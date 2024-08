Warum der Peugeot 9X8 als Dodge in der IMSA ein Traum bleibt

Die Idee gab es bereits 2021, als das amerikanische Magazin Racer berichtete, dass ein Start des Peugeot 9X8 mit Dodge-Label in der IMSA SportsCar Championship in Erwägung gezogen werde. Doch daraus wird nichts.

Motorsport-Total.com fragte bereits am Rande der 6 Stunden von Spa bei Stellantis-Motorsportchef Jean-Marc Finot nach, ob es solche Bestrebungen noch gebe. Die Antwort war eindeutig.

"Ich glaube nicht, dass die IMSA für eine Marke wie Dodge geeignet ist", so der Franzose. "Dodge produziert Muscle Cars, die eher zu den GT-Fahrzeugen passen. Die Sichtbarkeit für Dodge wäre in der NASCAR wahrscheinlich besser."

Dodge war von 2001 bis 2012 in der NASCAR-Topliga engagiert und verfügt mit dem Challenger SRT Hellcat über ein Aushängeschild, das derzeit aber nicht im internationalen Motorsport aktiv ist.

Auch im GT3-Bereich ist der 14 Marken umfassende Riesenkonzern derzeit nicht vertreten, müsste dafür aber eine Kundensportabteilung aufbauen. Der damalige Fiat-Chrysler-Konzern war werksseitig zuletzt mit der SRT Viper in den Jahren 2013 und 2014 in der amerikanischen Le-Mans-Serie und der IMSA engagiert, der bisher letzte Start datiert auf den GTD-Sieg 2016 beim Petit Le Mans durch Riley Motorsports mit einem Viper-GT3-Modell zurück.

"Man könnte über die Marke Maserati nachdenken, aber mit dieser sind wir bereits in der Formel E engagiert", winkt Finot ab. Zudem ist DS Automobiles mit dem Team von Jay Penske ebenfalls in der Formel E vertreten, was aber angesichts der Elektrifizierungsstrategie des Konzerns kein Hindernis darstellt.

Das Riley-Team rund um Ben Keating verabschiedete den heutigen Stellantis-Konzern 2016 aus der IMSA Foto: LAT

Der Peugeot 9X8 debütierte beim 6-Stunden-Rennen von Imola in einer neuen Evolutionsstufe, kam aber bisher nicht über zwei siebte Plätze hinaus. Das neue Fahrzeug unterscheidet sich deutlich von seinem Vorgänger, gleichzeitig war die Einstufung bei den ersten Rennen eher konservativ.

Der Peugeot 9X8 wird am 1. September beim 6-Stunden-Rennen von Austin auf dem Circuit of the Americas (COTA) an den Start gehen und sich so dem amerikanischen Publikum präsentieren.