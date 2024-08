Wie der Porsche 963 zur Benchmark in der IMSA wurde

Warum läuft es für den Porsche 963 von Penske so gut? Der Schlüssel für den neuen Prototyp für das Jahr 2023 war vor ziemlich genau einem Jahr um diese Zeit, nachdem er trotz des längsten Testprogramms vor der Saison (das im Sommer 2022 begann) im Vergleich zu den IMSA SportsCar Championship-Rivalen Acura, BMW und Cadillac gestrauchelt hatte.

Zwar sicherte er sich einen Startplatz in der ersten Reihe bei den 24 Stunden von Daytona, doch ein Getriebeschaden setzte ein Auto außer Gefecht, während das andere nach Problemen mit dem damals brandneuen einheitlichen Hybridsystem auf Platz 14 landete. An diesem Tag gab es in der Garage des Fahrzeugs sicherlich einige traurige Gesichter.

In Sebring zeigte sich, dass der 963 sein Leistungsfenster finden konnte, wenn die Temperaturen in der Nacht sanken. Doch eine Kollision mit einem Acura am Ende des Rennens setzte beide Autos außer Gefecht, womit die Podiumsplatzierungen dahin waren.

Fahrzeug #6, gefahren von Nick Tandy und Mathieu Jaminet, erzielte auf den Straßen von Long Beach einen unerwarteten ersten Sieg, als sich die mutige Entscheidung auszahlte, mit nur einem Satz Michelins durchzufahren. Doch allein die Tatsache, dass dies möglich war, zeigte, dass der Bolide seine Reifen nicht wirklich effizient nutzte und eine sehr schwache Pace hatte. Es war ein kompletter Schuss ins Blaue, der sich letztendlich auszahlte.

Chancen in Laguna Seca und Watkins Glen wurden vertan - ein Startplatz in der ersten Reihe wurde verschenkt und ein Rennsieg wegen übermäßiger Abnutzung der Bodenplatte am Fahrzeug #6 nicht anerkannt. Nach einer miserablen Vorstellung in Mosport, wo nur BMW im Qualifying langsamer war, kam dann Road America...

Road America 2023 war der Durchbruch für Porsche Penske Motorsport Foto: Art Fleischmann

Durchbruch in Elkhart Lake 2023

"Sicherlich war Road America 2023 der Wendepunkt, an dem es wirklich anfing zu klicken", sagt Ex-Formel-1-Fahrer Felipe Nasr, der die Meisterschaft aktuell anführt. "Es war ein Wochenende, an dem wir wirklich die Leistungsfähigkeit, den wahren Speed des Autos entfesseln konnten."

Damals teilte sich Nasr die #7 mit Matt Campbell, der inzwischen mit Dane Cameron den Platz getauscht hat, und 2024 in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) zu fahren.

"Dieser Sieg war wirklich der Durchbruch für die 7er-Crew", fügt Nasr hinzu. "Wenn man sich die Ergebnisse seither anschaut, war das 7er-Auto auf einem Höhenflug, hat wirklich alles richtig gemacht und war sehr beständig."

Urs Kuratle, der Leiter des LMDh-Werksrennstalls von Porsche, spricht von einem "ehrlichen Sieg", der den Startschuss für die erfolgreiche Serie von Auftritten auf amerikanischer Seite gegeben hat.

Matt Campbell und Felipe Nasr feiern ihren Sieg in Elkhart Lake 2023 Foto: Motorsport Images

"Es war zunächst, als hätten wir einen Rucksack voller Probleme mit der Zuverlässigkeit, aber auch mit Performance- und operativen Themen dabei", gibt Kuratle zu.

Er erinnert sich an die Minuten nach dem Sieg: "Ich weiß noch, dass einer zu mir sagte: 'Jetzt können wir richtig loslegen!' Ich will nicht sagen, dass wir seither keine Probleme mehr hatten... aber vielleicht ist das der beste Ausdruck, den ich wählen kann: Es ist, als ob der Rucksack weg gewesen wäre. Aber wir lehnen uns nie zurück, wir müssen weiter am Ball bleiben."

Motorsport.com Global fragt Kuratle, was genau die Schlüsselfaktoren sind, die den 963 zum Tabellenführer gemacht haben: "Ich denke, die Hauptstärke ist, dass wir ein sehr solides Paket haben, das natürlich bei den Fahrern beginnt", antwortet er.

"Road Atlanta ist das einzige Rennen seit Road America im vergangenen Jahr, bei dem wir nicht mit mindestens einem Auto auf dem Podium standen. Und das ist nur möglich, wenn man eine sehr starke Fahrerpaarung hat, wenn das Auto zuverlässig ist und das Team keine Fehler macht. Das sind die Schlüsselfaktoren."

Mittlerweile hat der Porsche 963 auch die 24 Stunden von Daytona gewonnen Foto: Bob Meyer

"Ich denke, dass wir im Vergleich zu allen Konkurrenten diesbezüglich das stärkste Paket haben. Trotzdem sind wir noch nicht zu 100 Prozent zufrieden - wenn man überhaupt zufrieden sein kann - wir arbeiten noch an jedem Detail, um in allen Bereichen besser zu werden."

In diesem Jahr hat das Fahrzeug #7 das 24-Stunden-Rennen von Daytona und das 6-Stunden-Rennen von Watkins Glen gewonnen, während das Schwesterauto auf dem Laguna Seca Raceway siegreich war.

