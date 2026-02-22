Der Fahrplan für Mick Schumacher: Die Strecken im IndyCar-Kalender im Detail
Die 18 Rennen der IndyCar-Saison 2026 werden auf 17 Rennstrecken ausgetragen: Wie stellen sie vor mit Basisdaten, Details zu den Rennen, Rekorden, Siegerlisten
Die IndyCar-Serie fährt auf Rundstrecken, Stadtkursen und Ovalen
Der Rennkalender der IndyCar-Serie für die Saison 2026, die Rookie-Saison von Mick Schumacher, weist auf 17 Strecken insgesamt 18 Rennen auf. Alle drei Streckentypen - Ovale, permanente Rundstrecken, temporäre Stadtkurse - sind mit jeweils sechs Rennen im IndyCar-Kalender 2026 vertreten.
Nachfolgend geben wir einen detaillierten Überblick über alle Rennstrecken im IndyCar-Kalender 2026. Dabei werden für jede Strecke die Basisdaten genannt, wie Ort, Streckentyp, Streckenlänge, Anzahl der Kurven, Fahrtrichtung (bei Rundkursen), Kurvenüberhöhung (Banking; bei Ovalen). Außerdem liefern wir für jede Strecke die Informationen zum 2026er-Rennwochenende, wie Datum, Renndistanz, Startzeit, Renntitel.
Des Weiteren blicken wir für jede Strecke auf die Historie mit Rundenrekord, Rundenrekordhalter, meisten Polepositions und meisten Siegen. Und wir liefern für jede Strecke die komplette Siegerliste über sämtliche IndyCar-Dachverbände (AAA, USAC, CART, IRL, ChampCar, IndyCar), unter denen die jeweilige Strecke zum Rennkalender gehörte.
Beim Indianapolis-Oval beinhaltet die Siegerliste zudem die Jahre, in denen das Indy 500 offiziell ein Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft war. Manche Strecken tauchten in manchen Jahren mehrmals im IndyCar-Kalender auf. So wurde beispielsweise im Corona-Jahr 2020 gleich dreimal auf dem Indianapolis-Rundkurs gefahren.
St. Petersburg
St. Petersburg: Stadtkurs im US-Bundesstaat Florida
Basisdaten: St. Petersburg
Name: Streets of St. Petersburg
Ort: St. Petersburg (Florida)
Typ: Stadtkurs
Länge: 1,800 Meilen (2,896 Kilometer)
Fahrtrichtung: im Uhrzeigersinn
Kurven: 14
Saison 2026: St. Petersburg
Datum: 1. März
Rennen: 1 von 18
Renndistanz: 100 Runden
Rennbeginn: 12:00 Uhr Ortszeit (18:00 Uhr MEZ)
Renntitel: Firestone Grand Prix of St. Petersburg
Historie: St. Petersburg
Im Kalender seit: 2003 (mit Unterbrechung)
Rundenrekord: 59,271 Sekunden - 109,328 mph (175,909 km/h)
Rundenrekordhalter: Felix Rosenqvist (2024; im Q2-Segment)
Meiste Poles: Will Power (9)
Meiste Siege: Helio Castroneves (3)
Komplette Siegerliste: St. Petersburg
2025 (IndyCar): Alex Palou
2024 (IndyCar): Patricio O'Ward
2023 (IndyCar): Marcus Ericsson
2022 (IndyCar): Scott McLaughlin
2021 (IndyCar): Colton Herta
2020 (IndyCar): Josef Newgarden
2019 (IndyCar): Josef Newgarden
2018 (IndyCar): Sebastien Bourdais
2017 (IndyCar): Sebastien Bourdais
2016 (IndyCar): Juan Pablo Montoya
2015 (IndyCar): Juan Pablo Montoya
2014 (IndyCar): Will Power
2013 (IndyCar): James Hinchcliffe
2012 (IndyCar): Helio Castroneves
2011 (IndyCar): Dario Franchitti
2010 (IndyCar): Will Power
2009 (IndyCar): Ryan Briscoe
2008 (IndyCar): Graham Rahal
2007 (IRL): Helio Castroneves
2006 (IRL): Helio Castroneves
2005 (IRL): Dan Wheldon
2004 nicht im Kalender
2003 (CART): Paul Tracy
Phoenix
Phoenix Raceway: Ein-Meilen-Oval im US-Bundesstaat Arizona
Basisdaten: Phoenix
Name: Phoenix Raceway
Ort: Avondale (Arizona)
Typ: Short Oval
Länge: 1,022 Meilen (1,644 Kilometer)
Banking: 9 Grad (Turns 1/2), 11 Grad (Turns 3/4), 9 Grad (Start/Ziel-Bogen), 3 Grad (Gegengerade)
Kurven: 4
Saison 2026: Phoenix
Datum: 7. März (Samstag)
Rennen: 2 von 18
Renndistanz: 250 Runden
Rennbeginn: 13:00 Uhr Ortszeit (21:00 Uhr MEZ)
Renntitel: Good Ranchers 250
Historie: Phoenix
Im Kalender seit: 1964 (mit Unterbrechungen)
Rundenrekord: 18,870 Sekunden - 194,975 mph (313,715 km/h)
Rundenrekordhalter: Helio Castroneves (2017)
Pole-Rekord (zwei Runden am Stück): 37,753 Sekunden - 194,905 mph (313,602 km/h)
Pole-Rekordhalter: Helio Castroneves (2017)
Meiste Poles: Bobby Unser (11)
Meiste Siege: Al Unser (6)
Komplette Siegerliste: Phoenix
2019 bis 2025 nicht im Kalender
2018 (IndyCar): Josef Newgarden
2017 (IndyCar): Simon Pagenaud
2016 (IndyCar): Scott Dixon
2006 bis 2015 nicht im Kalender
2005 (IRL): Sam Hornish Jr.
