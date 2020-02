Die IndyCar-Woche: McLaughlin begeistert bei zwei Texas-Tests

Vergangene Woche ging auf dem Circuit of The Americas in Austin der zweitägige IndyCar-Vorsaisontest 2020 über die Bühne. Gefahren wurde aber hauptsächlich am zweiten Tag (Mittwoch), weil es tags zuvor extrem kalt gewesen war und die Firestone-Reifen nicht auf Temperatur kamen.

Fotos: IndyCar-Test in Austin

Im Mittelpunkt stand beim Austin-Test das Debüt des Cockpitschutzes Aeroscreen an sämtlichen IndyCar-Boliden. Probleme mit der Belüftung gibt es zwar nach wie vor, aber der umfängliche Renneinsatz beginnend mit dem Saisonauftakt am 15. März in St. Petersburg (Florida) steht nicht zur Diskussion.

Während IndyCar-Routinier Will Power beim Austin-Test die Bestzeit markierte, war es ein Rookie, der mächtig aufhorchen ließ. Der zweimalige und amtierende Supercars-Champion Scott McLaughlin saß nach seinem Kaltstart in Form des Januar-Tests in Sebring erst zum zweiten Mal in einem IndyCar - und schloss den Test mit insgesamt 27 Piloten auf P3 ab!

McLaughlin strahlt: P3 beim Austin-Test und kurz danach die ersten Runden im Oval Foto: Motorsport Images

"Ich bin einfach nur happy. Ich habe so viel Spaß und lebe meinen Traum", sagte McLaughlin in Austin. Daraus, dass er von "Down Under" in die USA übersiedeln möchte, macht der Supercars-Champion bereits seit längerem kein Hehl mehr. Ursprünglich galt die NASCAR-Szene als wahrscheinlichere neue Heimat, inzwischen aber findet er an der IndyCar-Szene immer mehr Gefallen. 2020 fährt McLaughlin aber nochmals eine volle Saison für das DJR Team Penske und jagt seinen dritten Supercars-Titel in Folge.

McLaughlins IndyCar-Renndebüt aber steht bereits fest. Beim Grand Prix von Indianapolis auf dem dortigen Rundkurs im Infield wird er am 9. Mai den #2 Penske-Chevrolet erstmals im Rennen bewegen. Entsprechend wichtig war der Austin-Test. "Ich fühle mich richtig wohl. Meine Sitzposition und all diese Dinge passen. Das ist sehr gut, weil ich vor dem Indy-GP nicht mehr oft im Auto sitzen werde", sagte McLaughlin.

Fotostrecke: Die IndyCar-Autos 2020:

Fotostrecke Liste #1: Josef Newgarden, Team Penske, Chevrolet 1 / 25 Foto: IndyCar Series IndyCar-Champion 2017, 2019 #2: Scott McLaughlin, Team Penske, Chevrolet * 2 / 25 Foto: IndyCar Series * nur Indianapolis-GP #4: Charlie Kimball, A.J. Foyt Racing, Chevrolet 3 / 25 Foto: IndyCar Series #5: Patricio O'Ward, McLaren SP, Chevrolet 4 / 25 Foto: IndyCar Series #7: Oliver Askew, McLaren SP, Chevrolet 5 / 25 Foto: IndyCar Series Rookie 2020 #8: Marcus Ericsson, Chip Ganassi Racing, Honda 6 / 25 Foto: IndyCar Series #9: Scott Dixon, Chip Ganassi Racing, Honda 7 / 25 Foto: IndyCar Series IndyCar-Champion 2003, 2008, 2013, 2015, 2018 und Indy-500-Sieger 2008 #10: Felix Rosenqvist, Chip Ganassi Racing, Honda 8 / 25 Foto: IndyCar Series #12: Will Power, Team Penske, Chevrolet 9 / 25 Foto: IndyCar Series IndyCar-Champion 2014 und Indy-500-Sieger 2018 #14: Sebastien Bourdais, A.J. Foyt Racing, Chevrolet * 10 / 25 Foto: IndyCar Series * ChampCar-Champion 2004, 2005, 2006, 2007; teilt sich das Auto mit Tony Kanaan (IndyCar-Champion 2004 und Indy-500-Sieger 2013) und Dalton Kellett (Rookie 2020) #15: Graham Rahal, Rahal Letterman Lanigan Racing, Honda 11 / 25 Foto: IndyCar Series #18: Santino Ferrucci, Dale Coyne Racing, Honda 12 / 25 Foto: IndyCar Series #20: Conor Daly, Ed Carpenter Racing, Chevrolet * 13 / 25 Foto: IndyCar Series * teilt sich das Auto mit Ed Carpenter #21: Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing, Chevrolet 14 / 25 Foto: IndyCar Series Rookie 2020 #22: Simon Pagenaud, Team Penske, Chevrolet 15 / 25 Foto: IndyCar Series IndyCar-Champion 2016 und Indy-500-Sieger 2019 #26: Zach Veach, Andretti Autosport, Honda 16 / 25 Foto: IndyCar Series #27: Alexander Rossi, Andretti Autosport, Honda 17 / 25 Foto: IndyCar Series Indy-500-Sieger 2016 #28: Ryan Hunter-Reay, Andretti Autosport, Honda 18 / 25 Foto: IndyCar Series IndyCar-Champion 2012 und Indy-500-Sieger 2014 #30: Takuma Sato, Rahal Letterman Lanigan Racing, Honda 19 / 25 Foto: IndyCar Series Indy-500-Sieger 2017 #31: Felipe Nasr, Carlin, Chevrolet * 20 / 25 Foto: IndyCar Series * Rookie 2020; teilt sich das Auto mit Sergio Sette Camara (Rookie 2020) #55: Alex Palou, Dale Coyne Racing, Honda 21 / 25 Foto: IndyCar Series Rookie 2020 #59: Max Chilton, Carlin, Chevrolet * 22 / 25 Foto: IndyCar Series * teilt sich das Auto mit [noch nicht verkündet] #60: Jack Harvey, Meyer Shank Racing, Honda 23 / 25 Foto: IndyCar Series #88: Colton Herta, Andretti Harding Steinbrenner Autosport, Honda 24 / 25 Foto: IndyCar Series #98: Marco Andretti, Andretti Herta Autosport, Honda 25 / 25 Foto: IndyCar Series

