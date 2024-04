"Das ist Bullshit!" - Herta kauft Newgarden seine Show nicht ab

Colton Herta duldet keine Ausreden und erklärt, dass sein Respekt für Josef Newgarden und den Rest des Teams Penske abgenommen hat. Newgarden wurde der Sieg beim Grand Prix von St. Petersburg ebenso wie der dritte Platz von Teamkollege Scott McLaughlin aberkannt, nachdem die IndyCar-Offiziellen festgestellt hatten, dass beide Push-to-Pass bei Neustarts illegal genutzt hatten.

Die Verstöße wurden während des Warm-ups am vergangenen Wochenende in Long Beach festgestellt, woraufhin IndyCar die Daten prüfte und 45 Tage nach dem Rennen in St. Petersburg zu dieser Entscheidung kam. Durch die Disqualifikation von Newgarden wurde Patricio "Pato" O'Ward von McLaren zum Rennsieger erklärt.

Obwohl Herta von der Disqualifikation profitierte und auf den dritten Platz vorrückte, sodass er nun mit zwei Podiumsplätzen in das Jahr gestartet ist und in der Meisterschaft auf Platz zwei liegt, hat sich sein Respekt vor Newgarden, McLaughlin und dem Rest des Teams verändert.

"Es ist definitiv anders", sagte er. "Letztendlich ist es ein Fehler von Penske ist, richtig? Aber es ist der Fehler des Fahrers, dass sie es benutzt haben und es in Long Beach wieder benutzen wollten. Und es fällt mir schwer zu glauben, dass jemand 50 zusätzliche PS im Auto nicht spürt. Jede Ausrede, die sie haben, ist also Bullshit."

Wie Kirkwood den Braten gerochen hat

Nach der Bekanntgabe der Disqualifikation durch IndyCar kursierte in den sozialen Medien ein Video, das zeigt, wie Newgarden den Push-to-Pass-Knopf betätigt und Hertas Andretti-Global-Honda #26 beim Restart in Runde 30 überholt - zu einem Zeitpunkt, an dem das Überholen eigentlich nicht mehr möglich gewesen wäre.

"Es ist lustig, denn ich habe das Video [meiner Kamera] an Kyle (Kirkwood) geschickt", sagt Herta. "Das war direkt nach St. Pete. Ich sagte: 'Mensch, schau dir das an. Hat Chevy im Winter wirklich so viel zugelegt? Das sieht aus, als ob er auf Push-to-Pass steht. Ich komme besser weg, und er kommt immer noch an mir vorbei.'"

"Natürlich gibt es so etwas wie einen Windschatteneffekt, aber in St. Pete ist das auf der ersten Geraden nicht der Fall; sie ist ziemlich kurz. Ich schickte das Video an Kyle und er meinte: 'Alter, das sieht aus, als wäre er auf 'Overtake'.' Wir sagten: 'Nein, das kann doch nicht sein.' Doch, das war es."

Newgarden nutzte Push-to-Pass bei Restarts, um Plätze gutzumachen Foto: Motorsport Images

Auf die Frage von Motorsport.com USA während der Medienrunde am Freitagmorgen, ob er sich Sorgen mache, dass dies schon vor St. Petersburg der Fall gewesen sei, sagt Herta: "Vielleicht. Es ist möglich, dass es so etwas gibt."

"Es ist schwer zu sagen. Ich denke, wenn sie es in der Qualifikation eingesetzt hätten, hätten sie mit größerem Vorsprung die Pole geholt. Sie haben keine Pole mit sieben oder sechs Zehnteln Vorsprung, also glaube ich nicht, dass es so ist."

Schrecklicher Verdacht: Was war beim Indy-500-Sieg?

Dennoch steht der Verdacht im Raum, dass die Software nicht nur bei Überholmanövern, sondern auch bei anderen Rennen ohne Push-to-Pass, etwa Ovalrennen, möglicherweise eingesetzt werden konnte. Newgarden war in diesen Rennen in den vergangenen Jahren am erfolgreichsten, unter anderem bei seinem Sieg beim Indianapolis 500.

"Ja, die Frage ist, was man mit dieser Software noch machen kann. Kann man es so einrichten, dass es deine Push-to-Pass-Zeit nicht mehr mitzählt? Ich weiß es nicht," sagt Herta.

"Es gibt viele Unbekannte, aber offensichtlich habe ich jetzt volles Vertrauen, dass in Zukunft nichts mehr passieren wird. Sie werden so sehr unter die Lupe genommen werden, dass es ihnen schwerfallen wird, etwas zu unternehmen."

Die Geldstrafe von 25.000 Dollar zwischen Penske Entertainment und dem Team Penske findet Herta jedenfalls amüsant: "Das wird einfach vom Sparguthaben auf das Girokonto übertragen. Ja, was soll man machen? Es ist trotzdem lustig."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.