2004 (IRL): Tony Kanaan
2003 (IRL): Tony Kanaan
2002 (IRL): Helio Castroneves
2001 (IRL): Sam Hornish Jr.
2000 (IRL): Buddy Lazier
1999 (IRL): Scott Goodyear
1998 (IRL): Scott Sharp
1997 (IRL): Jim Guthrie
1996 (IRL): Arie Luyendyk
1995 (CART): Robby Gordon
1994 (CART): Emerson Fittipaldi
1993 (CART): Mario Andretti
1992 (CART): Bobby Rahal
1991 (CART): Arie Luyendyk
1990 (CART): Rick Mears
1989 (CART): Rick Mears
1988 (CART): Mario Andretti
1987 (CART): Roberto Guerrero
1986 (CART): Kevin Cogan / Michael Andretti
1985 (CART): Al Unser
1984 (CART): Tom Sneva / Bobby Rahal
1983 (CART): Teo Fabi
1982 (CART): Rick Mears / Tom Sneva
1981 (CART): Johnny Rutherford / Tom Sneva
1980 (CART): Tom Sneva
1979 (CART): Gordon Johncock / Al Unser
1978 (USAC): Gordon Johncock / Johnny Rutherford
1977 (USAC): Johnny Rutherford / Gordon Johncock
1976 (USAC): Bobby Unser / Al Unser
1975 (USAC): Johnny Rutherford / A.J. Foyt
1974 (USAC): Mike Mosley / Gordon Johncock
1973 (USAC): Gordon Johncock
1972 (USAC): Bobby Unser / Bobby Unser
1971 (USAC): Al Unser / A.J. Foyt
1970 (USAC): Al Unser / Swede Savage
1969 (USAC): George Follmer / Al Unser
1968 (USAC): Bobby Unser / Gary Bettenhausen
1967 (USAC): Lloyd Ruby / Mario Andretti
1966 (USAC): Jim McElreath / Mario Andretti
1965 (USAC): Don Branson / A.J. Foyt
1964 (USAC): A.J. Foyt / Lloyd Ruby
Arlington
Arlington: Neuer Stadtkurs im US-Bundesstaat Texas (Computergrafik)
Basisdaten: Arlington
Name: Streets of Arlington
Ort: Arlington (Texas)
Typ: Stadtkurs
Länge: 2,730 Meilen (4,393 Kilometer)
Fahrtrichtung: im Uhrzeigersinn
Kurven: 14
Saison 2026: Arlington
Datum: 15. März
Rennen: 3 von 18
Renndistanz: 70 Runden
Rennbeginn: 11:30 Uhr Ortszeit (17:30 Uhr MEZ)
Renntitel: Java House Grand Prix of Arlington
Historie: Arlington
Im Kalender seit: 2026
Rundenrekord: noch offen (neue Strecke)
Rundenrekordhalter: -
Meiste Poles: -
Meiste Siege: -
Birmingham
Barber Motorsports Park: Rundstrecke im US-Bundesstaat Alabama
Basisdaten: Birmingham
Name: Barber Motorsports Park
Ort: Birmingham (Alabama)
Typ: permanente Rundstrecke
Länge: 2,366 Meilen (3,807 Kilometer)
Fahrtrichtung: im Uhrzeigersinn
Kurven: 17
Saison 2026: Birmingham
Datum: 29. März
Rennen: 4 von 18
Renndistanz: 90 Runden
Rennbeginn: 12:00 Uhr Ortszeit (19:00 Uhr MESZ)
Renntitel: Children's of Alabama Indy Grand Prix
Historie: Birmingham
Im Kalender seit: 2010 (mit Unterbrechung)
Rundenrekord: 1:05.502 Minuten - 130,038 mph (209,231 km/h)
Rundenrekordhalter: Patricio O'Ward (2021; im Q2-Segment)
Meiste Poles: Will Power (4)
Meiste Siege: Josef Newgarden (3)
Komplette Siegerliste: Birmingham
2025 (IndyCar): Alex Palou
2024 (IndyCar): Scott McLaughlin
2023 (IndyCar): Scott McLaughlin
2022 (IndyCar): Patricio O'Ward
2021 (IndyCar): Alex Palou
2020 nicht im Kalender (Corona-Pandemie)
2019 (IndyCar): Takuma Sato
2018 (IndyCar): Josef Newgarden
2017 (IndyCar): Josef Newgarden
2016 (IndyCar): Simon Pagenaud
2015 (IndyCar): Josef Newgarden
2014 (IndyCar): Ryan Hunter-Reay
2013 (IndyCar): Ryan Hunter-Reay
2012 (IndyCar): Will Power
2011 (IndyCar): Will Power
2010 (IndyCar): Helio Castroneves
Long Beach
Long Beach: Stadtkurs im US-Bundesstaat Kalifornien
Basisdaten: Long Beach
Name: Streets of Long Beach
Ort: Long Beach (Kalifornien)
Typ: Stadtkurs
Länge: 1,968 Meilen (3,167 Kilometer)
Fahrtrichtung: im Uhrzeigersinn
Kurven: 11
Saison 2026: Long Beach
Datum: 19. April
Rennen: 5 von 18
Renndistanz: 90 Runden
Rennbeginn: 14:30 Uhr Ortszeit (23:30 Uhr MESZ)
Renntitel: Acura Grand Prix of Long Beach
Historie: Long Beach
Im Kalender seit: 1984 (mit Unterbrechung)
Rundenrekord: 1:05.310 Minuten - 108,480 mph (174,544 km/h)
Rundenrekordhalter: Colton Herta (2022)
Meiste Poles: Helio Castroneves (4)
Meiste Siege: Al Unser Jr. (6)
Komplette Siegerliste: Long Beach
