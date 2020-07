Andretti über Wallace: "Dann wird es größer aufgebauscht, als es ist ..."

In den vergangenen Wochen gab es im NASCAR-Sport viel Wirbel um Bubba Wallace, einen Strick, der keiner war und die Integration aller Bevölkerungsgruppen in den USA in den NASCAR-Sport durch verschiedene Maßnahmen. Gerade der Vorfall in Pocono mit dem vermeintlichen Strick, der laut FBI-Untersuchung nicht absichtlich hinterlassen wurde, hat für viel Kritik gesorgt. Der ehemalige IndyCar-, Formel-1- und NASCAR-Pilot Mario Andretti hat sich ebenfalls klar geäußert.

Andretti selbst lobt die Haltung von Wallace, findet aber auch, dass in diesem Fall über das Ziel hinausgeschossen wurde. Gegenüber 'El Mercurio" sagt er: "Ich wünschte, die Politik wäre niemals in den Sport gekommen und ich stimme auch nicht allem zu. Es gibt die Zeit und die Orte, um seine Meinung kundzutun, aber da sind einige Sachen in NASCAR passiert."

"Bubba Wallace, man respektiert seine Haltung, aber dann wird es größer aufgebauscht, als es eigentlich ist", so die Rennsport-Legende. "Wo er dachte, es seit etwas passiert, war gar nichts. Es wurde grundlos aufgebauscht und dann wird es mehr ein politisches Thema als alles andere und ich sage, wir sollten uns im Sport aus der Politik raushalten."

Doch da liegt der Hund im NASCAR-Sport begraben: Die Stockcar-Serie kämpft schon lange gegen das Image, ein Sport exklusiv für weiße US-Amerikaner zu sein und will mit den neusten Änderungen für die Integration aller Bevölkerungsgruppen in den USA sorgen. Schon vor Jahren wurde für Fahrer ein Diversity-Programm eingeführt, um Talente zu fördern.

Bubba Wallace setzt sich im NASCAR-Sport für die Integration aller Menschen ein Foto: NASCAR Media klar gegen Rassismus aus und verbannte die Konföderiertenflagge von allen Events. Doch politische Themen waren bereits früher Teil des NASCAR-Sports: Im Wahlkampf setzte das Team von Donald Trump immer wieder auf ein Sponsoring bei NASCAR-Teams, deren Autos dann mit Wahlwerbung starteten. Es war nicht das erste Mal, dass im NASCAR-Zirkus Wahlkampf betrieben wurde.