Cameron und Nasr gehen mit einem Vorsprung von 93 Punkten auf Sebastian Bourdais und Renger van der Zande von Cadillac Racing in das diesjährige Rennen auf der Road America und haben 132 Punkte Vorsprung auf Tandy/Jaminet (die seit einem desaströsen Rennen in Sebring zurückliegen).

Nasr verweist auf den jüngsten Sieg in Watkins Glen - ein Rennen, das durch heftige Regenfälle beeinträchtigt wurde - als bisher besten Indikator für die Genauigkeit des Teams unter Druck.

"Wenn ich mir Watkins Glen anschaue, denke ich, dass es wirklich ein Test für all diese Aspekte war", sagte Nasr. "Es war ein superhartes Rennen mit extrem schwierigen Bedingungen, wo wir wirklich 50/50 von beidem hatten."

In Long Beach wurde nach dem Strategiecoup für 2024 die Reifenmischung geändert Foto: Motorsport Images

"Ob es nass oder trocken war, welche Reifen man nehmen sollte und wann man an die Box kommen musste - ich denke, das war ein wirklich guter Test, um unsere 'Race Execution' zu sehen. Dass wir in Watkins gewonnen haben, ist nicht nur unglaublich, sondern auch sehr wichtig für den Stand der Meisterschaft."

Was die Konkurrenz denkt

Wenn man Anfang 2023 einen der Porsche-Rivalen nach seiner Meinung über den 963 fragte, bekam man schmale Lippen und Antworten wie "sehr bissig, sehr übersteuernd" und "es scheint schwierig zu sein, das Leistungsfenster auf diesen Reifen zu finden."

Das ist ein Bereich, in dem sich der 963 im Laufe seines Rennlebens stark verbessert hat. Er hat jetzt Rennen mit allen von Michelin angebotenen Reifenmischungen - weich, mittel und hart - gewonnen.

Acura-Pilot Filipe Albuquerque sprach sich in dieser Woche dafür aus, dass Michelin nach Möglichkeit mehr auf die weiche Mischung setzt, um zu vermeiden, dass die vergleichsweise schweren und leistungsstarken Autos auf kaltem Gummi verunglücken.

"Ich glaube, dass es besser ist, eine Blasenbildung am Reifen in Kauf zu nehmen, als ein Auto auf der Outlap zu zerstören", sagt er. "Die Performance ist mit der härteren Mischung (bezüglich Stintlänge) überall besser, aber auf kalten Reifen ist es sehr schwierig zu überleben. Aber letztendlich ist es für alle gleich."

"In Long Beach hatten wir zum Beispiel den weichen Reifen, während es vergangenes Jahr der mittlere war. Das war also die größte Veränderung von 2023 zu diesem Jahr. Darüber wissen natürlich alle Fahrer Bescheid und nehmen ihre Anpassungen vor, aber es scheint, dass Porsche bei kalten Reifen einen kleinen Vorteil hat."

Der Porsche #7 eilt seit einem Jahr von Erfolg zu Erfolg Foto: Motorsport Images

"Sie waren darin auch in der WEC ein bisschen stärker als die anderen. Ich denke, das ist der Vorteil, wenn man Autos in mehreren Meisterschaften einsetzt."

Auf die Frage nach dem Aufwärmproblem der Reifen antwortet Nasr, dass dies ein wirkliches Thema war.

"Ich habe das Gefühl, dass ein Jahr auf dem Buckel einen großen Unterschied macht, wenn es darum geht zu verstehen, wie man die Reifen aufwärmt - abhängig von der jeweiligen Strecke und der Reifenmischung", sagt Nasr. "Wir haben das einige Male gesehen, auch beim vergangenen Rennen auf The Glen, als die Bedingungen wechselhaft waren."

"Einige Autos konnten den Reifen sofort zum Arbeiten bringen. Andere brauchten vielleicht ein paar Runden länger. Je nach Streckenlayout und je nachdem, wie wir die Reifen beanspruchen, entscheidet sich das zugunsten des einen oder anderen Autos."

Der jüngste Sieg der #7: Triumph bei den 6 Stunden von Watkins Glen 2024 Foto: Motorsport Images

"Das ist natürlich ein Bereich, an dem wir sehr viel gearbeitet haben. Nicht nur als Team, sondern auch wir Fahrer haben versucht, herauszufinden, wie wir mehr Energie in den Reifen bringen können. Und auch beim Auto gibt es Dinge, die wir tun können, um mehr Wärme in den Reifen zu bringen, zum Beispiel bei der Abstimmung.

"Alles zählt, die Inlaps, die Outlaps und wie man die Temperatur in den Reifen während des Rennens erzeugt."

Obwohl Porsche mit den Reifenmischungen bereits gut zurechtkam, gab es auf Strecken mit hohem Verschleiß wie Mosport (das nicht mehr im GTP-Kalender steht) und Road Atlanta, wo das Petit-Le-Mans-Finale stattfindet, immer noch Probleme.

Der Porsche 963 hat mit Sicherheit seinen Sweetspot getroffen und führt drei Rennen vor Schluss die Fahrer-, Team- und Konstrukteurswertung der IMSA an. Und PPM führt auch die Fahrer- und Konstrukteurswertung der WEC an, während der Kunde JOTA die Privatteamwertung anführt...