2025 (IndyCar): Kyle Kirkwood
2024 (IndyCar): Scott Dixon
2023 (IndyCar): Kyle Kirkwood
2022 (IndyCar): Josef Newgarden
2021 (IndyCar): Colton Herta
2020 nicht im Kalender (Corona-Pandemie)
2019 (IndyCar): Alexander Rossi
2018 (IndyCar): Alexander Rossi
2017 (IndyCar): James Hinchcliffe
2016 (IndyCar): Simon Pagenaud
2015 (IndyCar): Scott Dixon
2014 (IndyCar): Mike Conway
2013 (IndyCar): Takuma Sato
2012 (IndyCar): Will Power
2011 (IndyCar): Mike Conway
2010 (IndyCar): Ryan Hunter-Reay
2009 (IndyCar): Dario Franchitti
2008 (ChampCar): Will Power
2007 (ChampCar): Sebastien Bourdais
2006 (ChampCar): Sebastien Bourdais
2005 (ChampCar): Sebastien Bourdais
2004 (ChampCar): Paul Tracy
2003 (CART): Paul Tracy
2002 (CART): Michael Andretti
2001 (CART): Helio Castroneves
2000 (CART): Paul Tracy
1999 (CART): Juan Pablo Montoya
1998 (CART): Alex Zanardi
1997 (CART): Alex Zanardi
1996 (CART): Jimmy Vasser
1995 (CART): Al Unser Jr.
1994 (CART): Al Unser Jr.
1993 (CART): Paul Tracy
1992 (CART): Danny Sullivan
1991 (CART): Al Unser Jr.
1990 (CART): Al Unser Jr.
1989 (CART): Al Unser Jr.
1988 (CART): Al Unser Jr.
1987 (CART): Mario Andretti
1986 (CART): Michael Andretti
1985 (CART): Mario Andretti
1984 (CART): Mario Andretti
Indianapolis-GP
Indianapolis Road Course: Rundstrecke im US-Bundesstaat Indiana
Basisdaten: Indianapolis-GP
Name: Indianapolis Motor Speedway Road Course
Ort: Speedway (Indiana)
Typ: permanente Rundstrecke
Länge: 2,439 Meilen (3,924 Kilometer)
Fahrtrichtung: im Uhrzeigersinn
Kurven: 14
Saison 2026: Indianapolis-GP
Datum: 9. Mai (Samstag)
Rennen: 6 von 18
Renndistanz: 85 Runden
Rennbeginn: 16:30 Uhr Ortszeit (22:30 Uhr MESZ)
Renntitel: Sonsio Grand Prix
Historie: Indianapolis-GP
Im Kalender seit: 2014
Rundenrekord: 1:07.704 Minuten - 129,688 mph (208,668 km/h)
Rundenrekordhalter: Will Power (2017)
Meiste Poles: Will Power (6)
Meiste Siege: Will Power (5)
Komplette Siegerliste: Indianapolis-GP
2025 (IndyCar): Alex Palou
2024 (IndyCar): Alex Palou
2023 (IndyCar): Alex Palou / Scott Dixon
2022 (IndyCar): Colton Herta / Alexander Rossi
2021 (IndyCar): Rinus VeeKay / Will Power
2020 (IndyCar): Scott Dixon / Josef Newgarden / Will Power
2019 (IndyCar): Simon Pagenaud
2018 (IndyCar): Will Power
2017 (IndyCar): Will Power
2016 (IndyCar): Simon Pagenaud
2015 (IndyCar): Will Power
2014 (IndyCar): Simon Pagenaud
Indianapolis 500
Indianapolis Motor Speedway: 2,5-Meilen-Superspeedway für das Indy 500
Basisdaten: Indy 500
Name: Indianapolis Motor Speedway
Ort: Speedway (Indiana)
Typ: Superspeedway
Länge: 2,500 Meilen (4,023 Kilometer)
Banking: 9 Grad, 12 Minuten (Turns 1-4)
Kurven: 4
Saison 2026: Indy 500
Datum: 24. Mai
Rennen: 7 von 18
Renndistanz: 200 Runden
Rennbeginn: 10:00 Uhr Ortszeit (16:00 Uhr MESZ)
Renntitel: 110th Running of the Indianapolis 500
Historie: Indy 500
Im Kalender seit: 1911
Rundenrekord: 37,616 Sekunden - 239,260 mph (384,969 km/h)
Rundenrekordhalter: Arie Luyendyk (1996; am "Fast-Friday")
Pole-Rekord (vier Runden am Stück): 2:33.701 Minuten - 234,220 mph (376,860 km/h)
Pole-Rekordhalter: Scott McLaughlin (2024)
Meiste Poles: Rick Mears (6)
Meiste Siege: A.J. Foyt, Al Unser, Rick Mears, Helio Castroneves (4)
Komplette Siegerliste: Indy 500
2025 (IndyCar): Alex Palou
2024 (IndyCar): Josef Newgarden
2023 (IndyCar): Josef Newgarden
2022 (IndyCar): Marcus Ericsson
2021 (IndyCar): Helio Castroneves
2020 (IndyCar): Takuma Sato
2019 (IndyCar): Simon Pagenaud
2018 (IndyCar): Will Power
2017 (IndyCar): Takuma Sato
2016 (IndyCar): Alexander Rossi
2015 (IndyCar): Juan Pablo Montoya
2014 (IndyCar): Ryan Hunter-Reay
2013 (IndyCar): Tony Kanaan
2012 (IndyCar): Dario Franchitti
2011 (IndyCar): Dan Wheldon
2010 (IndyCar): Dario Franchitti
2009 (IndyCar): Helio Castroneves
2008 (IndyCar): Scott Dixon
2007 (IRL): Dario Franchitti
2006 (IRL): Sam Hornish Jr.
