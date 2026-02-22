Zum Hauptinhalt springen

Evergreen
IndyCar

Der Fahrplan für Mick Schumacher: Die Strecken im IndyCar-Kalender im Detail

Die 18 Rennen der IndyCar-Saison 2026 werden auf 17 Rennstrecken ausgetragen: Wie stellen sie vor mit Basisdaten, Details zu den Rennen, Rekorden, Siegerlisten

Mario Fritzsche
Veröffentlicht:
Der Fahrplan für Mick Schumacher: Die Strecken im IndyCar-Kalender im Detail

Die IndyCar-Serie fährt auf Rundstrecken, Stadtkursen und Ovalen

Foto: Penske Entertainment

Der Rennkalender der IndyCar-Serie für die Saison 2026, die Rookie-Saison von Mick Schumacher, weist auf 17 Strecken insgesamt 18 Rennen auf. Alle drei Streckentypen - Ovale, permanente Rundstrecken, temporäre Stadtkurse - sind mit jeweils sechs Rennen im IndyCar-Kalender 2026 vertreten.

Nachfolgend geben wir einen detaillierten Überblick über alle Rennstrecken im IndyCar-Kalender 2026. Dabei werden für jede Strecke die Basisdaten genannt, wie Ort, Streckentyp, Streckenlänge, Anzahl der Kurven, Fahrtrichtung (bei Rundkursen), Kurvenüberhöhung (Banking; bei Ovalen). Außerdem liefern wir für jede Strecke die Informationen zum 2026er-Rennwochenende, wie Datum, Renndistanz, Startzeit, Renntitel.

Des Weiteren blicken wir für jede Strecke auf die Historie mit Rundenrekord, Rundenrekordhalter, meisten Polepositions und meisten Siegen. Und wir liefern für jede Strecke die komplette Siegerliste über sämtliche IndyCar-Dachverbände (AAA, USAC, CART, IRL, ChampCar, IndyCar), unter denen die jeweilige Strecke zum Rennkalender gehörte.

Beim Indianapolis-Oval beinhaltet die Siegerliste zudem die Jahre, in denen das Indy 500 offiziell ein Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft war. Manche Strecken tauchten in manchen Jahren mehrmals im IndyCar-Kalender auf. So wurde beispielsweise im Corona-Jahr 2020 gleich dreimal auf dem Indianapolis-Rundkurs gefahren.

St. Petersburg

Start zum IndyCar-Saisonauftakt 2025 in St. Petersburg

St. Petersburg: Stadtkurs im US-Bundesstaat Florida

Foto: Penske Entertainment

Basisdaten: St. Petersburg

Name: Streets of St. Petersburg

Ort: St. Petersburg (Florida)

Typ: Stadtkurs

Länge: 1,800 Meilen (2,896 Kilometer)

Fahrtrichtung: im Uhrzeigersinn

Kurven: 14

Saison 2026: St. Petersburg

Datum: 1. März

Rennen: 1 von 18

Renndistanz: 100 Runden

Rennbeginn: 12:00 Uhr Ortszeit (18:00 Uhr MEZ)

Renntitel: Firestone Grand Prix of St. Petersburg

Historie: St. Petersburg

Im Kalender seit: 2003 (mit Unterbrechung)

Rundenrekord: 59,271 Sekunden - 109,328 mph (175,909 km/h)

Rundenrekordhalter: Felix Rosenqvist (2024; im Q2-Segment)

Meiste Poles: Will Power (9)

Meiste Siege: Helio Castroneves (3)

Komplette Siegerliste: St. Petersburg

2025 (IndyCar): Alex Palou

2024 (IndyCar): Patricio O'Ward

2023 (IndyCar): Marcus Ericsson

2022 (IndyCar): Scott McLaughlin

2021 (IndyCar): Colton Herta

2020 (IndyCar): Josef Newgarden

2019 (IndyCar): Josef Newgarden

2018 (IndyCar): Sebastien Bourdais

2017 (IndyCar): Sebastien Bourdais

2016 (IndyCar): Juan Pablo Montoya

2015 (IndyCar): Juan Pablo Montoya

2014 (IndyCar): Will Power

2013 (IndyCar): James Hinchcliffe

2012 (IndyCar): Helio Castroneves

2011 (IndyCar): Dario Franchitti

2010 (IndyCar): Will Power

2009 (IndyCar): Ryan Briscoe

2008 (IndyCar): Graham Rahal

2007 (IRL): Helio Castroneves

2006 (IRL): Helio Castroneves

2005 (IRL): Dan Wheldon

2004 nicht im Kalender

2003 (CART): Paul Tracy

Phoenix

Phoenix Raceway

Phoenix Raceway: Ein-Meilen-Oval im US-Bundesstaat Arizona

Foto: Penske Entertainment

Basisdaten: Phoenix

Name: Phoenix Raceway

Ort: Avondale (Arizona)

Typ: Short Oval

Länge: 1,022 Meilen (1,644 Kilometer)

Banking: 9 Grad (Turns 1/2), 11 Grad (Turns 3/4), 9 Grad (Start/Ziel-Bogen), 3 Grad (Gegengerade)

Kurven: 4

Saison 2026: Phoenix

Datum: 7. März (Samstag)

Rennen: 2 von 18

Renndistanz: 250 Runden

Rennbeginn: 13:00 Uhr Ortszeit (21:00 Uhr MEZ)

Renntitel: Good Ranchers 250

Historie: Phoenix

Im Kalender seit: 1964 (mit Unterbrechungen)

Rundenrekord: 18,870 Sekunden - 194,975 mph (313,715 km/h)

Rundenrekordhalter: Helio Castroneves (2017)

Pole-Rekord (zwei Runden am Stück): 37,753 Sekunden - 194,905 mph (313,602 km/h)

Pole-Rekordhalter: Helio Castroneves (2017)

Meiste Poles: Bobby Unser (11)

Meiste Siege: Al Unser (6)

Komplette Siegerliste: Phoenix

2019 bis 2025 nicht im Kalender

2018 (IndyCar): Josef Newgarden

2017 (IndyCar): Simon Pagenaud

2016 (IndyCar): Scott Dixon

2006 bis 2015 nicht im Kalender

2005 (IRL): Sam Hornish Jr.

