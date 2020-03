Die IndyCar-Woche: Neues Team Citrone/Buhl gibt Fahrer bekannt

Vor wenigen Tagen überraschte Citroen/Buhl Autosport mit der Ankündigung, als neues Team in die IndyCar-Serie einzusteigen. Inzwischen stehen weitere Details fest. Das Programm wird nicht im Alleingang in Angriff genommen, sondern in Kooperation mit Rahal Letterman Lanigan Racing.

Beim Grand Prix von Indianapolis (9. Mai) und beim Indy 500 (24. Mai) wird der Citrone/Buhl/Rahal-Honda (Startnummer 45) eingesetzt. Als Fahrer wurde Spencer Pigot verpflichtet.

In der IndyCar-Saison 2016 hatte Pigot bereits drei Rennen für das Team von Bobby Rahal bestritten (darunter die beiden in Indianapolis). In den vergangenen beiden Jahren war er Stammfahrer bei Ed Carpenter Racing gewesen, hat dort aber für 2020 kein Cockpit mehr bekommen.

In Vorbereitung auf die neue IndyCar-Saison, die am 15. März mit dem Grand Prix von St. Petersburg in Florida beginnt, testen derzeit einige Teams im nahegelegenen Sebring. Am Dienstag und Mittwoch drehen unter anderem Andretti, Carlin, Coyne, Foyt und Penske ihre letzten Runden vor dem Saisonauftakt.

Will Power muss 2020 auf Roger Penske als Rennstratege verzichten Foto: LAT

Bei Penske wird in diesem Jahr Teambesitzer Roger Penske nicht mehr bei allen Rennen vor Ort sein. Denn aufgrund der Übernahme der IndyCar-Serie und des Indianapolis Motor Speedway durch die Penske Entertainment Corporation hat der 83-jährige "Captain" alle Hände voll zu tun.

Will Power ist insofern direkt davon betroffen, da er auf Roger Penske als seinen bisherigen Rennstrategen verzichten muss. Diese Rolle für den Australier, der 2014 den IndyCar-Titel und 2018 das Indy 500 gewonnen hat, übernimmt ab sofort Ron Ruzewski.

Auf Roger Penske angesprochen, sagte Power in diesen Tagen: "Ich bin mir nicht sicher, wo er sich aufhalten wird. Normalerweise ist es ja einfach, an der Rennstrecke mit Roger zu plaudern. Ich habe aber das Gefühl, dass das in diesem Jahr nicht mehr so einfach möglich sein wird, weil er so viel mehr zu tun hat." Was seinen persönlichen Ausblick auf die Saison 2020 angeht, versichert Power: "Ich bin motivierter denn je."

Die Autos der IndyCar-Saison 2020:

Fotostrecke Liste #1: Josef Newgarden, Team Penske, Chevrolet 1 / 25 Foto: IndyCar Series IndyCar-Champion 2017, 2019 #2: Scott McLaughlin, Team Penske, Chevrolet * 2 / 25 Foto: IndyCar Series * nur Indianapolis-GP #4: Charlie Kimball, A.J. Foyt Racing, Chevrolet 3 / 25 Foto: IndyCar Series #5: Patricio O'Ward, McLaren SP, Chevrolet 4 / 25 Foto: IndyCar Series #7: Oliver Askew, McLaren SP, Chevrolet 5 / 25 Foto: IndyCar Series Rookie 2020 #8: Marcus Ericsson, Chip Ganassi Racing, Honda 6 / 25 Foto: IndyCar Series #9: Scott Dixon, Chip Ganassi Racing, Honda 7 / 25 Foto: IndyCar Series IndyCar-Champion 2003, 2008, 2013, 2015, 2018 und Indy-500-Sieger 2008 #10: Felix Rosenqvist, Chip Ganassi Racing, Honda 8 / 25 Foto: IndyCar Series #12: Will Power, Team Penske, Chevrolet 9 / 25 Foto: IndyCar Series IndyCar-Champion 2014 und Indy-500-Sieger 2018 #14: Sebastien Bourdais, A.J. Foyt Racing, Chevrolet * 10 / 25 Foto: IndyCar Series * ChampCar-Champion 2004, 2005, 2006, 2007; teilt sich das Auto mit Tony Kanaan (IndyCar-Champion 2004 und Indy-500-Sieger 2013) und Dalton Kellett (Rookie 2020) #15: Graham Rahal, Rahal Letterman Lanigan Racing, Honda 11 / 25 Foto: IndyCar Series #18: Santino Ferrucci, Dale Coyne Racing, Honda 12 / 25 Foto: IndyCar Series #20: Conor Daly, Ed Carpenter Racing, Chevrolet * 13 / 25 Foto: IndyCar Series * teilt sich das Auto mit Ed Carpenter #21: Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing, Chevrolet 14 / 25 Foto: IndyCar Series Rookie 2020 #22: Simon Pagenaud, Team Penske, Chevrolet 15 / 25 Foto: IndyCar Series IndyCar-Champion 2016 und Indy-500-Sieger 2019 #26: Zach Veach, Andretti Autosport, Honda 16 / 25 Foto: IndyCar Series #27: Alexander Rossi, Andretti Autosport, Honda 17 / 25 Foto: IndyCar Series Indy-500-Sieger 2016 #28: Ryan Hunter-Reay, Andretti Autosport, Honda 18 / 25 Foto: IndyCar Series IndyCar-Champion 2012 und Indy-500-Sieger 2014 #30: Takuma Sato, Rahal Letterman Lanigan Racing, Honda 19 / 25 Foto: IndyCar Series Indy-500-Sieger 2017 #31: Felipe Nasr, Carlin, Chevrolet * 20 / 25 Foto: IndyCar Series * Rookie 2020; teilt sich das Auto mit Sergio Sette Camara (Rookie 2020) #55: Alex Palou, Dale Coyne Racing, Honda 21 / 25 Foto: IndyCar Series Rookie 2020 #59: Max Chilton, Carlin, Chevrolet * 22 / 25 Foto: IndyCar Series * teilt sich das Auto mit [noch nicht verkündet] #60: Jack Harvey, Meyer Shank Racing, Honda 23 / 25 Foto: IndyCar Series #88: Colton Herta, Andretti Harding Steinbrenner Autosport, Honda 24 / 25 Foto: IndyCar Series #98: Marco Andretti, Andretti Herta Autosport, Honda 25 / 25 Foto: IndyCar Series

Mit Bildmaterial von LAT.