2005 (IRL): Dan Wheldon
2004 (IRL): Buddy Rice
2003 (IRL): Gil de Ferran
2002 (IRL): Helio Castroneves
2001 (IRL): Helio Castroneves
2000 (IRL): Juan Pablo Montoya
1999 (IRL): Kenny Bräck
1998 (IRL): Eddie Cheever
1997 (IRL): Arie Luyendyk
1996 (IRL): Buddy Lazier
1995 (CART): Jacques Villeneuve
1994 (CART): Al Unser Jr.
1993 (CART): Emerson Fittipaldi
1992 (CART): Al Unser Jr.
1991 (CART): Rick Mears
1990 (CART): Arie Luyendyk
1989 (CART): Emerson Fittipaldi
1988 (CART): Rick Mears
1987 (CART): Al Unser
1986 (CART): Bobby Rahal
1985 (CART): Danny Sullivan
1984 (CART): Rick Mears
1983 (CART): Tom Sneva
1982 (USAC): Gordon Johncock
1981 (USAC): Bobby Unser
1980 (CART): Johnny Rutherford
1979 (CART): Rick Mears
1978 (USAC): Al Unser
1977 (USAC): A.J. Foyt
1976 (USAC): Johnny Rutherford
1975 (USAC): Bobby Unser
1974 (USAC): Johnny Rutherford
1973 (USAC): Gordon Johncock
1972 (USAC): Mark Donohue
1971 (USAC): Al Unser
1970 (USAC): Al Unser
1969 (USAC): Mario Andretti
1968 (USAC): Bobby Unser
1967 (USAC): A.J. Foyt
1966 (USAC): Graham Hill
1965 (USAC): Jim Clark
1964 (USAC): A.J. Foyt
1963 (USAC): Parnelli Jones
1962 (USAC): Rodger Ward
1961 (USAC): A.J. Foyt
1960 (F1): Jim Rathman
1959 (F1): Rodger Ward
1958 (F1): Jimmy Bryan
1957 (F1): Sam Hanks
1956 (F1): Pat Flaherty
1955 (F1): Bob Sweikert
1954 (F1): Bill Vukovich
1953 (F1): Bill Vukovich
1952 (F1): Troy Ruttman
1951 (F1): Lee Wallard
1950 (F1): Johnnie Parsons
1949 (AAA): Bill Holland
1948 (AAA): Mauri Rose
1947 (AAA): Mauri Rose
1946 (AAA): George Robson
1942 bis 1945 kein Indy 500 (Zweiter Weltkrieg)
1941 (AAA): Floyd Davis & Mauri Rose
1940 (AAA): Wilbur Shaw
1939 (AAA): Wilbur Shaw
1938 (AAA): Floyd Roberts
1937 (AAA): Wilbur Shaw
1936 (AAA): Louis Meyer
1935 (AAA): Kelly Petillo
1934 (AAA): Bill Cummings
1933 (AAA): Louis Meyer
1932 (AAA): Fred Frame
1931 (AAA): Louis Schneider
1930 (AAA): Billy Arnold
1929 (AAA): Ray Keech
1928 (AAA): Louis Meyer
1927 (AAA): George Souders
1926 (AAA): Frank Lockhart
1925 (AAA): Peter DePaolo
1924 (AAA): Lora Corum & Joe Boyer
1923 (AAA): Tommy Milton
1922 (AAA): Jimmy Murphy
1921 (AAA): Tommy Milton
1920 (AAA): Gaston Chevrolet
1919 (AAA): Howdy Wilcox
1917 und 1918 kein Indy 500 (Erster Weltkrieg)
1916 (AAA): Dario Resta
1915 (AAA): Ralph DePalma
1914 (AAA): Rene Thomas
1913 (AAA): Jules Goux
1912 (AAA): Joe Dawson
1911 (AAA): Ray Harroun
Detroit
Detroit: Stadtkurs im US-Bundesstaat Michigan
Basisdaten: Detroit
Name: Streets of Detroit
Ort: Detroit (Michigan)
Typ: Stadtkurs
Länge: 1,645 Meilen (2,647 Kilometer)
Fahrtrichtung: gegen den Uhrzeigersinn
Kurven: 10
Saison 2026: Detroit
Datum: 31. Mai
Rennen: 8 von 18
Renndistanz: 100 Runden
Rennbeginn: 12:30 Uhr Ortszeit (18:30 Uhr MESZ)
Renntitel: Chevrolet Detroit Grand Prix
Historie: Detroit
Im Kalender seit: 2023
Rundenrekord: 1:00.230 Minuten - 98,322 mph (158,200 km/h)
Rundenrekordhalter: Colton Herta (2024; im Q2-Segment)
Meiste Poles: Name (X)
Meiste Siege: Alex Palou, Scott Dixon, Kyle Kirkwood (1)
Komplette Siegerliste: Detroit (nur der aktuelle Downtown-Kurs)
2025 (IndyCar): Kyle Kirkwood
2024 (IndyCar): Scott Dixon
2023 (IndyCar): Alex Palou
St. Louis