2004 (IRL): Tony Kanaan

2003 (IRL): Tony Kanaan

2002 (IRL): Helio Castroneves

2001 (IRL): Sam Hornish Jr.

2000 (IRL): Buddy Lazier

1999 (IRL): Scott Goodyear

1998 (IRL): Scott Sharp

1997 (IRL): Jim Guthrie

1996 (IRL): Arie Luyendyk

1995 (CART): Robby Gordon

1994 (CART): Emerson Fittipaldi

1993 (CART): Mario Andretti

1992 (CART): Bobby Rahal

1991 (CART): Arie Luyendyk

1990 (CART): Rick Mears

1989 (CART): Rick Mears

1988 (CART): Mario Andretti

1987 (CART): Roberto Guerrero

1986 (CART): Kevin Cogan / Michael Andretti

1985 (CART): Al Unser

1984 (CART): Tom Sneva / Bobby Rahal

1983 (CART): Teo Fabi

1982 (CART): Rick Mears / Tom Sneva

1981 (CART): Johnny Rutherford / Tom Sneva

1980 (CART): Tom Sneva

1979 (CART): Gordon Johncock / Al Unser

1978 (USAC): Gordon Johncock / Johnny Rutherford

1977 (USAC): Johnny Rutherford / Gordon Johncock

1976 (USAC): Bobby Unser / Al Unser

1975 (USAC): Johnny Rutherford / A.J. Foyt

1974 (USAC): Mike Mosley / Gordon Johncock

1973 (USAC): Gordon Johncock

1972 (USAC): Bobby Unser / Bobby Unser

1971 (USAC): Al Unser / A.J. Foyt

1970 (USAC): Al Unser / Swede Savage

1969 (USAC): George Follmer / Al Unser

1968 (USAC): Bobby Unser / Gary Bettenhausen

1967 (USAC): Lloyd Ruby / Mario Andretti

1966 (USAC): Jim McElreath / Mario Andretti

1965 (USAC): Don Branson / A.J. Foyt

1964 (USAC): A.J. Foyt / Lloyd Ruby

Arlington

IndyCar-Stadtkurs in Arlington (Computergrafik)

Arlington: Neuer Stadtkurs im US-Bundesstaat Texas (Computergrafik)

Foto: Penske Entertainment

Basisdaten: Arlington

Name: Streets of Arlington

Ort: Arlington (Texas)

Typ: Stadtkurs

Länge: 2,730 Meilen (4,393 Kilometer)

Fahrtrichtung: im Uhrzeigersinn

Kurven: 14

Saison 2026: Arlington

Datum: 15. März

Rennen: 3 von 18

Renndistanz: 70 Runden

Rennbeginn: 11:30 Uhr Ortszeit (17:30 Uhr MEZ)

Renntitel: Java House Grand Prix of Arlington

Historie: Arlington

Im Kalender seit: 2026

Rundenrekord: noch offen (neue Strecke)

Rundenrekordhalter: -

Meiste Poles: -

Meiste Siege: -

Birmingham

Start zum IndyCar-Rennen im Barber Motorsports Park in Birmingham 2025

Barber Motorsports Park: Rundstrecke im US-Bundesstaat Alabama

Foto: Penske Entertainment

Basisdaten: Birmingham

Name: Barber Motorsports Park

Ort: Birmingham (Alabama)

Typ: permanente Rundstrecke

Länge: 2,366 Meilen (3,807 Kilometer)

Fahrtrichtung: im Uhrzeigersinn

Kurven: 17

Saison 2026: Birmingham

Datum: 29. März

Rennen: 4 von 18

Renndistanz: 90 Runden

Rennbeginn: 12:00 Uhr Ortszeit (19:00 Uhr MESZ)

Renntitel: Children's of Alabama Indy Grand Prix

Historie: Birmingham

Im Kalender seit: 2010 (mit Unterbrechung)

Rundenrekord: 1:05.502 Minuten - 130,038 mph (209,231 km/h)

Rundenrekordhalter: Patricio O'Ward (2021; im Q2-Segment)

Meiste Poles: Will Power (4)

Meiste Siege: Josef Newgarden (3)

Komplette Siegerliste: Birmingham

2025 (IndyCar): Alex Palou

2024 (IndyCar): Scott McLaughlin

2023 (IndyCar): Scott McLaughlin

2022 (IndyCar): Patricio O'Ward

2021 (IndyCar): Alex Palou

2020 nicht im Kalender (Corona-Pandemie)

2019 (IndyCar): Takuma Sato

2018 (IndyCar): Josef Newgarden

2017 (IndyCar): Josef Newgarden

2016 (IndyCar): Simon Pagenaud

2015 (IndyCar): Josef Newgarden

2014 (IndyCar): Ryan Hunter-Reay

2013 (IndyCar): Ryan Hunter-Reay

2012 (IndyCar): Will Power

2011 (IndyCar): Will Power

2010 (IndyCar): Helio Castroneves

Long Beach

Start zum IndyCar-Rennen in Long Beach 2025

Long Beach: Stadtkurs im US-Bundesstaat Kalifornien

Foto: Penske Entertainment

Basisdaten: Long Beach

Name: Streets of Long Beach

Ort: Long Beach (Kalifornien)

