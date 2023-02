Wie BMW das legendäre M-Erbe in seinem neuesten Projekt einfließen lässt

Audio-Player laden

BMW war schon in fast allen Formen des Motorsports vertreten - vom Tourenwagen bis zur Formel 1. In diesem Jahr ist der Hersteller aus München in die Topklasse des internationalen Langstreckensports zurückgekehrt: mit dem BMW M Hybrid V8 in der IMSA SportsCar Championship.

Beim Saisonauftakt, den 24 Stunden von Daytona, ging erstmals seit 24 Jahren wieder ein BMW-Prototyp bei einem Langstreckenrennen an den Start. 1999 hatten Joachim Winkelhock, Pierluigi Martini und Yannick Dalmas im BMW V12 LMR den Gesamtsieg bei den 24 Stunden von Le Mans errungen.

Das Debüt des M Hybrid V8 war der erste Schritt in Richtung einer Rückkehr von BMW in die Langstrecken-WM (WEC) in der Saison 2024 und damit in Richtung eines neuen Angriffs auf den Gesamtsieg in Le Mans. Dabei ist das aggressive Design des neuen Rennwagens, das aus allen Bereichen des BMW-Katalogs stammt, schon jetzt nicht zu übersehen.

Konstruiert wurde der BMW M Hybrid V8 anhand des LMDh-Reglements für die GTP-Klasse (Grand Touring Prototype) der IMSA. Bei der Vorstellung der neuen Lackierung im September 2022 sagte IMSA-Präsident John Doohan: "[GTP] eröffnet die Möglichkeit für Design und Styling, sodass die Marke mehr tun kann."

"Obwohl es sich um einen Prototypen handelt, ist er den GTs nachempfunden. Man kann die Familie, zu der etwa auch der M5 oder der M4 gehören, erkennen. Als ich den Designern erklärte, dass sie die Möglichkeit haben, einen Rennwagen zu entwerfen, konnte ich das Leuchten in ihren Augen sehen", so Doonan.

"Männer und Frauen, die Straßenautos entwerfen, haben nun die Möglichkeit, das ultimative Auto zu entwerfen. Und BMW ist sicherlich im Rennen um das schönste Auto in der Gruppe. Angefangen bei den Scheinwerfern über das Design, die Styling-Elemente und die Linienführung ist es der ultimative Ausdruck der Marke BMW", sagte der IMSA-Präsident.

#24 BMW Team RLL BMW M Hybrid V8: Philipp Eng, Augusto Farfus, Marco Wittmann, Colton Herta Foto: Motorsport Images

Nicht zu übersehen ist am M Hybrid V8 die radikale Integration des Firmengesichts - der riesigen Niere an der Front. Auch der Hofmeister-Knick der Marke wurde in das Design integriert und erscheint entlang der Seitenfenster in einem aggressiven Winkel.

Aber nicht nur das Auto selbst wurde einer Designkur unterzogen. So hat PUMA, langjähriger Lizenz- und Teampartner von BMW M Motorsport, eine Schuhkollektion entworfen, die mit einem radikalen neuen Design ebenfalls eine gute Figur macht. Die Schuhe weisen die gleichen Stilelemente auf wie das Auto.

Die Schuhe aus der Kollektion "BMW M Motorsport LGND" kombinieren Inspirationen des klassischen BMW-Stylings mit PUMAs Speedcat-Linie. Sie verfügen über M-inspirierte Chrom-Akzente, adaptive reflektierende Materialien und sogar eine sogenannte T-Toe-Form, die das aggressive Styling der Motorhaube widerspiegelt.

Und: Die Schuhe weisen sogar den weltberühmten Hofmeister-Knick auf, der genau wie der Nierengrill ein Designmerkmal von BMW ist, das seit der Einführung der "Neuen Klasse" auf jedem Automodell der Marke zu finden ist. Die Schuhe stehen für Fans zum Kauf bereit.

Angesichts der Liebe zum Detail in allen Bereichen wird klar, dass es die Marke in der Welt der Langstreckenrennen ernst meint. Das ultimativen Ziel ist es, die Rennstiefel ihrer Fahrer beim größten Langstreckenrennen der Welt auf das Podium zu bringen.

Die Saison 2023 der IMSA-Serie in Nordamerika wird für das LMDh-Auto von BMW und seine Fahrer zum Prüfstand, bei dem viel auf dem Spiel steht. Der Saisonauftakt in Daytona markierte einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Geschichte von BMW M, aber das war erst der Anfang.

Die exklusive BMW M Motorsport Version der neuen Sneaker mit den berühmten dreifarbigen M-Streifen ist ab sofort in ausgewählten PUMA Stores und online auf puma.com erhältlich.