St. Louis: 1,25-Meilen-Oval im US-Bundesstaat Illinois
Basisdaten: St. Louis
Name: World Wide Technology Raceway
Ort: Madison (Illinois)
Typ: Short Oval
Länge: 1,250 Meilen (2,011 Kilometer)
Banking: 11 Grad (Turns 1/2), 9 Grad (Turns 3/4)
Kurven: 4
Saison 2026: St. Louis
Datum: 7. Juni
Rennen: 9 von 18
Renndistanz: 260 Runden
Rennbeginn: 20:00 Uhr Ortszeit (3:00 Uhr MESZ am 8. Juni)
Renntitel: Bommarito Automotive Group 500
Historie: St. Louis
Im Kalender seit: 1997 (mit Unterbrechung)
Rundenrekord: 23,721 Sekunden - 189,709 mph (305,242 km/h)
Rundenrekordhalter: Will Power (2017)
Pole-Rekord (zwei Runden am Stück): 47,457 Sekunden - 189,642 mph (305,134 km/h)
Pole-Rekordhalter: Will Power (2017)
Meiste Poles: Will Power (5)
Meiste Siege: Josef Newgarden (5)
Komplette Siegerliste: St. Louis
2025 (IndyCar): Kyle Kirkwood
2024 (IndyCar): Josef Newgarden
2023 (IndyCar): Scott Dixon
2022 (IndyCar): Josef Newgarden
2021 (IndyCar): Josef Newgarden
2020 (IndyCar): Scott Dixon / Josef Newgarden
2019 (IndyCar): Takuma Sato
2018 (IndyCar): Will Power
2017 (IndyCar): Josef Newgarden
2004 bis 2016 nicht im Kalender
2003 (IRL): Helio Castroneves
2002 (IRL): Gil de Ferran
2001 (IRL): Al Unser Jr.
2000 (CART): Juan Pablo Montoya
1999 (CART): Michael Andretti
1998 (CART): Alex Zanardi
1997 (CART): Paul Tracy
Elkhart Lake
Road America: Rundstrecke im US-Bundesstaat Wisconsin
Basisdaten: Elkhart Lake
Name: Road America
Ort: Elkhart Lake (Wisconsin)
Typ: permanente Rundstrecke
Länge: 4,014 Meilen (6,459 Kilometer)
Fahrtrichtung: im Uhrzeigersinn
Kurven: 14
Saison 2026: Elkhart Lake
Datum: 21. Juni
Rennen: 10 von 18
Renndistanz: 55 Runden
Rennbeginn: 13:00 Uhr Ortszeit (20:00 Uhr MESZ)
Renntitel: XPEL Grand Prix at Road America
Historie: Elkhart Lake
Im Kalender seit: 1982 (mit Unterbrechungen)
Rundenrekord: 1:40.194 Minuten - 144,223 mph (232,055 km/h) *
Rundenrekordhalter: Colton Herta (2023) *
* CART vermaß die Strecke leicht abweichend - damaliger Rundenrekord hier nicht berücksichtigt
Meiste Poles: Danny Sullivan (4)
Meiste Siege: Mario Andretti, Emerson Fittipaldi, Michael Andretti, Alex Palou (3)
Komplette Siegerliste: Elkhart Lake
2025 (IndyCar): Alex Palou
2024 (IndyCar): Will Power
2023 (IndyCar): Alex Palou
2022 (IndyCar): Josef Newgarden
2021 (IndyCar): Alex Palou
2020 (IndyCar): Scott Dixon / Felix Rosenqvist
2019 (IndyCar): Alexander Rossi
2018 (IndyCar): Josef Newgarden
2017 (IndyCar): Scott Dixon
2016 (IndyCar): Will Power
2008 bis 2015 nicht im Kalender
2007 (ChampCar): Sebastien Bourdais
2006 (ChampCar): A.J. Allmendinger
2005 nicht im Kalender
2004 (ChampCar): Alex Tagliani
2003 (CART): Bruno Junqueira
2002 (CART): Cristiano da Matta
2001 (CART): Bruno Junqueira
2000 (CART): Paul Tracy
1999 (CART): Christian Fittipaldi
1998 (CART): Dario Franchitti
1997 (CART): Alex Zanardi
1996 (CART): Michael Andretti
1995 (CART): Jacques Villeneuve
1994 (CART): Jacques Villeneuve
1993 (CART): Paul Tracy
1992 (CART): Emerson Fittipaldi
1991 (CART): Michael Andretti
1990 (CART): Michael Andretti
1989 (CART): Danny Sullivan
1988 (CART): Emerson Fittipaldi
1987 (CART): Mario Andretti
1986 (CART): Emerson Fittipaldi
1985 (CART): Jacques Villeneuve Sr.
