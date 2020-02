Aus dem Nichts: Neues IndyCar-Team debütiert noch vor Indy 500

Völlig aus dem Nichts ist ein neues IndyCar-Team aufgetaucht, das zum Indianapolis Grand Prix im Mai debütieren will. Citrone/Buhl Autosport ist eine Partnerschaft von Robert und Nick Citrone sowie Ex-IRL-Fahrer Robbie Buhl und dessen Bruder Tom.

Noch gibt es nur die Ankündigung und keine weiteren Infos über Motorenpartner oder Fahrer. In der offiziellen Bekanntmachung heißt es: "Die Citrones und Buhls sehen dies als Beginn eines erweiterten Motorsportprogramms mit dem Bestreben an, in der Zukunft weitere Rennen zu absolvieren."

Alle vier Namen sind in der US-Sportwelt bekannte Größen. Robert Citrone ist Gründer von Discovery Capital Management und hält Anteile am Football-Verein Pittsburgh Steelers in der NFL. Sein Sohn Nick arbeitet bei der Eishockey-Mannschaft Pittsburgh Penguins in der NHL.

Die Gebrüder Buhl besitzen eine Motorsport-Agentur (Buhl Sport Detroit). Zu deren Aktivitäten gehören ein Rallycross-Team (Racing4Detroit) und ein Fahrer-Nachwuchsprogramm (Teen Street Skills).

Robbie Buhl fuhr insgesamt 90 Rennen in CART und IRL Foto: LAT

Robbie Buhl nahm zwischen 1993 und 2004 an zwölf CART- und 78 IRL-Rennen teil. In der IRL fuhr er mehrfach aufs Podium und gewann 1997 in New Hampshire und 2000 auf dem Walt Disney Raceway. Bestes Indy-500-Ergebnis: Platz sechs 1999. Im Jahr 1992 holte er den Titel bei den Indy Lights. Er hielt auch Anteile am Team Dreyer & Reinbold Racing.

Citrone und Buhl sind Freunde, seit sie sich vor 20 Jahren beim Indy 500 getroffen haben. 2019 fassten sie den Entschluss, wieder beim Indy 500 und weiteren IndyCar-Rennen starten zu wollen. Nun soll das Debüt zum Indianapolis Grand Prix erfolgen, der unmittelbar vor den ersten Trainings zum "500" stattfindet.