Typ: Stadtkurs

Länge: 1,968 Meilen (3,167 Kilometer)

Fahrtrichtung: im Uhrzeigersinn

Kurven: 11

Saison 2026: Long Beach

Datum: 19. April

Rennen: 5 von 18

Renndistanz: 90 Runden

Rennbeginn: 14:30 Uhr Ortszeit (23:30 Uhr MESZ)

Renntitel: Acura Grand Prix of Long Beach

Historie: Long Beach

Im Kalender seit: 1984 (mit Unterbrechung)

Rundenrekord: 1:05.310 Minuten - 108,480 mph (174,544 km/h)

Rundenrekordhalter: Colton Herta (2022)

Meiste Poles: Helio Castroneves (4)

Meiste Siege: Al Unser Jr. (6)

Komplette Siegerliste: Long Beach

2025 (IndyCar): Kyle Kirkwood

2024 (IndyCar): Scott Dixon

2023 (IndyCar): Kyle Kirkwood

2022 (IndyCar): Josef Newgarden

2021 (IndyCar): Colton Herta

2020 nicht im Kalender (Corona-Pandemie)

2019 (IndyCar): Alexander Rossi

2018 (IndyCar): Alexander Rossi

2017 (IndyCar): James Hinchcliffe

2016 (IndyCar): Simon Pagenaud

2015 (IndyCar): Scott Dixon

2014 (IndyCar): Mike Conway

2013 (IndyCar): Takuma Sato

2012 (IndyCar): Will Power

2011 (IndyCar): Mike Conway

2010 (IndyCar): Ryan Hunter-Reay

2009 (IndyCar): Dario Franchitti

2008 (ChampCar): Will Power

2007 (ChampCar): Sebastien Bourdais

2006 (ChampCar): Sebastien Bourdais

2005 (ChampCar): Sebastien Bourdais

2004 (ChampCar): Paul Tracy

2003 (CART): Paul Tracy

2002 (CART): Michael Andretti

2001 (CART): Helio Castroneves

2000 (CART): Paul Tracy

1999 (CART): Juan Pablo Montoya

1998 (CART): Alex Zanardi

1997 (CART): Alex Zanardi

1996 (CART): Jimmy Vasser

1995 (CART): Al Unser Jr.

1994 (CART): Al Unser Jr.

1993 (CART): Paul Tracy

1992 (CART): Danny Sullivan

1991 (CART): Al Unser Jr.

1990 (CART): Al Unser Jr.

1989 (CART): Al Unser Jr.

1988 (CART): Al Unser Jr.

1987 (CART): Mario Andretti

1986 (CART): Michael Andretti

1985 (CART): Mario Andretti

1984 (CART): Mario Andretti

Indianapolis-GP

Start zum IndyCar-Rennen auf dem Indianapolis-Rundkurs 2025

Indianapolis Road Course: Rundstrecke im US-Bundesstaat Indiana

Foto: Penske Entertainment

Basisdaten: Indianapolis-GP

Name: Indianapolis Motor Speedway Road Course

Ort: Speedway (Indiana)

Typ: permanente Rundstrecke

Länge: 2,439 Meilen (3,924 Kilometer)

Fahrtrichtung: im Uhrzeigersinn

Kurven: 14

Saison 2026: Indianapolis-GP

Datum: 9. Mai (Samstag)

Rennen: 6 von 18

Renndistanz: 85 Runden

Rennbeginn: 16:30 Uhr Ortszeit (22:30 Uhr MESZ)

Renntitel: Sonsio Grand Prix

Historie: Indianapolis-GP

Im Kalender seit: 2014

Rundenrekord: 1:07.704 Minuten - 129,688 mph (208,668 km/h)

Rundenrekordhalter: Will Power (2017)

Meiste Poles: Will Power (6)

Meiste Siege: Will Power (5)

Komplette Siegerliste: Indianapolis-GP

2025 (IndyCar): Alex Palou

2024 (IndyCar): Alex Palou

2023 (IndyCar): Alex Palou / Scott Dixon

2022 (IndyCar): Colton Herta / Alexander Rossi

2021 (IndyCar): Rinus VeeKay / Will Power

2020 (IndyCar): Scott Dixon / Josef Newgarden / Will Power

2019 (IndyCar): Simon Pagenaud

2018 (IndyCar): Will Power

2017 (IndyCar): Will Power

2016 (IndyCar): Simon Pagenaud

2015 (IndyCar): Will Power

2014 (IndyCar): Simon Pagenaud

Indianapolis 500

Start zum Indy 500 der IndyCar-Saison 2024: Scott McLaughlin führt

Indianapolis Motor Speedway: 2,5-Meilen-Superspeedway für das Indy 500

Foto: Penske Entertainment

Basisdaten: Indy 500

Name: Indianapolis Motor Speedway

Ort: Speedway (Indiana)

Typ: Superspeedway

Länge: 2,500 Meilen (4,023 Kilometer)

Banking: 9 Grad, 12 Minuten (Turns 1-4)

Kurven: 4

Saison 2026: Indy 500

Datum: 24. Mai

Rennen: 7 von 18

Renndistanz: 200 Runden

Rennbeginn: 10:00 Uhr Ortszeit (16:00 Uhr MESZ)

Renntitel: 110th Running of the Indianapolis 500

Historie: Indy 500

Im Kalender seit: 1911

Rundenrekord: 37,616 Sekunden - 239,260 mph (384,969 km/h)

Rundenrekordhalter: Arie Luyendyk (1996; am "Fast-Friday")

Pole-Rekord (vier Runden am Stück): 2:33.701 Minuten - 234,220 mph (376,860 km/h)

Pole-Rekordhalter: Scott McLaughlin (2024)

Meiste Poles: Rick Mears (6)