1984 (CART): Mario Andretti
1983 (CART): Mario Andretti
1982 (CART): Hector Rebaque
Mid-Ohio
Mid-Ohio Sports Car Course: Rundstrecke im US-Bundesstaat Ohio
Basisdaten: Mid-Ohio
Name: Mid-Ohio Sports Car Course
Ort: Lexington (Ohio)
Typ: permanente Rundstrecke
Länge: 2,258 Meilen (3,633 Kilometer)
Fahrtrichtung: im Uhrzeigersinn
Kurven: 13
Saison 2026: Mid-Ohio
Datum: 5. Juli
Rennen: 11 von 18
Renndistanz: 90 Runden
Rennbeginn: 12:30 Uhr Ortszeit (18:30 Uhr MESZ)
Renntitel: Honda Indy 200 at Mid-Ohio
Historie: Mid-Ohio
Im Kalender seit: 1980 (mit Unterbrechungen)
Rundenrekord: 1:03.870 Minuten - 127,271 mph (204,779 km/h)
Rundenrekordhalter: Simon Pagenaud (2016)
Meiste Poles: Will Power (5)
Meiste Siege: Scott Dixon (7)
Komplette Siegerliste: Mid-Ohio
2025 (IndyCar): Scott Dixon
2024 (IndyCar): Patricio O'Ward
2023 (IndyCar): Alex Palou
2022 (IndyCar): Scott McLaughlin
2021 (IndyCar): Josef Newgarden
2020 (IndyCar): Will Power / Colton Herta
2019 (IndyCar): Scott Dixon
2018 (IndyCar): Alexander Rossi
2017 (IndyCar): Josef Newgarden
2016 (IndyCar): Simon Pagenaud
2015 (IndyCar): Graham Rahal
2014 (IndyCar): Scott Dixon
2013 (IndyCar): Charlie Kimball
2012 (IndyCar): Scott Dixon
2011 (IndyCar): Scott Dixon
2010 (IndyCar): Dario Franchitti
2009 (IndyCar): Scott Dixon
2008 (IndyCar): Ryan Briscoe
2007 (IRL): Scott Dixon
2004 bis 2006 nicht im Kalender
2003 (CART): Paul Tracy
2002 (CART): Patrick Carpentier
2001 (CART): Helio Castroneves
2000 (CART): Helio Castroneves
1999 (CART): Juan Pablo Montoya
1998 (CART): Adrian Fernandez
1997 (CART): Alex Zanardi
1996 (CART): Alex Zanardi
1995 (CART): Al Unser Jr.
1994 (CART): Al Unser Jr.
1993 (CART): Emerson Fittipaldi
1992 (CART): Emerson Fittipaldi
1991 (CART): Michael Andretti
1990 (CART): Michael Andretti
1989 (CART): Teo Fabi
1988 (CART): Emerson Fittipaldi
1987 (CART): Roberto Guerrero
1986 (CART): Bobby Rahal
1985 (CART): Bobby Rahal
1984 (CART): Mario Andretti
1983 (CART): Teo Fabi
1981 und 1982 nicht im Kalender
1980 (CART): Johnny Rutherford
Nashville
Nashville: 1,333-Meilen-Oval im US-Bundesstaat Tennessee
Basisdaten: Nashville
Name: Nashville Superspeedway
Ort: Lebanon (Tennessee)
Typ: Short Oval
Länge: 1,333 Meilen (2,145 Kilometer)
Banking: 14 Grad (Kurven), 9 Grad (Start/Ziel-Bogen), 6 Grad (Gegengerade)
Kurven: 4
Saison 2026: Nashville
Datum: 19. Juli
Rennen: 12 von 18
Renndistanz: 300 Runden
Rennbeginn: noch offen
Renntitel: Borchetta Bourbon Music City Grand Prix
Historie: Nashville
Im Kalender seit: 2001 (mit Unterbrechung)
Rundenrekord: 23,271 Sekunden - 206,211 mph (331,793 km/h)
Rundenrekordhalter: Scott Dixon (2003)
Meiste Poles: Scott Dixon (2)
Meiste Siege: Scott Dixon (3)
Komplette Siegerliste: Nashville (nur das Oval)
2025 (IndyCar): Josef Newgarden
2024 (IndyCar): Colton Herta
2009 bis 2023 nicht im Kalender
2008 (IndyCar): Scott Dixon
2007 (IRL): Scott Dixon
2006 (IRL): Scott Dixon
2005 (IRL): Dario Franchitti
2004 (IRL): Tony Kanaan
2003 (IRL): Gil de Ferran
2002 (IRL): Alex Barron
2001 (IRL): Buddy Lazier
Portland
Portland International Raceway: Rundstrecke im US-Bundesstaat Oregon
Basisdaten: Portland
Name: Portland International Raceway
Ort: Portland (Oregon)
Typ: permanente Rundstrecke
Länge: 1,964 Meilen (3,160 Kilometer)
Fahrtrichtung: im Uhrzeigersinn
Kurven: 12
Saison 2026: Portland
Datum: 9. August
Rennen: 13 von 18
Renndistanz: 110 Runden
Rennbeginn: 13:00 Uhr Ortszeit (22:00 Uhr MESZ)
Renntitel: BitNile.com Grand Prix of Portland
Historie: Portland
Im Kalender seit: 1984 (mit Unterbrechungen)
Rundenrekord: 57,347 Sekunden - 123,292 mph (198,377 km/h)
Rundenrekordhalter: Will Power (2018)
Meiste Poles: Emerson Fittipaldi (3)
Meiste Siege: Michael Andretti, Will Power (3)
Komplette Siegerliste: Portland
2025 (IndyCar): Will Power
2024 (IndyCar): Will Power
2023 (IndyCar): Alex Palou
2022 (IndyCar): Scott McLaughlin
2021 (IndyCar): Alex Palou
2020 nicht im Kalender (Corona-Pandemie)
2019 (IndyCar): Will Power
2018 (IndyCar): Takuma Sato
2008 bis 2017 nicht im Kalender
2007 (ChampCar): Sebastien Bourdais
2006 (ChampCar): A.J. Allmendinger
2005 (ChampCar): Cristiano da Matta
2004 (ChampCar): Sebastien Bourdais
2003 (CART): Adrian Fernandez
2002 (CART): Cristiano da Matta
2001 (CART): Max Papis
2000 (CART): Gil de Ferran
1999 (CART): Gil de Ferran
1998 (CART): Alex Zanardi
1997 (CART): Mark Blundell
1996 (CART): Alex Zanardi
1995 (CART): Al Unser Jr.
