Wechsel in den Mustang GT3: Mies & Olsen werden Ford-Werksfahrer!

Das Werksaufgebot von Ford für die Motorsport-Saison 2024 steht fest: Christopher Mies und Dennis Olsen starten künftig im Mustang GT3! Auch Ben Barker, Andy Priaulx und Frederic Vervisch stoßen neu dazu, während Joey Hand, Dirk Müller, Harry Tincknell und Mike Rockenfeller schon seit längerer Zeit als Werksfahrer bekannt waren.

Die neun Ford-Werksfahrer kommen 2024 vor allem beim IMSA-Werksprogramm in Amerika zum Einsatz, der von Multimatic geleitet wird. Allerdings werden Mies & Co. auch bei den beiden Kundenteams Proton und Dinamic GT im Cockpit sitzen und nicht nur bei den IMSA-Rennen, sondern auch in der GT-World-Challenge-Europe und der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) starten.

Seine Rennpremiere feiert der neue Ford Mustang GT3 beim 24-Stunden-Rennen in Daytona, das Ende Januar 2024 (alle Teilnehmer im Überblick!) stattfindet. Mies wird dort gemeinsam mit Tincknell und Rockenfeller im Mustang mit der Startnummer 64 fahren, während Vervisch zusammen mit Hand und Müller in den Mustang mit der Startnummer 65 steigt.

Die fünfteilige Dokumentation "Mustang Endurance", deren erster Teil ab sofort auf dem YouTube-Kanal von Ford zur Verfügung steht, begleitet das Team und die Fahrer bei der Vorbereitung auf das Renndebüt in Daytona. Dabei kommen auch Ingenieure, Designer sowie Motorenbauer und Techniker zu Wort, die interessante Einblicke in die Entwicklung des Mustang GT3 geben.

Mies: Audi-Abschied nach 15 Jahren

Ende November kündigte Mies bereits an, dass er sich nach 15 Jahren von Audi Sport verabschieden wird. Auch Vervisch wechselt von Audi zu Ford. Olsen startete in diesem Jahr an der Seite von DTM-Champion Thomas Preining bei Manthey und sollte auch 2024 im Cockpit des Porsche 911 GT3 R sitzen. Allerdings nahm er gegen Olaf Mantheys Willen Abschied, um nun bei Ford anzudocken.

"Dies ist ein so wichtiges und besonderes Jahr für den Mustang - er feiert sein 60-jähriges Bestehen und wir bringen den Mustang auf die ganze Welt", sagt Mark Rushbrook, Global Director von Ford Performance Motorsports. "Um eine Ikone wie den Mustang in den Rennsport zu bringen, brauchen wir ein Aufgebot der besten und erfahrensten GT-Rennfahrer, und unsere neun Sportwagen-Werksfahrer repräsentieren genau das."

"Zusammen mit unseren Partnern bei Multimatic Motorsports und unseren ersten Kundenteams Proton Competition und Dinamic GT sind wir bereit, es mit den Besten der Welt auf den berühmtesten Rennstrecken aufzunehmen. Ich kann es kaum erwarten, im Januar in Daytona loszulegen." Die genauen Fahrerbesetzungen für die Saison 2024 werden zum späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Mit Bildmaterial von Ford Performance.