Meiste Siege: A.J. Foyt, Al Unser, Rick Mears, Helio Castroneves (4)

Komplette Siegerliste: Indy 500

2025 (IndyCar): Alex Palou

2024 (IndyCar): Josef Newgarden

2023 (IndyCar): Josef Newgarden

2022 (IndyCar): Marcus Ericsson

2021 (IndyCar): Helio Castroneves

2020 (IndyCar): Takuma Sato

2019 (IndyCar): Simon Pagenaud

2018 (IndyCar): Will Power

2017 (IndyCar): Takuma Sato

2016 (IndyCar): Alexander Rossi

2015 (IndyCar): Juan Pablo Montoya

2014 (IndyCar): Ryan Hunter-Reay

2013 (IndyCar): Tony Kanaan

2012 (IndyCar): Dario Franchitti

2011 (IndyCar): Dan Wheldon

2010 (IndyCar): Dario Franchitti

2009 (IndyCar): Helio Castroneves

2008 (IndyCar): Scott Dixon

2007 (IRL): Dario Franchitti

2006 (IRL): Sam Hornish Jr.

2005 (IRL): Dan Wheldon

2004 (IRL): Buddy Rice

2003 (IRL): Gil de Ferran

2002 (IRL): Helio Castroneves

2001 (IRL): Helio Castroneves

2000 (IRL): Juan Pablo Montoya

1999 (IRL): Kenny Bräck

1998 (IRL): Eddie Cheever

1997 (IRL): Arie Luyendyk

1996 (IRL): Buddy Lazier

1995 (CART): Jacques Villeneuve

1994 (CART): Al Unser Jr.

1993 (CART): Emerson Fittipaldi

1992 (CART): Al Unser Jr.

1991 (CART): Rick Mears

1990 (CART): Arie Luyendyk

1989 (CART): Emerson Fittipaldi

1988 (CART): Rick Mears

1987 (CART): Al Unser

1986 (CART): Bobby Rahal

1985 (CART): Danny Sullivan

1984 (CART): Rick Mears

1983 (CART): Tom Sneva

1982 (USAC): Gordon Johncock

1981 (USAC): Bobby Unser

1980 (CART): Johnny Rutherford

1979 (CART): Rick Mears

1978 (USAC): Al Unser

1977 (USAC): A.J. Foyt

1976 (USAC): Johnny Rutherford

1975 (USAC): Bobby Unser

1974 (USAC): Johnny Rutherford

1973 (USAC): Gordon Johncock

1972 (USAC): Mark Donohue

1971 (USAC): Al Unser

1970 (USAC): Al Unser

1969 (USAC): Mario Andretti

1968 (USAC): Bobby Unser

1967 (USAC): A.J. Foyt

1966 (USAC): Graham Hill

1965 (USAC): Jim Clark

1964 (USAC): A.J. Foyt

1963 (USAC): Parnelli Jones

1962 (USAC): Rodger Ward

1961 (USAC): A.J. Foyt

1960 (F1): Jim Rathman

1959 (F1): Rodger Ward

1958 (F1): Jimmy Bryan

1957 (F1): Sam Hanks

1956 (F1): Pat Flaherty

1955 (F1): Bob Sweikert

1954 (F1): Bill Vukovich

1953 (F1): Bill Vukovich

1952 (F1): Troy Ruttman

1951 (F1): Lee Wallard

1950 (F1): Johnnie Parsons

1949 (AAA): Bill Holland

1948 (AAA): Mauri Rose

1947 (AAA): Mauri Rose

1946 (AAA): George Robson

1942 bis 1945 kein Indy 500 (Zweiter Weltkrieg)

1941 (AAA): Floyd Davis & Mauri Rose

1940 (AAA): Wilbur Shaw

1939 (AAA): Wilbur Shaw

1938 (AAA): Floyd Roberts

1937 (AAA): Wilbur Shaw

1936 (AAA): Louis Meyer

1935 (AAA): Kelly Petillo

1934 (AAA): Bill Cummings

1933 (AAA): Louis Meyer

1932 (AAA): Fred Frame

1931 (AAA): Louis Schneider

1930 (AAA): Billy Arnold

1929 (AAA): Ray Keech

1928 (AAA): Louis Meyer

1927 (AAA): George Souders

1926 (AAA): Frank Lockhart

1925 (AAA): Peter DePaolo

1924 (AAA): Lora Corum & Joe Boyer

1923 (AAA): Tommy Milton

1922 (AAA): Jimmy Murphy

1921 (AAA): Tommy Milton

1920 (AAA): Gaston Chevrolet

1919 (AAA): Howdy Wilcox

1917 und 1918 kein Indy 500 (Erster Weltkrieg)

1916 (AAA): Dario Resta

1915 (AAA): Ralph DePalma

1914 (AAA): Rene Thomas

1913 (AAA): Jules Goux

1912 (AAA): Joe Dawson

1911 (AAA): Ray Harroun

Detroit

Start zum IndyCar-Rennen in Detroit 2025

Detroit: Stadtkurs im US-Bundesstaat Michigan

Foto: Penske Entertainment

Basisdaten: Detroit

Name: Streets of Detroit

Ort: Detroit (Michigan)

Typ: Stadtkurs

Länge: 1,645 Meilen (2,647 Kilometer)

Fahrtrichtung: gegen den Uhrzeigersinn

Kurven: 10

Saison 2026: Detroit

Datum: 31. Mai

Rennen: 8 von 18

Renndistanz: 100 Runden

Rennbeginn: 12:30 Uhr Ortszeit (18:30 Uhr MESZ)

Renntitel: Chevrolet Detroit Grand Prix

Historie: Detroit

Im Kalender seit: 2023

Rundenrekord: 1:00.230 Minuten - 98,322 mph (158,200 km/h)