Nur zwei Tage nach dem Austin-Test aber saß der Neuseeländer doch schon wieder im #2 Penske-Chevrolet. Auf dem Texas Motor Speedway in Fort Worth sammelte er seine ersten Erfahrungen im Oval und berichtet gegenüber 'Motorsport.com': "Ich habe meine persönlich schnellste Runde aller Zeiten in einem Rennwagen gedreht - meine Runde aus der Box!"

Bei dieser einen Runde blieb es für McLaughlin in Fort Worth freilich nicht. Mit einem Basis-Set-up, das von IndyCar-Champion und Penske-Teamkollege Josef Newgarden erarbeitet wurde, drehte der Supercars-Star zahlreiche Runden, kam dabei auf Durchschnittsgeschwindigkeiten von 214 Meilen pro Stunde und sagte: "Ich liebe es. Ich kann mir nur vorstellen wie es sein muss, das mit 25 anderen Autos um einen herum zu machen."

Fernando Alonso: Kein Platz bei Andretti oder Carpenter für das Indy 500 2020 Foto: Motorsport Images

McLaughlin hat den Termin für sein einziges IndyCar-Rennen 2020 in trockenen Tüchern. Anders sieht es bei Fernando Alonso aus. Der Spanier hat für das diesjährige Indy 500 noch immer kein Cockpit. Michael Andretti hat das für Alonso vorgesehen gewesene sechste Auto seines Teams inzwischen an James Hinchcliffe vergeben. Und auch von Ed Carpenter gibt es in Richtung Alonso eine Absage.

"Es gibt eine Person, die mich kontaktiert hat, aber das war nicht Alonso oder sonst jemand, der für ihn arbeitet. Ich glaube, sie wissen, dass wir nicht in der Lage sind, mehr als drei Autos einzusetzen", wird Carpenter von 'NBC Sports'. zitiert. "Wir sind ein Zwei-Wagen-Team. Würden wir unser Team für den Mai auf das Doppelte aufstocken, wäre das für niemanden gut." Das heißt im Klartext, dass Ed Carpenter Racing am Plan für den Monat Mai festhalten wird.

Ed Carpenter selbst fährt beim Indy 500 den #20 Carpenter-Chevrolet, den er bei allen fünf Ovalrennen der IndyCar-Saison 2020 fährt. Rinus VeeKay ist im #21 Carpenter-Chevrolet für die komplette Saison und somit auch für das Indy 500 gesetzt. Und Conor Daly, der anstelle von Ed Carpenter die Rundkurs- und Stadtrennen fährt, sitzt beim Indy 500 in einem dritten Carpenter-Chevrolet, der nur dort eingesetzt wird.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.