1994 (CART): Al Unser Jr.
1993 (CART): Emerson Fittipaldi
1992 (CART): Michael Andretti
1991 (CART): Michael Andretti
1990 (CART): Michael Andretti
1989 (CART): Emerson Fittipaldi
1988 (CART): Danny Sullivan
1987 (CART): Bobby Rahal
1986 (CART): Mario Andretti
1985 (CART): Mario Andretti
1984 (CART): Al Unser Jr.
Markham
In Markham bei Toronto in Kanada entsteht ein neuer Stadtkurs
Basisdaten
Name: Streets of Markham
Ort: Markham (Ontario) in Kanada
Typ: Stadtkurs
Länge: 2,190 Meilen (3,523 Kilometer)
Fahrtrichtung: im Uhrzeigersinn
Kurven: 12
Saison 2026
Datum: 16. August
Rennen: 14 von 18
Renndistanz: noch offen
Rennbeginn: 12:00 Uhr Ortszeit (18:00 Uhr MESZ)
Renntitel: Ontario Honda Dealers Indy at Markham
Historie
Im Kalender seit: 2026
Rundenrekord: noch offen (neue Strecke)
Rundenrekordhalter: -
Meiste Poles: -
Meiste Siege: -
Washington
In der US-Hauptstadt Washington, D.C. entsteht ein neuer Stadtkurs
Basisdaten
Name: Streets of Washington
Ort: Washington (District of Columbia)
Typ: Stadtkurs
Länge: noch offen
Fahrtrichtung: noch offen
Kurven: noch offen
Saison 2026
Datum: 23. August
Rennen: 15 von 18
Renndistanz: noch offen
Rennbeginn: noch offen
Renntitel: Freedom 250 Grand Prix of Washington, D.C.
Historie
Im Kalender seit: 2026
Rundenrekord: noch offen (neue Strecke)
Rundenrekordhalter: -
Meiste Poles: -
Meiste Siege: -
Milwaukee
Milwaukee Mile: Ein-Meilen-Oval im US-Bundesstaat Wisconsin
Basisdaten: Milwaukee
Name: Milwaukee Mile
Ort: West Allis (Wisconsin)
Typ: Short Oval
Länge: 1,015 Meilen (1,633 Kilometer)
Banking: 9 Grad, 25 Minuten (Turns 1-4), 2 Grad, 5 Minuten (Geraden)
Kurven: 4
Saison 2026: Milwaukee
Datum: 29. August (Samstag) und 30. August (Sonntag)
Rennen: 16 und 17 von 18
Renndistanz: jeweils 250 Runden
Rennbeginn (Rennen 1): 13:30 Uhr Ortszeit am 29. August (20:30 Uhr MESZ)
Renntitel (Rennen 1): Snap-on Makers and Fixers 250
Rennbeginn (Rennen 2): 12:00 Uhr Ortszeit am 30. August (19:00 Uhr MESZ)
Renntitel (Rennen 2): Snap-on Milwaukee Mile 250
Historie: Milwaukee
Im Kalender seit: 1939 (mit Unterbrechungen)
Rundenrekord: 21,185 Sekunden - 172,477 mph (277,515 km/h) *
Rundenrekordhalter: Helio Castroneves (2006) *
* CART vermaß die Strecke leicht abweichend - damaliger Rundenrekord hier nicht berücksichtigt
Pole-Rekord (zwei Runden am Stück): 42,776 Sekunden - 170,841 mph (274,883 km/h)
Pole-Rekordhalter: Dario Franchitti (2011)
Meiste Poles: A.J. Foyt (7)
Meiste Siege: Rodger Ward (7)
Komplette Siegerliste: Milwaukee
2025 (IndyCar): Christian Rasmussen
2024 (IndyCar): Patricio O'Ward / Scott McLaughlin
2016 bis 2023 nicht im Kalender
2015 (IndyCar): Sebastien Bourdais
2014 (IndyCar): Will Power
2013 (IndyCar): Ryan Hunter-Reay
2012 (IndyCar): Ryan Hunter-Reay
2011 (IndyCar): Dario Franchitti
2010 nicht im Kalender
2009 (IndyCar): Scott Dixon
2008 (IndyCar): Ryan Briscoe
2007 (IRL): Tony Kanaan
2006 (ChampCar / IRL): Sebastien Bourdais / Tony Kanaan
2005 (ChampCar / IRL): Paul Tracy / Sam Hornish Jr.
2004 (ChampCar / IRL): Ryan Hunter-Reay / Dario Franchitti
2003 (CART): Michel Jourdain Jr.