Rundenrekordhalter: Colton Herta (2024; im Q2-Segment)

Meiste Poles: Name (X)

Meiste Siege: Alex Palou, Scott Dixon, Kyle Kirkwood (1)

Komplette Siegerliste: Detroit (nur der aktuelle Downtown-Kurs)

2025 (IndyCar): Kyle Kirkwood

2024 (IndyCar): Scott Dixon

2023 (IndyCar): Alex Palou

St. Louis

Start zum IndyCar-Rennen in St. Louis 2025

St. Louis: 1,25-Meilen-Oval im US-Bundesstaat Illinois

Foto: Penske Entertainment

Basisdaten: St. Louis

Name: World Wide Technology Raceway

Ort: Madison (Illinois)

Typ: Short Oval

Länge: 1,250 Meilen (2,011 Kilometer)

Banking: 11 Grad (Turns 1/2), 9 Grad (Turns 3/4)

Kurven: 4

Saison 2026: St. Louis

Datum: 7. Juni

Rennen: 9 von 18

Renndistanz: 260 Runden

Rennbeginn: 20:00 Uhr Ortszeit (3:00 Uhr MESZ am 8. Juni)

Renntitel: Bommarito Automotive Group 500

Historie: St. Louis

Im Kalender seit: 1997 (mit Unterbrechung)

Rundenrekord: 23,721 Sekunden - 189,709 mph (305,242 km/h)

Rundenrekordhalter: Will Power (2017)

Pole-Rekord (zwei Runden am Stück): 47,457 Sekunden - 189,642 mph (305,134 km/h)

Pole-Rekordhalter: Will Power (2017)

Meiste Poles: Will Power (5)

Meiste Siege: Josef Newgarden (5)

Komplette Siegerliste: St. Louis

2025 (IndyCar): Kyle Kirkwood

2024 (IndyCar): Josef Newgarden

2023 (IndyCar): Scott Dixon

2022 (IndyCar): Josef Newgarden

2021 (IndyCar): Josef Newgarden

2020 (IndyCar): Scott Dixon / Josef Newgarden

2019 (IndyCar): Takuma Sato

2018 (IndyCar): Will Power

2017 (IndyCar): Josef Newgarden

2004 bis 2016 nicht im Kalender

2003 (IRL): Helio Castroneves

2002 (IRL): Gil de Ferran

2001 (IRL): Al Unser Jr.

2000 (CART): Juan Pablo Montoya

1999 (CART): Michael Andretti

1998 (CART): Alex Zanardi

1997 (CART): Paul Tracy

Elkhart Lake

Start zum IndyCar-Rennen auf der Rennstrecke Road America in Elkhart Lake 2025

Road America: Rundstrecke im US-Bundesstaat Wisconsin

Foto: Geoff Miller / Lumen via Getty Images

Basisdaten: Elkhart Lake

Name: Road America

Ort: Elkhart Lake (Wisconsin)

Typ: permanente Rundstrecke

Länge: 4,014 Meilen (6,459 Kilometer)

Fahrtrichtung: im Uhrzeigersinn

Kurven: 14

Saison 2026: Elkhart Lake

Datum: 21. Juni

Rennen: 10 von 18

Renndistanz: 55 Runden

Rennbeginn: 13:00 Uhr Ortszeit (20:00 Uhr MESZ)

Renntitel: XPEL Grand Prix at Road America

Historie: Elkhart Lake

Im Kalender seit: 1982 (mit Unterbrechungen)

Rundenrekord: 1:40.194 Minuten - 144,223 mph (232,055 km/h) *

Rundenrekordhalter: Colton Herta (2023) *

* CART vermaß die Strecke leicht abweichend - damaliger Rundenrekord hier nicht berücksichtigt

Meiste Poles: Danny Sullivan (4)

Meiste Siege: Mario Andretti, Emerson Fittipaldi, Michael Andretti, Alex Palou (3)

Komplette Siegerliste: Elkhart Lake

2025 (IndyCar): Alex Palou

2024 (IndyCar): Will Power

2023 (IndyCar): Alex Palou

2022 (IndyCar): Josef Newgarden

2021 (IndyCar): Alex Palou

2020 (IndyCar): Scott Dixon / Felix Rosenqvist

2019 (IndyCar): Alexander Rossi

2018 (IndyCar): Josef Newgarden

2017 (IndyCar): Scott Dixon

2016 (IndyCar): Will Power

2008 bis 2015 nicht im Kalender

2007 (ChampCar): Sebastien Bourdais

2006 (ChampCar): A.J. Allmendinger

2005 nicht im Kalender

2004 (ChampCar): Alex Tagliani

2003 (CART): Bruno Junqueira

2002 (CART): Cristiano da Matta

2001 (CART): Bruno Junqueira

2000 (CART): Paul Tracy

1999 (CART): Christian Fittipaldi

1998 (CART): Dario Franchitti

1997 (CART): Alex Zanardi

1996 (CART): Michael Andretti

1995 (CART): Jacques Villeneuve

1994 (CART): Jacques Villeneuve

1993 (CART): Paul Tracy

1992 (CART): Emerson Fittipaldi

1991 (CART): Michael Andretti

1990 (CART): Michael Andretti

1989 (CART): Danny Sullivan

1988 (CART): Emerson Fittipaldi

1987 (CART): Mario Andretti

1986 (CART): Emerson Fittipaldi

1985 (CART): Jacques Villeneuve Sr.

