und Alexander Sims so gut wie sicher. Der Brasilianer hatte eine Untersuchung wegen Abdrängens von Filipe Albuquerque überstanden. Er brachte den Cadillac V-Series.R beim Petit Le Mans sicher ins Ziel und fuhr den Titel nach Hause.

Was in Europa wohl mit einer Strafe für "Forcing another driver off track" geahndet worden wäre, gilt in den USA als legitimes Manöver und steht im Einklang mit früheren Entscheidungen in der IMSA SportsCar Championship. Entsprechend äußerte sich Derani auch nach dem Rennen. Albuquerques Angriff bezeichnet er als "verzweifelt". Schließlich wisse jeder Fahrer, worauf er sich mit so einem Manöver einlasse.

"Schade für Filipe; ich denke, er hat einen verzweifelten Versuch unternommen", sagt Derani gegenüber Motorsport.com USA. "Er versucht seit einigen Jahren, diese Meisterschaft zu gewinnen, und hätte es wirklich verdient, denn er ist ein großartiger Fahrer."

"Zu seinem Pech hat er eine Stunde vor Schluss eine verzweifelte Attacke geritten. Er hätte genug Zeit gehabt, geduldig zu bleiben, etwas abzuwarten und vielleicht vom Verkehr oder einem weiteren Boxenstopp zu profitieren."

Albuquerque versuchte es auf der Außenbahn in Kurve 1. Das Manöver in der Bergaufkurve kann funktionieren, wenn man beim Einlenken weit genug vorne ist und sich im Verlauf der Kurve vor das andere Fahrzeug setzen kann. In diesem Fall waren die beiden Fahrzeuge jedoch fast gleichauf, mit einem leichten Vorteil für den Wayne-Taylor-Acura von Albuquerque.

"Das funktioniert einfach nicht"

Derani zufolge konnte das Manöver in dieser Konstellation nicht funktionieren: "Er hat es einfach auf der Außenbahn von Kurve 1 versucht, was, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, nie funktioniert; im vergangenen Jahr sind die beiden Ganassis dort kollidiert und in der Mauer gelandet".

"Das funktioniert einfach nie. Das ist bedauerlich für ihn, denn natürlich hätten wir lieber bis zum Ende gekämpft, aber so ist es nun mal. Man trifft seine Entscheidungen und manchmal zahlt es sich aus, manchmal nicht."

Laut dem 29-Jährigen kann es nicht funktionieren, in Kurve 1 außen herum zu fahren, wenn man nicht auf die Ideallinie kommt, weil innen noch ein Auto ist: " Immer wieder wird versucht, außen herum zu überholen, und dann verliert man einfach den Grip".

"Offensichtlich hat er es versucht und ist sehr aggressiv nach innen gefahren, um mir den Weg abzuschneiden und Grip zu suchen. Aber ich war da, wir berührten uns und er flog ab. Sehr schade für ihn. Das Wichtigste ist, dass er okay ist. Aus meiner Sicht war es einfach zu optimistisch, mit noch einer Stunde auf der Uhr."

Derani und Albquerque kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Action Express Racing im Jahr 2020. Das gesamte Wayne Taylor Racing Team, einschließlich der Fahrer und Honda Performance Development (HPD), hat sich noch nicht zum Unfallhergang geäußert.

Das Team und Albuquerque veröffentlichten lediglich ein medizinisches Update: "Meine rechte Hand und mein Rücken tun etwas weh, aber ich werde bald wieder fit sein. Danke an IMSA für die schnelle Hilfe und an meine Teamkollegen, dass sie mich im Krankenhaus empfangen haben."

