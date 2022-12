Wayne-Taylor-Racing spannt in der IMSA mit Andretti Autosport zusammen

Audio-Player laden

Zwei große US-Rennteams vereinen in der IMSA-Serie zukünftig ihre Kräfte: Wayne-Taylor-Racing (WTR) und Andretti Autosport gaben am Mittwoch eine langfrisitige Partnerschaft bekannt. Unter der offiziellen Bewerbung "Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport" wird das neuformierte Team bei den 24 Stunden von Daytona den Acura ARX-06 LMDh mit der Startnummer 10 in der Top-Klasse GTP sowie den Acura NSX GT3 Evo22 #93 in der GTD-Klasse einsetzen.

"Wir sind stolz darauf, auf diese Weise in das IMSA-Fahrerlager zurückzukehren und die Möglichkeit zu haben, an der Seite von Wayne-Taylor-Racing und unseren Freunden von Honda am Start des GTP-Programms teilzunehmen", sagt Michael Andretti, CEO von Andretti Autosports.

"Der Wiedereinstieg in die IMSA in Vollzeit und auf diesem Niveau war schon immer ein Ziel von mir. Ich wollte, dass es die richtige Gelegenheit und der richtige Zeitpunkt ist - und den haben wir gefunden."

"Ich freue mich darauf, enger mit dem Team bei WTR zusammenzuarbeiten und all die starken Unterstützer des Teams zu treffen. Ich möchte Wayne [Taylor] und Travis [Houge] persönlich dafür danken, dass sie bereits jetzt so großartige Partner sind, während wir für eine erfolgreiche Zukunft planen", so Andretti weiter.

Taylor bezeichnete es als "eine Ehre", mit Andretti zusammenzuarbeiten: "Ich wurde vor einem Jahr von Michael angesprochen, und wie wir alle wissen, ist Timing alles, besonders da unsere GTP- und GTD-Programme mit Acura/HPD weiter wachsen. Nachdem ich mit Michael fast ein Jahr lang daran gearbeitet habe, freue ich mich sehr darauf, dass es nun endlich klappt."

Neben dem IMSA-Engagement wird das neuformierte Team auch in der Nordamerikanischen Lamborghini Super Trofeo an den Start gehen. Unabhängig von der Kooperation wird Andretti zudem in den IMSA weiterhin selbständig ein LMP3-Auto einsetzen.

Mittelfristig sollen die Zusammenarbeit zwischen beiden Teams intensiviert werden. So ist geplant, dass WTR seinen Teamsitz in die aktuell im Bau befindliche Fabrik von Andretti in Fishers, Indiana, verlegen soll, die ab 2025 einsatzbereit sein soll.

Mit Bildmaterial von Michael L. Levitt / Motorsport Images.