1984 (CART): Mario Andretti

1983 (CART): Mario Andretti

1982 (CART): Hector Rebaque

Mid-Ohio

Start zum IndyCar-Rennen in Mid-Ohio 2025

Mid-Ohio Sports Car Course: Rundstrecke im US-Bundesstaat Ohio

Foto: Penske Entertainment

Basisdaten: Mid-Ohio

Name: Mid-Ohio Sports Car Course

Ort: Lexington (Ohio)

Typ: permanente Rundstrecke

Länge: 2,258 Meilen (3,633 Kilometer)

Fahrtrichtung: im Uhrzeigersinn

Kurven: 13

Saison 2026: Mid-Ohio

Datum: 5. Juli

Rennen: 11 von 18

Renndistanz: 90 Runden

Rennbeginn: 12:30 Uhr Ortszeit (18:30 Uhr MESZ)

Renntitel: Honda Indy 200 at Mid-Ohio

Historie: Mid-Ohio

Im Kalender seit: 1980 (mit Unterbrechungen)

Rundenrekord: 1:03.870 Minuten - 127,271 mph (204,779 km/h)

Rundenrekordhalter: Simon Pagenaud (2016)

Meiste Poles: Will Power (5)

Meiste Siege: Scott Dixon (7)

Komplette Siegerliste: Mid-Ohio

2025 (IndyCar): Scott Dixon

2024 (IndyCar): Patricio O'Ward

2023 (IndyCar): Alex Palou

2022 (IndyCar): Scott McLaughlin

2021 (IndyCar): Josef Newgarden

2020 (IndyCar): Will Power / Colton Herta

2019 (IndyCar): Scott Dixon

2018 (IndyCar): Alexander Rossi

2017 (IndyCar): Josef Newgarden

2016 (IndyCar): Simon Pagenaud

2015 (IndyCar): Graham Rahal

2014 (IndyCar): Scott Dixon

2013 (IndyCar): Charlie Kimball

2012 (IndyCar): Scott Dixon

2011 (IndyCar): Scott Dixon

2010 (IndyCar): Dario Franchitti

2009 (IndyCar): Scott Dixon

2008 (IndyCar): Ryan Briscoe

2007 (IRL): Scott Dixon

2004 bis 2006 nicht im Kalender

2003 (CART): Paul Tracy

2002 (CART): Patrick Carpentier

2001 (CART): Helio Castroneves

2000 (CART): Helio Castroneves

1999 (CART): Juan Pablo Montoya

1998 (CART): Adrian Fernandez

1997 (CART): Alex Zanardi

1996 (CART): Alex Zanardi

1995 (CART): Al Unser Jr.

1994 (CART): Al Unser Jr.

1993 (CART): Emerson Fittipaldi

1992 (CART): Emerson Fittipaldi

1991 (CART): Michael Andretti

1990 (CART): Michael Andretti

1989 (CART): Teo Fabi

1988 (CART): Emerson Fittipaldi

1987 (CART): Roberto Guerrero

1986 (CART): Bobby Rahal

1985 (CART): Bobby Rahal

1984 (CART): Mario Andretti

1983 (CART): Teo Fabi

1981 und 1982 nicht im Kalender

1980 (CART): Johnny Rutherford

Nashville

Start zum IndyCar-Saisonfinale 2025 auf dem Nashville-Oval

Nashville: 1,333-Meilen-Oval im US-Bundesstaat Tennessee

Foto: Penske Entertainment

Basisdaten: Nashville

Name: Nashville Superspeedway

Ort: Lebanon (Tennessee)

Typ: Short Oval

Länge: 1,333 Meilen (2,145 Kilometer)

Banking: 14 Grad (Kurven), 9 Grad (Start/Ziel-Bogen), 6 Grad (Gegengerade)

Kurven: 4

Saison 2026: Nashville

Datum: 19. Juli

Rennen: 12 von 18

Renndistanz: 300 Runden

Rennbeginn: noch offen

Renntitel: Borchetta Bourbon Music City Grand Prix

Historie: Nashville

Im Kalender seit: 2001 (mit Unterbrechung)

Rundenrekord: 23,271 Sekunden - 206,211 mph (331,793 km/h)

Rundenrekordhalter: Scott Dixon (2003)

Meiste Poles: Scott Dixon (2)

Meiste Siege: Scott Dixon (3)

Komplette Siegerliste: Nashville (nur das Oval)

2025 (IndyCar): Josef Newgarden

2024 (IndyCar): Colton Herta

2009 bis 2023 nicht im Kalender

2008 (IndyCar): Scott Dixon

2007 (IRL): Scott Dixon

2006 (IRL): Scott Dixon

2005 (IRL): Dario Franchitti

2004 (IRL): Tony Kanaan

2003 (IRL): Gil de Ferran

2002 (IRL): Alex Barron

2001 (IRL): Buddy Lazier

Portland

Start zum IndyCar-Rennen in Portland 2025

Portland International Raceway: Rundstrecke im US-Bundesstaat Oregon

Foto: Gavin Baker / Lumen via Getty Images

Basisdaten: Portland

Name: Portland International Raceway

Ort: Portland (Oregon)

Typ: permanente Rundstrecke

Länge: 1,964 Meilen (3,160 Kilometer)

Fahrtrichtung: im Uhrzeigersinn

Kurven: 12

Saison 2026: Portland

Datum: 9. August

Rennen: 13 von 18

Renndistanz: 110 Runden

Rennbeginn: 13:00 Uhr Ortszeit (22:00 Uhr MESZ)

Renntitel: BitNile.com Grand Prix of Portland

Historie: Portland

Im Kalender seit: 1984 (mit Unterbrechungen)

Rundenrekord: 57,347 Sekunden - 123,292 mph (198,377 km/h)

Rundenrekordhalter: Will Power (2018)

Meiste Poles: Emerson Fittipaldi (3)

Meiste Siege: Michael Andretti, Will Power (3)