2002 (CART): Paul Tracy
2001 (CART): Kenny Bräck
2000 (CART): Juan Pablo Montoya
1999 (CART): Paul Tracy
1998 (CART): Jimmy Vasser
1997 (CART): Greg Moore
1996 (CART): Michael Andretti
1995 (CART): Paul Tracy
1994 (CART): Al Unser Jr.
1993 (CART): Nigel Mansell
1992 (CART): Michael Andretti
1991 (CART): Michael Andretti
1990 (CART): Al Unser Jr.
1989 (CART): Rick Mears
1988 (CART): Rick Mears
1987 (CART): Michael Andretti
1986 (CART): Michael Andretti
1985 (CART): Mario Andretti
1984 (CART): Tom Sneva
1983 (CART): Tom Sneva
1982 (CART): Gordon Johncock / Tom Sneva
1981 (CART): Mike Mosley / Tom Sneva
1980 (CART): Bobby Unser / Johnny Rutherford
1979 (USAC): A.J. Foyt / Roger McCluskey
1978 (USAC): Rick Mears / Danny Ongais
1977 (USAC): Johnny Rutherford / Johnny Rutherford
1976 (USAC): Mike Mosley / Al Unser
1975 (USAC): A.J. Foyt / Mike Mosley
1974 (USAC): Johnny Rutherford / Gordon Johncock
1973 (USAC): Bobby Unser / Wally Dallenbach
1972 (USAC): Bobby Unser / Joe Leonard
1971 (USAC): Al Unser / Bobby Unser
1970 (USAC): Joe Leonard / Al Unser
1969 (USAC): Art Pollard / Al Unser
1968 (USAC): Lloyd Ruby / Lloyd Ruby
1967 (USAC): Gordon Johncock / Mario Andretti
1966 (USAC): Mario Andretti / Mario Andretti
1965 (USAC): Parnelli Jones / Joe Leonard / Gordon Johncock
1964 (USAC): A.J. Foyt / Parnelli Jones
1963 (USAC): Rodger Ward / Jim Clark
1962 (USAC): A.J. Foyt / Rodger Ward
1961 (USAC): Rodger Ward / Lloyd Ruby
1960 (USAC): Rodger Ward / Len Sutton
1959 (USAC): Johnny Thomson / Rodger Ward
1958 (USAC): Art Bisch / Rodger Ward
1957 (USAC): Rodger Ward / Jim Rathmann
1956 (USAC): Pat Flaherty / Jimmy Bryan
1955 (AAA): Johnny Thomson / Pat Flaherty
1954 (AAA): Chuck Stevenson / Manny Ayulo
1953 (AAA): Jack McGrath / Chuck Stevenson
1952 (AAA): Mike Nazaruk / Chuck Stevenson
1951 (AAA): Tony Bettenhausen / Walt Faulkner
1950 (AAA): Tony Bettenhausen / Walt Faulkner
1949 (AAA): Myron Fohr / Johnnie Parsons
1948 (AAA): Emil Andres / Johnny Mantz / Myron Fohr
1947 (AAA): Ted Horn
1946 (AAA): Rex Mays
1942 bis 1945 nicht im Kalender
1941 (AAA): Rex Mays
1940 nicht im Kalender
1939 (AAA): Babe Stapp
Laguna Seca
Laguna Seca Raceway: Rundstrecke im US-Bundesstaat Kalifornien
Basisdaten: Laguna Seca
Name: WeatherTech Raceway Laguna Seca
Ort: Monterey (Kalifornien)
Typ: permanente Rundstrecke
Länge: 2,238 Meilen (3,601 Kilometer)
Fahrtrichtung: gegen den Uhrzeigersinn
Kurven: 11
Saison 2026: Laguna Seca
Datum: 6. September
Rennen: 18 von 18
Renndistanz: 95 Runden
Rennbeginn: 11:30 Uhr Ortszeit (20:30 Uhr MESZ)
Renntitel: noch offen
Historie: Laguna Seca
Im Kalender seit: 1983 (mit Unterbrechungen)
Rundenrekord: 1:06.461 Minuten - 121,226 mph (195,053 km/h)
Rundenrekordhalter: Christian Lundgaard (2023; im Q2-Segment)
Meiste Poles: Mario Andretti, Bryan Herta (3)
Meiste Siege: Bobby Rahal (4)
Komplette Siegerliste: Laguna Seca
2025 (IndyCar): Alex Palou
2024 (IndyCar): Alex Palou
2023 (IndyCar): Scott Dixon
2022 (IndyCar): Alex Palou
2021 (IndyCar): Colton Herta
2020 nicht im Kalender (Corona-Pandemie)
2019 (IndyCar): Colton Herta
2005 bis 2018 nicht im Kalender
2004 (ChampCar): Patrick Carpentier
2003 (CART): Patrick Carpentier
2002 (CART): Cristiano da Matta
2001 (CART): Max Papis
2000 (CART): Helio Castroneves
1999 (CART): Bryan Herta
1998 (CART): Bryan Herta
1997 (CART): Jimmy Vasser
1996 (CART): Alex Zanardi
1995 (CART): Gil de Ferran
1994 (CART): Paul Tracy
1993 (CART): Paul Tracy
1992 (CART): Michael Andretti
1991 (CART): Michael Andretti
1990 (CART): Danny Sullivan
1989 (CART): Rick Mears
1988 (CART): Danny Sullivan
1987 (CART): Bobby Rahal
1986 (CART): Bobby Rahal
1985 (CART): Bobby Rahal
1984 (CART): Bobby Rahal
1983 (CART): Teo Fabi