Komplette Siegerliste: Portland

2025 (IndyCar): Will Power

2024 (IndyCar): Will Power

2023 (IndyCar): Alex Palou

2022 (IndyCar): Scott McLaughlin

2021 (IndyCar): Alex Palou

2020 nicht im Kalender (Corona-Pandemie)

2019 (IndyCar): Will Power

2018 (IndyCar): Takuma Sato

2008 bis 2017 nicht im Kalender

2007 (ChampCar): Sebastien Bourdais

2006 (ChampCar): A.J. Allmendinger

2005 (ChampCar): Cristiano da Matta

2004 (ChampCar): Sebastien Bourdais

2003 (CART): Adrian Fernandez

2002 (CART): Cristiano da Matta

2001 (CART): Max Papis

2000 (CART): Gil de Ferran

1999 (CART): Gil de Ferran

1998 (CART): Alex Zanardi

1997 (CART): Mark Blundell

1996 (CART): Alex Zanardi

1995 (CART): Al Unser Jr.

1994 (CART): Al Unser Jr.

1993 (CART): Emerson Fittipaldi

1992 (CART): Michael Andretti

1991 (CART): Michael Andretti

1990 (CART): Michael Andretti

1989 (CART): Emerson Fittipaldi

1988 (CART): Danny Sullivan

1987 (CART): Bobby Rahal

1986 (CART): Mario Andretti

1985 (CART): Mario Andretti

1984 (CART): Al Unser Jr.

Markham

Flagge von Kanada

In Markham bei Toronto in Kanada entsteht ein neuer Stadtkurs

Foto: Aaron M Sprecher / Getty Images

Basisdaten

Name: Streets of Markham

Ort: Markham (Ontario) in Kanada

Typ: Stadtkurs

Länge: 2,190 Meilen (3,523 Kilometer)

Fahrtrichtung: im Uhrzeigersinn

Kurven: 12

Saison 2026

Datum: 16. August

Rennen: 14 von 18

Renndistanz: noch offen

Rennbeginn: 12:00 Uhr Ortszeit (18:00 Uhr MESZ)

Renntitel: Ontario Honda Dealers Indy at Markham

Historie

Im Kalender seit: 2026

Rundenrekord: noch offen (neue Strecke)

Rundenrekordhalter: -

Meiste Poles: -

Meiste Siege: -

Washington

Washington Monument in Washington, D.C.

In der US-Hauptstadt Washington, D.C. entsteht ein neuer Stadtkurs

Foto: Kevin Dietsch-Pool / Getty Images

Basisdaten

Name: Streets of Washington

Ort: Washington (District of Columbia)

Typ: Stadtkurs

Länge: noch offen

Fahrtrichtung: noch offen

Kurven: noch offen

Saison 2026

Datum: 23. August

Rennen: 15 von 18

Renndistanz: noch offen

Rennbeginn: noch offen

Renntitel: Freedom 250 Grand Prix of Washington, D.C.

Historie

Im Kalender seit: 2026

Rundenrekord: noch offen (neue Strecke)

Rundenrekordhalter: -

Meiste Poles: -

Meiste Siege: -

Milwaukee

Start zum IndyCar-Rennen in Milwaukee 2025

Milwaukee Mile: Ein-Meilen-Oval im US-Bundesstaat Wisconsin

Foto: Perry Nelson / Lumen via Getty Images

Basisdaten: Milwaukee

Name: Milwaukee Mile

Ort: West Allis (Wisconsin)

Typ: Short Oval

Länge: 1,015 Meilen (1,633 Kilometer)

Banking: 9 Grad, 25 Minuten (Turns 1-4), 2 Grad, 5 Minuten (Geraden)

Kurven: 4

Saison 2026: Milwaukee

Datum: 29. August (Samstag) und 30. August (Sonntag)

Rennen: 16 und 17 von 18

Renndistanz: jeweils 250 Runden

Rennbeginn (Rennen 1): 13:30 Uhr Ortszeit am 29. August (20:30 Uhr MESZ)

Renntitel (Rennen 1): Snap-on Makers and Fixers 250

Rennbeginn (Rennen 2): 12:00 Uhr Ortszeit am 30. August (19:00 Uhr MESZ)

Renntitel (Rennen 2): Snap-on Milwaukee Mile 250

Historie: Milwaukee

Im Kalender seit: 1939 (mit Unterbrechungen)

Rundenrekord: 21,185 Sekunden - 172,477 mph (277,515 km/h) *

Rundenrekordhalter: Helio Castroneves (2006) *

* CART vermaß die Strecke leicht abweichend - damaliger Rundenrekord hier nicht berücksichtigt

Pole-Rekord (zwei Runden am Stück): 42,776 Sekunden - 170,841 mph (274,883 km/h)

Pole-Rekordhalter: Dario Franchitti (2011)

Meiste Poles: A.J. Foyt (7)

Meiste Siege: Rodger Ward (7)

Komplette Siegerliste: Milwaukee

2025 (IndyCar): Christian Rasmussen

2024 (IndyCar): Patricio O'Ward / Scott McLaughlin

2016 bis 2023 nicht im Kalender

2015 (IndyCar): Sebastien Bourdais

2014 (IndyCar): Will Power

2013 (IndyCar): Ryan Hunter-Reay

2012 (IndyCar): Ryan Hunter-Reay

2011 (IndyCar): Dario Franchitti

2010 nicht im Kalender

2009 (IndyCar): Scott Dixon

2008 (IndyCar): Ryan Briscoe

2007 (IRL): Tony Kanaan

2006 (ChampCar / IRL): Sebastien Bourdais / Tony Kanaan

2005 (ChampCar / IRL): Paul Tracy / Sam Hornish Jr.

2004 (ChampCar / IRL): Ryan Hunter-Reay / Dario Franchitti

2003 (CART): Michel Jourdain Jr.

2002 (CART): Paul Tracy

2001 (CART): Kenny Bräck

2000 (CART): Juan Pablo Montoya

1999 (CART): Paul Tracy

1998 (CART): Jimmy Vasser

1997 (CART): Greg Moore

1996 (CART): Michael Andretti

1995 (CART): Paul Tracy

1994 (CART): Al Unser Jr.

1993 (CART): Nigel Mansell

1992 (CART): Michael Andretti

1991 (CART): Michael Andretti

1990 (CART): Al Unser Jr.

1989 (CART): Rick Mears

1988 (CART): Rick Mears

1987 (CART): Michael Andretti

1986 (CART): Michael Andretti

1985 (CART): Mario Andretti

1984 (CART): Tom Sneva

1983 (CART): Tom Sneva

1982 (CART): Gordon Johncock / Tom Sneva

1981 (CART): Mike Mosley / Tom Sneva

1980 (CART): Bobby Unser / Johnny Rutherford

1979 (USAC): A.J. Foyt / Roger McCluskey

1978 (USAC): Rick Mears / Danny Ongais

1977 (USAC): Johnny Rutherford / Johnny Rutherford

1976 (USAC): Mike Mosley / Al Unser

1975 (USAC): A.J. Foyt / Mike Mosley

1974 (USAC): Johnny Rutherford / Gordon Johncock

1973 (USAC): Bobby Unser / Wally Dallenbach

1972 (USAC): Bobby Unser / Joe Leonard

1971 (USAC): Al Unser / Bobby Unser

1970 (USAC): Joe Leonard / Al Unser

1969 (USAC): Art Pollard / Al Unser

1968 (USAC): Lloyd Ruby / Lloyd Ruby

1967 (USAC): Gordon Johncock / Mario Andretti

1966 (USAC): Mario Andretti / Mario Andretti

1965 (USAC): Parnelli Jones / Joe Leonard / Gordon Johncock

1964 (USAC): A.J. Foyt / Parnelli Jones

1963 (USAC): Rodger Ward / Jim Clark

1962 (USAC): A.J. Foyt / Rodger Ward

1961 (USAC): Rodger Ward / Lloyd Ruby

1960 (USAC): Rodger Ward / Len Sutton

1959 (USAC): Johnny Thomson / Rodger Ward

1958 (USAC): Art Bisch / Rodger Ward

1957 (USAC): Rodger Ward / Jim Rathmann

1956 (USAC): Pat Flaherty / Jimmy Bryan

1955 (AAA): Johnny Thomson / Pat Flaherty

1954 (AAA): Chuck Stevenson / Manny Ayulo

1953 (AAA): Jack McGrath / Chuck Stevenson

1952 (AAA): Mike Nazaruk / Chuck Stevenson

1951 (AAA): Tony Bettenhausen / Walt Faulkner

1950 (AAA): Tony Bettenhausen / Walt Faulkner

1949 (AAA): Myron Fohr / Johnnie Parsons

1948 (AAA): Emil Andres / Johnny Mantz / Myron Fohr

1947 (AAA): Ted Horn

1946 (AAA): Rex Mays

1942 bis 1945 nicht im Kalender

1941 (AAA): Rex Mays

1940 nicht im Kalender

1939 (AAA): Babe Stapp

Laguna Seca

Start zum IndyCar-Rennen auf dem Laguna Seca Raceway 2025

Laguna Seca Raceway: Rundstrecke im US-Bundesstaat Kalifornien

Foto: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

Basisdaten: Laguna Seca

Name: WeatherTech Raceway Laguna Seca

Ort: Monterey (Kalifornien)

Typ: permanente Rundstrecke

Länge: 2,238 Meilen (3,601 Kilometer)

Fahrtrichtung: gegen den Uhrzeigersinn

Kurven: 11

Saison 2026: Laguna Seca

Datum: 6. September

Rennen: 18 von 18

Renndistanz: 95 Runden

Rennbeginn: 11:30 Uhr Ortszeit (20:30 Uhr MESZ)

Renntitel: noch offen

Historie: Laguna Seca

Im Kalender seit: 1983 (mit Unterbrechungen)

Rundenrekord: 1:06.461 Minuten - 121,226 mph (195,053 km/h)

Rundenrekordhalter: Christian Lundgaard (2023; im Q2-Segment)

Meiste Poles: Mario Andretti, Bryan Herta (3)

Meiste Siege: Bobby Rahal (4)

Komplette Siegerliste: Laguna Seca

2025 (IndyCar): Alex Palou

2024 (IndyCar): Alex Palou

2023 (IndyCar): Scott Dixon

2022 (IndyCar): Alex Palou

2021 (IndyCar): Colton Herta

2020 nicht im Kalender (Corona-Pandemie)

2019 (IndyCar): Colton Herta

2005 bis 2018 nicht im Kalender

2004 (ChampCar): Patrick Carpentier

2003 (CART): Patrick Carpentier

2002 (CART): Cristiano da Matta

2001 (CART): Max Papis

2000 (CART): Helio Castroneves

1999 (CART): Bryan Herta

1998 (CART): Bryan Herta

1997 (CART): Jimmy Vasser

1996 (CART): Alex Zanardi

1995 (CART): Gil de Ferran

1994 (CART): Paul Tracy

1993 (CART): Paul Tracy

1992 (CART): Michael Andretti

1991 (CART): Michael Andretti

1990 (CART): Danny Sullivan

1989 (CART): Rick Mears

1988 (CART): Danny Sullivan

1987 (CART): Bobby Rahal

1986 (CART): Bobby Rahal

1985 (CART): Bobby Rahal

1984 (CART): Bobby Rahal

1983 (CART): Teo Fabi

Diese Story teilen oder speichern

